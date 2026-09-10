Спада производството на стомана и чугун в Украйна

Производството на стомана и чугун в Украйна е намаляло повече от половината в края на август в сравнение с 2025 г. Това се доказва от данни на асоциацията на предприятията Ukrmetallurgprom.

През август обемът на произведената стомана е намалял с 57,3% спрямо същия период на 2025 г. до 277 000 тона. Спрямо юли производството намалява с 39,4%. Обемът на производството на чугун намалява с 65,6% на годишна база до 257,1 хиляди тона. В сравнение с юли цифрата е намаляла с 40,5%.

Освен това производството на търговски метални изделия намалява с 57,4% спрямо август 2025 г.

На 11 август руското министерство на отбраната съобщи за атака срещу металургичния комбинат "Запорожстал". Предприятието е включено в списъка на обекти от стратегическо значение за икономиката и сигурността на Украйна; работата му е напълно спряна. На 27 август руското министерство на отбраната съобщи и за атака срещу металургични заводи в Запорожие и Кривой Рог, доставящи продукция за военно производство.

След това депутатът от Върховната рада, ръководител на подкомисията по промишлеността Муса Магомедов нарече ситуацията в украинския минно-металургичен комплекс критична.