Спада производството на стомана и чугун в Украйна

Производството на стомана и чугун в Украйна е намаляло повече от половината в края на август в сравнение с 2025 г. Това се доказва от данни на асоциацията на предприятията Ukrmetallurgprom.
През август обемът на произведената стомана е намалял с 57,3% спрямо същия период на 2025 г. до 277 000 тона. Спрямо юли производството намалява с 39,4%. Обемът на производството на чугун намалява с 65,6% на годишна база до 257,1 хиляди тона. В сравнение с юли цифрата е намаляла с 40,5%.
Освен това производството на търговски метални изделия намалява с 57,4% спрямо август 2025 г.
На 11 август руското министерство на отбраната съобщи за атака срещу металургичния комбинат "Запорожстал". Предприятието е включено в списъка на обекти от стратегическо значение за икономиката и сигурността на Украйна; работата му е напълно спряна. На 27 август руското министерство на отбраната съобщи и за атака срещу металургични заводи в Запорожие и Кривой Рог, доставящи продукция за военно производство.
След това депутатът от Върховната рада, ръководител на подкомисията по промишлеността Муса Магомедов нарече ситуацията в украинския минно-металургичен комплекс критична.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
08:40 10.09.2026
2 МУХАХХА 🙈🙈🤣🤣😅😅😅
Коментиран от #4
08:42 10.09.2026
3 ГОЛЕМ СМЕХ
Производство на стоманаРезултати за 2025 г.: По данни на браншовата корпорация „Чермет“, за цялата 2025 г. в Русия са произведени 67,4 млн. тона стомана, което представлява спад от 24,6% на годишна база.
Динамика през 2026 г.: За първите седем месеца на 2026 г. (януари – юли) общото производство на стомана намалява с 25,4% спрямо същия период на предходната година (до 38 млн. тона). Въпреки това, в рамките на отделни месеци се забелязва леко възстановяване на месечна база – например през юли 2026 г. производството нараства с 3,1% спрямо юли 2025 г.
08:47 10.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 логично
08:48 10.09.2026
6 Мдаа...
А зимата иде...
Коментиран от #11
08:49 10.09.2026
7 зИленски
У НАС НЕ Е ВАЖНО
ЕС ПЛАЩА
НИЕ СТРОИМ ВЪВ ВАРНА
08:49 10.09.2026
8 Трол
08:51 10.09.2026
9 хахахаха
08:53 10.09.2026
10 Сталинград
09:11 10.09.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Мдаа...":Уж всичко в Украйна е унищожено пък спукват Путин от бомбене.
09:18 10.09.2026
12 Механик
Апа жълтопаветните нека пак викат "села с две къщи".
09:24 10.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Украйна не ме интересува
09:38 10.09.2026
15 име
09:38 10.09.2026
16 Оня
09:40 10.09.2026
17 Укролюбците не са българи
09:40 10.09.2026