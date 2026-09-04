Истанбул събира финансовия свят: Търсят се реални инвестиции за климата

Истанбул се превръща в една от ключовите спирки по пътя към Конференцията на ООН за изменението на климата COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември 2026 г. в Анталия. На 4 септември в Istanbul Finance Center ще се състои Istanbul Climate Finance Summit, а на 5 септември програмата ще продължи със свързания с форума Climate Finance Policy Dialogue.

Основната цел е една от най-трудните задачи пред глобалната климатична политика – превръщането на политическите ангажименти в конкретни проекти, способни да привлекат публично и частно финансиране.

От обещания към инвестиции

Istanbul Climate Finance Summit се провежда под мотото „От визията на COP31 към финансирането на климатичните действия“. Форумът събира представители на държавни институции, международни финансови организации, инвеститори и частния сектор.

В центъра на разговорите ще бъдат чистият енергиен преход, зелената индустриализация, финансирането на адаптацията към климатичните промени, устойчивите на климатични рискове градове и развитието на устойчивото финансиране.

Задачата е не само да бъдат обсъждани климатични цели, а да бъдат намерени механизмите, чрез които капиталът да достига до реални проекти. Тук се включват проекти от всички сектори, като се започне от възобновяема енергия и се стигне до модернизация на промишлеността до инфраструктура, способна да издържа на все по-сериозните климатични рискове.

Според председателството на COP31 срещата в Истанбул трябва да подпомогне мобилизирането както на публичен, така и на частен капитал, да стимулира международното сътрудничество и да помогне за създаването на инвестиционни възможности, готови за финансиране.

Финансовият сектор влиза в центъра на климатичния преход

Една от особеностите на форума е силното участие на финансовия сектор. Турската Асоциация на платежните и електронните парични институции – TÖDEB, например, организира на 4 септември панел на тема „Превръщане на климатичните ангажименти в действие: Как може да допринесе екосистемата на плащанията и електронните пари?“.

Дискусията е планирана с участието на представители на Турската централна банка и ще разгледа ролята, която платежните технологии и финансовата инфраструктура могат да играят в зеления преход.

Паралелно с това турският застрахователен сектор поставя във фокуса адаптацията към климатичните промени. Панелът „Климатични рискове и нови стратегии“ ще разгледа ефектите от променящия се климат върху финансовия сектор, новите модели за управление на риска и бъдещето на финансирането на климатичната адаптация.

Това е особено важна част от дебата, защото климатичните промени все по-често се разглеждат не само като екологичен проблем, а като финансов риск – за банки, застрахователи, компании, инфраструктурни оператори и инвеститори.

Чистата енергия и зелената индустрия сред водещите теми

Енергийният преход е друг основен стълб на срещата. Предстоящите разговори ще търсят отговор на въпроса как огромните капиталови потребности за декарбонизация могат да бъдат покрити чрез комбинация от държавни средства, международно финансиране и частни инвестиции.

Това включва не само изграждането на нови мощности за възобновяема енергия, но и електрификацията, енергийната инфраструктура, декарбонизацията на промишлеността и развитието на нисковъглеродни производствени модели.

Тези направления съвпадат и с приоритетите, очертани от председателството на COP31. Сред тях са чистият енергиен преход и електрификацията, зелената индустриализация, устойчивите градове, хранителната сигурност, намаляването на метановите емисии и отпадъците, както и изграждането на по-устойчиви икономики.

Финансирането, технологиите и изграждането на институционален капацитет са определени като хоризонтални условия за изпълнението на тези цели.

Истанбул като финансова спирка по пътя към Анталия

Срещите на 4 и 5 септември са част от по-широката подготовка за COP31. Председателството на конференцията определя Istanbul Climate Finance Summit като един от форумите, които трябва да задълбочат работата по практическото изпълнение на климатичните ангажименти преди срещата в Анталия.

Основният въпрос пред участниците в Истанбул ще бъде не дали зеленият преход изисква огромни инвестиции, а как необходимият капитал да бъде мобилизиран и насочен към конкретни, икономически жизнеспособни и готови за финансиране проекти.

Така двудневният климатичен финансов дневен ред в Истанбул ще постави в центъра именно една от темите, от които до голяма степен ще зависи успехът на COP31 – прехода от обещания и климатични цели към реално финансиране и изпълнение.