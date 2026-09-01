Турция ще инвестира 200 млрд. долара в енергийния преход

Турция ще се нуждае от инвестиции за около 200 млрд. долара до 2035 г., за да изпълни целите си за енергиен преход, включително разширяване на възобновяемите мощности, развитие на ядрената енергетика и модернизация на електроенергийната инфраструктура.

Това показва „Energy Sector Report 2026“, изготвен от турската Президентска служба за инвестиции и финанси съвместно с консултантската компания APLUS Enerji. Документът очертава основните инвестиционни възможности и необходимия капитал в енергийния сектор през следващото десетилетие.

Една от ключовите цели на Анкара е общата инсталирана мощност от слънчеви и вятърни централи да достигне 120 GW до 2035 г. За постигането ѝ през следващите години ще трябва да бъдат добавяни средно по около 8-9 GW нови мощности годишно.

Към края на юли 2026 г. общата инсталирана електрическа мощност на Турция вече достига 126,5 GW. Слънчевата енергия представлява 21,7% от нея, а вятърната – 12,1%, показват актуалните данни на Министерството на енергетиката и природните ресурси.

Докладът оценява общата необходимост от финансиране на енергийния преход, включително ядрените проекти, на приблизително 200 млрд. долара. Значителна част от бъдещите вложения ще бъдат насочени към електропреносната и разпределителната мрежа, системната гъвкавост и инфраструктурата, необходима за интегрирането на все повече възобновяеми мощности.

Официалната турска пътна карта за възобновяемата енергия предвижда около 80 млрд. долара инвестиции за увеличаване на слънчевия и вятърния капацитет до 120 GW, както и приблизително 28 млрд. долара за нова преносна инфраструктура. Плановете включват около 14 700 км линии за постоянен ток с високо напрежение, приблизително 15 000 км нови линии за променлив ток и десетки преобразувателни станции.

Батериите и електромобилите се превръщат в нов инвестиционен сектор

Наред със слънчевите и вятърните централи все по-важно място в стратегията заемат системите за съхранение на електроенергия.

Президентската инвестиционна служба посочва, че Турция вече разполага с портфейл от около 33 GW проекти за слънчеви и вятърни централи, комбинирани с батерии, които са на етап преди издаване на лиценз. Това е един от най-големите подобни проектни портфейли в Европа.

Нов сектор за инвестиции ще бъде и инфраструктурата за електрически автомобили. Според сценарий за ускорен растеж, базиран на данни на турския енергиен регулатор EPDK, броят на електромобилите в страната може да достигне около 7 млн. до 2035 г. Това ще изисква значително разширяване на зарядната мрежа и на електроразпределителната инфраструктура.

Турция залага и на офшорната вятърна енергия

Анкара планира да развие и сектор, който досега почти липсва в националния енергиен микс – офшорната вятърна енергетика.

Целта е до 2035 г. страната да разполага с около 5 GW мощности от морски вятърни паркове. Сред проектите е инициативата YEKA DÜRES-2026, определяна като първата голяма турска програма за офшорна вятърна енергия.

Турция паралелно продължава изграждането на първата си атомна електроцентрала „Аккую“, чиято планирана мощност е 4,8 GW. Ядрената енергетика е включена в по-широките инвестиционни оценки за енергийния преход до 2035 г.

Потреблението на ток ще продължи да расте

Необходимостта от нови мощности е свързана и с очаквания силен ръст на потреблението.

Според Националния енергиен план на Турция търсенето на електроенергия трябва да достигне 455,3 TWh през 2030 г. и 510,5 TWh през 2035 г. За сравнение, през 2025 г. потреблението е било 360,9 TWh.

Анкара разглежда електрификацията на транспорта, индустрията и сградите като един от основните инструменти за намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива и за постигане на целта за нетни нулеви емисии до 2053 г.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар вече потвърди официално инвестиционната амбиция от около 200 млрд. долара до 2035 г., представяйки турската стратегия пред международни инвеститори в Лондон.

За правителството инвестиционният план има и икономическо измерение. Освен нови производствени мощности Турция се стреми да привлече чуждестранен капитал, технологии и производство на оборудване за възобновяема енергия, батерии и електрическа инфраструктура.

Президентът на турската Служба за инвестиции и финанси Ахмет Бурак Даглъоглу посочва, че бързото развитие на възобновяемите мощности, модернизацията на електрическата мрежа, енергийната ефективност и съхранението на енергия създават значителни възможности за международните инвеститори.