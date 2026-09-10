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Спада производството на стомана и чугун в Украйна
  Тема: Украйна

Спада производството на стомана и чугун в Украйна

10 Септември, 2026 08:37 611 17

  • украйна-
  • чугун-
  • стомана-
  • производство-
  • спад

През август обемът на произведената стомана спрямо същия период на 2025 г. е спаднал с 57,3% - до 277 000 тона

Спада производството на стомана и чугун в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Производството на стомана и чугун в Украйна е намаляло повече от половината в края на август в сравнение с 2025 г. Това се доказва от данни на асоциацията на предприятията Ukrmetallurgprom.

През август обемът на произведената стомана е намалял с 57,3% спрямо същия период на 2025 г. до 277 000 тона. Спрямо юли производството намалява с 39,4%. Обемът на производството на чугун намалява с 65,6% на годишна база до 257,1 хиляди тона. В сравнение с юли цифрата е намаляла с 40,5%.

Освен това производството на търговски метални изделия намалява с 57,4% спрямо август 2025 г.

На 11 август руското министерство на отбраната съобщи за атака срещу металургичния комбинат "Запорожстал". Предприятието е включено в списъка на обекти от стратегическо значение за икономиката и сигурността на Украйна; работата му е напълно спряна. На 27 август руското министерство на отбраната съобщи и за атака срещу металургични заводи в Запорожие и Кривой Рог, доставящи продукция за военно производство.

След това депутатът от Върховната рада, ръководител на подкомисията по промишлеността Муса Магомедов нарече ситуацията в украинския минно-металургичен комплекс критична.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 11 Отговор
    Русия има нужда от Президент, който не звъни във Вашингтон да иска позволение да отиде до тоалета. Кактака имат производство на стомана, а Русийчицата няма бензин по бензимостанциите? БУХАХАХАХ

    08:40 10.09.2026

  • 2 МУХАХХА 🙈🙈🤣🤣😅😅😅

    1 9 Отговор
    Пусулер сутрин като стане, първо звъни в САЩ да пита дали води войната по законите на международното право писани от САЩ. И те му отговарят :Не, Володя, нарушаваш ги. Изтегли си войските на изток и нека измрат още 1ю5 млн вати". И он им вика "Веднага, Сър".

    Коментиран от #4

    08:42 10.09.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 9 Отговор
    В Русия се наблюдава общ спад в темповете на производство на стомана и чугун през 2025 г. и първата половина на 2026 г., като се отчитат най-ниските нива за последните пет години. Този спад се дължи главно на охлаждането на вътрешното търсене (поради високите лихвени проценти и финансовите затруднения в реалния сектор) бомбандировките на Украйна и свиването на износа.

    Производство на стоманаРезултати за 2025 г.: По данни на браншовата корпорация „Чермет“, за цялата 2025 г. в Русия са произведени 67,4 млн. тона стомана, което представлява спад от 24,6% на годишна база.

    Динамика през 2026 г.: За първите седем месеца на 2026 г. (януари – юли) общото производство на стомана намалява с 25,4% спрямо същия период на предходната година (до 38 млн. тона). Въпреки това, в рамките на отделни месеци се забелязва леко възстановяване на месечна база – например през юли 2026 г. производството нараства с 3,1% спрямо юли 2025 г.

    08:47 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 логично

    11 0 Отговор
    Ми ,що им е на украинците да произвеждат каквото и да било ?! Баламурниците /не политиците - гражданите/ от ЕС нали така и така им дават всичко безплатно. Колкото и да крадат Зеленски и компания , все нещо артисва за има какво да гризка и народа.

    08:48 10.09.2026

  • 6 Мдаа...

    14 1 Отговор
    То не само спада, ами направо приключва. Руснаците са подкарали доменните пещи в 4о4 по ред на номерата. Вероятно затова еврогейските евнуси съвсем са истерясали. Наляха над трилион кеш бадева. И сега ни стомана, ни зърно, ни минерали. Възвръщаемост 0 (нула).
    А зимата иде...

    Коментиран от #11

    08:49 10.09.2026

  • 7 зИленски

    8 0 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАМЕ С УДАРИ В СССР.
    У НАС НЕ Е ВАЖНО
    ЕС ПЛАЩА
    НИЕ СТРОИМ ВЪВ ВАРНА

    08:49 10.09.2026

  • 8 Трол

    2 8 Отговор
    Украинците не искат да бъдат съветски чугуни.

    08:51 10.09.2026

  • 9 хахахаха

    9 1 Отговор
    Лилеее това е голям проблем, там лееха златните тоалетни, сега къде ще ги леят, голям проблем за властта е това.

    08:53 10.09.2026

  • 10 Сталинград

    4 0 Отговор
    Голяма работа, нали произвеждат дронове от картон и китайски части.

    09:11 10.09.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа...":

    Уж всичко в Украйна е унищожено пък спукват Путин от бомбене.

    09:18 10.09.2026

  • 12 Механик

    4 0 Отговор
    Спада, щото ония "нищо незначещи, малки села без стратегическо значение" са в ръцете на руснаците. А именно там се добиваше рудата и се правеше стоманата.
    Апа жълтопаветните нека пак викат "села с две къщи".

    09:24 10.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Украйна не ме интересува

    3 0 Отговор
    А в България има ли още производство на стомана и чугун? Демонстрацията отдавна унищожи производствата ни. Вече нямаме тежка промишленост, а леката още мърда, но не може да ни облече и изхрани.

    09:38 10.09.2026

  • 15 име

    3 0 Отговор
    Руснаците ги отървават от всичко, правено в руския СССР и ги подготвят за влизане в ЕССР, където не е разрешено да има промишленост. Като ги деиндустриализират напълно, ще са изпълнили най-важния критерий за членство - бананова държава.

    09:38 10.09.2026

  • 16 Оня

    2 0 Отговор
    Аааа не мое да бъде бе! Че руснаците с кво ги бомбят ? Нали немаха ракети, или добрата фея Урсула се е бъзикала? А?

    09:40 10.09.2026

  • 17 Укролюбците не са българи

    2 0 Отговор
    Лелче, стига преписва статии, що не видиш страната си.

    09:40 10.09.2026