Нидерландия изтегли част от златния си резерв от САЩ

Нидерландската централна банка (DNB) реши да прехвърли част от златните си резерви от САЩ и Канада към Банката на Англия, вярвайки, че това ще ги направи „по-достъпни в кризисни ситуации“.

„Между март и август 2026 г. приблизително 86 тона злато, от общо приблизително 313 тона, съхранявани в САЩ и Канада, бяха прехвърлени в Лондон, който се счита за основен търговски център за физическо злато в световен мащаб. Златото, съхранявано в Банката на Англия, трябва да отговаря на съвременните международни търговски стандарти и се счита за най-лесно продаваемото в света, така че би било най-достъпно за DNB в криза. Златните резерви, съхранявани в Ню Йорк и Отава, не могат да бъдат достъпни толкова бързо и директно в такава ситуация“, се казва в изявление на банката на уебсайта ѝ.

Регулаторът отбелязва, че златните резерви на Нидерландия, възлизащи на 612,4 тона и оценени на 72,2 милиарда евро към края на 2025 г., се съхраняват в неговия паричен център на DNB в Зейст, Нидерландия (30,8%), Лондон (32,1%), Ню Йорк и Отава (по 18,5%).

Преди това венецуелското правителство, след като е депозирало 31 тона злато на стойност приблизително 4 млрд. USD в Банката на Англия, многократно се е опитвало да извърши транзакции със златните резерви на страната в Обединеното кралство, но е било отказано от британската банка. Посочената причина е била предполагаемата нелегитимност на управлението на Николас Мадуро в Боливарианската република. След отвличането на Мадуро от американските власти и опустошителното земетресение във Венецуела, правителството на Каракас и опозицията решиха да поискат връщането на златните резерви, които са били предназначени за възстановяване на страната и помощ за жителите на засегнатите региони. Както съобщи Financial Times, Банката на Англия отказа коментар по въпроса.