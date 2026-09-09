Европа може да купува царевица от САЩ, а не от Украйна

Украйна намали износа си на царевица за ЕС поради спирането на дейността на пристанищата в Голяма Одеса. Сега страните от ЕС може да сметнат за по-изгодно да купуват фураж за свине, пилета и говеда от американски фермери. Politico съобщава това.

Според изданието Европа се нуждае от царевица поради сушата, която унищожава реколтата. ЕС планира да внесе приблизително 25 милиона тона фуражно зърно от юли 2026 г. до юни 2027 г., в сравнение с 19,3 милиона тона през предходните 12 месеца. Преди това Украйна доставяше на страните от ЕС приблизително половината от закупената царевица. През август украинският износ на селскостопански продукти, включително царевица, е спаднал с приблизително две трети в сравнение със същия период.

Още новини от Украйна

Изданието отбелязва, че американските доставчици могат да се превърнат в алтернатива на украинските. Това се улеснява от богатата реколта и ниските цени. През юли и август американските фермери са представлявали до две пети от европейския внос на царевица.