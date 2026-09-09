Европа може да купува царевица от САЩ, а не от Украйна

Украйна намали износа си на царевица за ЕС поради спирането на дейността на пристанищата в Голяма Одеса. Сега страните от ЕС може да сметнат за по-изгодно да купуват фураж за свине, пилета и говеда от американски фермери. Politico съобщава това.
Според изданието Европа се нуждае от царевица поради сушата, която унищожава реколтата. ЕС планира да внесе приблизително 25 милиона тона фуражно зърно от юли 2026 г. до юни 2027 г., в сравнение с 19,3 милиона тона през предходните 12 месеца. Преди това Украйна доставяше на страните от ЕС приблизително половината от закупената царевица. През август украинският износ на селскостопански продукти, включително царевица, е спаднал с приблизително две трети в сравнение със същия период.
Изданието отбелязва, че американските доставчици могат да се превърнат в алтернатива на украинските. Това се улеснява от богатата реколта и ниските цени. През юли и август американските фермери са представлявали до две пети от европейския внос на царевица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Украинската царевица - отровна!!!
Говедарската царевица - бъкана с ГМО!!!
ГоУем келепир!!!
09:24 09.09.2026
2 Ами нали това беше част от договорката
09:27 09.09.2026
3 РЕАЛИСТ
09:28 09.09.2026
4 7357
09:28 09.09.2026
5 1488
4 пъти по евтин ни обещаха от ПералняПеткови
ама ти било по евтин спрямо златото
09:28 09.09.2026
6 Да, тъкмо Европа ще си пооправи
09:31 09.09.2026
7 Трол
09:33 09.09.2026
8 ЕСССР
09:34 09.09.2026
9 ами
09:40 09.09.2026
10 Фалшива новина
Украйна да не е отделена от ЕС
Коментиран от #18
09:40 09.09.2026
11 Киро Скуката
09:41 09.09.2026
12 Е нали
09:41 09.09.2026
13 Удри евраста с лопатЕто
09:59 09.09.2026
14 Ццц
10:02 09.09.2026
15 Удри евраста с лопатЕто
10:03 09.09.2026
16 6457472
10:14 09.09.2026
17 Мамули и кочани
10:19 09.09.2026
18 Полуфалшива новина
До коментар #10 от "Фалшива новина":Отделена е и нямат влакове, а и в метрото вече понамирисва.
10:20 09.09.2026
19 ШЕФА
10:43 09.09.2026