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Нидерландия изтегли част от златния си резерв от САЩ

Нидерландия изтегли част от златния си резерв от САЩ

2 Септември, 2026 22:55 779 8

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Прехвърли го на Bank of England

Нидерландия изтегли част от златния си резерв от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландската централна банка (DNB) реши да прехвърли част от златните си резерви от САЩ и Канада към Банката на Англия, вярвайки, че това ще ги направи „по-достъпни в кризисни ситуации“.

„Между март и август 2026 г. приблизително 86 тона злато, от общо приблизително 313 тона, съхранявани в САЩ и Канада, бяха прехвърлени в Лондон, който се счита за основен търговски център за физическо злато в световен мащаб. Златото, съхранявано в Банката на Англия, трябва да отговаря на съвременните международни търговски стандарти и се счита за най-лесно продаваемото в света, така че би било най-достъпно за DNB в криза. Златните резерви, съхранявани в Ню Йорк и Отава, не могат да бъдат достъпни толкова бързо и директно в такава ситуация“, се казва в изявление на банката на уебсайта ѝ.

Регулаторът отбелязва, че златните резерви на Нидерландия, възлизащи на 612,4 тона и оценени на 72,2 милиарда евро към края на 2025 г., се съхраняват в неговия паричен център на DNB в Зейст, Нидерландия (30,8%), Лондон (32,1%), Ню Йорк и Отава (по 18,5%).

Преди това венецуелското правителство, след като е депозирало 31 тона злато на стойност приблизително 4 млрд. USD в Банката на Англия, многократно се е опитвало да извърши транзакции със златните резерви на страната в Обединеното кралство, но е било отказано от британската банка. Посочената причина е била предполагаемата нелегитимност на управлението на Николас Мадуро в Боливарианската република. След отвличането на Мадуро от американските власти и опустошителното земетресение във Венецуела, правителството на Каракас и опозицията решиха да поискат връщането на златните резерви, които са били предназначени за възстановяване на страната и помощ за жителите на засегнатите региони. Както съобщи Financial Times, Банката на Англия отказа коментар по въпроса.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    10 0 Отговор
    Бе то Англия, САЩ... фани единия, удри другия.. А и баш Холандия да ни е морален стожер...

    23:03 02.09.2026

  • 2 1234567890

    9 0 Отговор
    Златото на България къде е ?

    Коментиран от #6

    23:07 02.09.2026

  • 3 Да, да

    5 0 Отговор
    От едни крадци при други.
    Нашето е при ф-ките, на сигурно място. Ще ни го върнат май нанай, не че ще смеем да си го искаме.

    23:18 02.09.2026

  • 4 Зеления

    1 0 Отговор
    Браво на Милена Богданова за изказа, точна и акуратна, както винаги !

    23:33 02.09.2026

  • 5 ОТ ТРЪН ТА

    9 0 Отговор
    НА ГЛОГ. ЛОНДОН Е НАЙ ОПАСЕН ЗА ВАШИТЕ АВОАРИ. ПИРАТИТЕ ОБИЧАТ ПО ПРИРОДА ДА ПЛЯЧКОСВАТ ЧУЖДОТО.

    23:38 02.09.2026

  • 6 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1234567890":

    Във Великобритания и ЕЦБ(след вкарването ни в ЕЗ).

    23:47 02.09.2026

  • 7 Тоест

    0 1 Отговор
    Великобритания открадна златото на Венецуела? Мисля, че е време да нападнем Северните македонци и да им откраднем земята. Не че ни трябват тези чукари, ама явно вече няма никакво международно право и всеки си прави каквото си иска. Единственият проблем е, че може и да ни натупат...

    23:56 02.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    От трън та на глог

    23:57 02.09.2026