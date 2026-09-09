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Европа може да купува царевица от САЩ, а не от Украйна
  Тема: Украйна

Европа може да купува царевица от САЩ, а не от Украйна

9 Септември, 2026 09:21 747 19

  • европа-
  • сащ-
  • украйна-
  • зърно-
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  • сделка

Киев вече намали износа си за ЕС поради спирането на дейността на пристанищата в Голяма Одеса

Европа може да купува царевица от САЩ, а не от Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна намали износа си на царевица за ЕС поради спирането на дейността на пристанищата в Голяма Одеса. Сега страните от ЕС може да сметнат за по-изгодно да купуват фураж за свине, пилета и говеда от американски фермери. Politico съобщава това.

Според изданието Европа се нуждае от царевица поради сушата, която унищожава реколтата. ЕС планира да внесе приблизително 25 милиона тона фуражно зърно от юли 2026 г. до юни 2027 г., в сравнение с 19,3 милиона тона през предходните 12 месеца. Преди това Украйна доставяше на страните от ЕС приблизително половината от закупената царевица. През август украинският износ на селскостопански продукти, включително царевица, е спаднал с приблизително две трети в сравнение със същия период.

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Изданието отбелязва, че американските доставчици могат да се превърнат в алтернатива на украинските. Това се улеснява от богатата реколта и ниските цени. През юли и август американските фермери са представлявали до две пети от европейския внос на царевица.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 1 Отговор
    ГоУем келепир...!!!
    Украинската царевица - отровна!!!
    Говедарската царевица - бъкана с ГМО!!!
    ГоУем келепир!!!

    09:24 09.09.2026

  • 2 Ами нали това беше част от договорката

    9 0 Отговор
    в аляска. Урсулите ни фалираха.

    09:27 09.09.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    14 0 Отговор
    Каква царевица ще пратят САЩ? Като оная мухлясалата ли, дето е харизаха на нас по времето на църен Иван Костов?

    09:28 09.09.2026

  • 4 7357

    4 0 Отговор
    две пети дали е цяла десета?

    09:28 09.09.2026

  • 5 1488

    16 0 Отговор
    едно време даже газ щяхме да купуваме
    4 пъти по евтин ни обещаха от ПералняПеткови

    ама ти било по евтин спрямо златото

    09:28 09.09.2026

  • 6 Да, тъкмо Европа ще си пооправи

    8 0 Отговор
    Търговския баланс със САЩ. Пък и нали сключи споразумение със страните от Латинска Америка. Глупавата политика на украинското правителство ще изтласка страната от пазарите. После, влизане няма. Война,война - ето ви друг тип война.

    09:31 09.09.2026

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    Демокрацията започна с американско "Зрънчо" и ще завърши пак с такова.

    09:33 09.09.2026

  • 8 ЕСССР

    7 1 Отговор
    Другарката Урсула си маже с руски черен хайвер пълнозърнести филийки от руско зърно, специална доставка! Европролетариата да яде монсанто американско или украинско все тая!

    09:34 09.09.2026

  • 9 ами

    2 1 Отговор
    ха ха ха - европа може да купува всичко от сащ, ако тръмп се навие да й продава - важното е че е независима от русия

    09:40 09.09.2026

  • 10 Фалшива новина

    1 1 Отговор
    Украина нямали влакове с евро съюза.
    Украйна да не е отделена от ЕС

    Коментиран от #18

    09:40 09.09.2026

  • 11 Киро Скуката

    1 0 Отговор
    Ще Ви дам аз едни ко4ани на Вас аз .....

    09:41 09.09.2026

  • 12 Е нали

    3 1 Отговор
    уж пазарна икономика, а пък ЕС (еврокомисията) планирала да внася царевица. Това не е ли командна, централизирана икономика

    09:41 09.09.2026

  • 13 Удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Европа може да купува всичко от всякъде, това не е никакъв проблем, проблемът е цената и доставката, никой не забранява на европа да купува нещо си от някъде си, но ако не е еФтонко и наблизо европа ще фалира много бързо, както и се случи де.

    09:59 09.09.2026

  • 14 Ццц

    3 0 Отговор
    И в двата случая ще купуваме фураж за свине, пилета и говеда от свине, пилета и говеда! Но все пак да е от американците, защото ме кефи онова киевското като почне да квичи на умряло

    10:02 09.09.2026

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Също така въпроса е, защо европа си оноищожи земеделието и не си произвежда най обикновено жито и царевица сама, краткия отговор е от алчност.

    10:03 09.09.2026

  • 16 6457472

    0 0 Отговор
    да си дойдем на думата ....

    10:14 09.09.2026

  • 17 Мамули и кочани

    0 0 Отговор
    Европа може да даде милиарди заеми на Украйна за да си купи ракети Пейтриът, които ще плати, но няма да получи. Финансовата черна дупка в еврозоната започва да придобива застрашителни размери.

    10:19 09.09.2026

  • 18 Полуфалшива новина

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фалшива новина":

    Отделена е и нямат влакове, а и в метрото вече понамирисва.

    10:20 09.09.2026

  • 19 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Естествено че ще купува,иначе кой ще им изяде ГМО боклуците ако не партньорите,и Ганьо е в списъка .

    10:43 09.09.2026