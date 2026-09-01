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ЕС не може да разблокира 6.6 милиарда долара на Киев
  Тема: Украйна

ЕС не може да разблокира 6.6 милиарда долара на Киев

1 Септември, 2026 14:41 1 025 29

  • ес-
  • украйна-
  • средства-
  • разблокиране-
  • кая калас

Причината са вътрешни разногласия в съюза

ЕС не може да разблокира 6.6 милиарда долара на Киев - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Почти 6,6 млрд. EUR остават блокирани в Европейския фонд за мир, от който ЕС плаща за доставки на оръжие за Украйна от началото на военните действия, от 2023 г. Брюксел не може да преведе тези средства на Киев поради разногласия между страните от ЕС. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас при пристигането си в курорта Druids' Hollow в Ирландия за неформална среща на министрите на отбраната на ЕС.

„Работим активно за освобождаване на Европейския фонд за мир. Много страни от ЕС вече заявиха, че ако това се случи в следващите дни, са готови да освободят средствата, които им се дължат на Украйна. Знаем, че 6,6 млрд. EUR остават блокирани в Европейския фонд за мир и в момента обсъждаме каква част от тези пари ще отидат за Украйна и каква за страните от ЕС“, каза Калас.

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Тя заяви, че ако Киев можеше да получи поне част от тези пари, „би могъл да ги похарчи за противовъздушна отбрана“.

Финансирането от Европейския фонд за мир беше блокирано от бившия унгарски премиер Виктор Орбан през 2023 г. Въпреки че са изминали почти шест месеца от поражението му на унгарските избори, средствата не са били освободени, тъй като самите страни от блока вече предявяват претенции към тях.

От началото на Съвместната мирна конференция средствата от този фонд бяха използвани за компенсиране на страните от ЕС за доставката на оръжия от техните военни складове в Украйна. След като тази схема беше блокирана, потокът от оръжия не спря; ЕС просто започна да компенсира част от тези оръжия чрез други финансови схеми, докато страните от ЕС прехвърлиха останалите директно на Киев. Сега Полша и няколко други страни от ЕС настояват освободените средства от Европейския фонд за мир да отидат не в Киев, а в страни от ЕС, за да компенсират, както първоначално беше планирано, доставките на оръжие до Киев, които вече са осъществени през 2024 и 2025 г. Европейската комисия настоява тези пари да бъдат използвани в максимална степен за финансова подкрепа на режима в Киев.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    21 0 Отговор
    Ох, на батко 🫠

    14:43 01.09.2026

  • 2 бою циганина

    28 0 Отговор
    аз съм майстора на разблокирането но после парата изчезва🖕

    14:43 01.09.2026

  • 3 Стенли

    37 0 Отговор
    Ей това последното изречение , най ми хареса , ЗА РЕЖИМА в Киев 😁😁

    Коментиран от #23

    14:45 01.09.2026

  • 4 Един обикновен въпрос

    32 0 Отговор
    Защо на нас гражданите на Европейския съюз не ни подаряват нищо особено на тези от източните балкани но прибират парите във вид на данъци по-високи горива и електроенергия вследствие на умната в кавичка политика на Урсула и европейската комисия. Защо не свалиха акциза върху горивата за да ни дадат глътка въздух А с този акциз спонсорират корумпирани наркомани.

    14:47 01.09.2026

  • 5 Механик

    29 0 Отговор
    Е сега зеления ако не почне д а с е тръшка като капризно дете в хранителен магазин, е ма де съм. Ще кълне, ще се заканва,,, абе направо ще е лудница.
    п.п.
    Абе, де го Зели бе? 2 седмици не се чува изобщо. Да не се е споминало хайванчето?

    14:48 01.09.2026

  • 6 Такър

    31 0 Отговор
    Как ЕС допуснаха толкова глупав човек на такъв висок пост?

    14:50 01.09.2026

  • 7 Ъъъ

    23 0 Отговор
    "...са готови да освободят средствата, които им се дължат на Украйна. "

    Откога някой дължи каквото и да било на Украйна? Ако някой има желание(а има бая такива), и възможности, да дават.... Ама чак пък някой да е длъжен.... 🤔
    Аз ви казвам, че без сопи няма да стане... Просто нещата отиват от лошо към по-лошо.... 🤔

    14:51 01.09.2026

  • 8 Лост

    21 0 Отговор
    А какво стана с парите за дефицита в бюджета на Украйна?Че вчера и за тях ревяха.

    14:51 01.09.2026

  • 9 Хасковски каунь

    16 0 Отговор
    Зеленски ще фърля пожълтелия пешкир, галиба

    14:51 01.09.2026

  • 10 Хаген Дас

    16 0 Отговор
    Ако Киев можеше да получи поне част от тези пари, „би могъл да ги похарчи за противовъздушна отбрана“. До но едва ли би ги използвала за това! Брашното и позлатената тоалетна хартия са свършили на Зеля!

    14:52 01.09.2026

  • 11 провинциалист

    13 0 Отговор
    Обикновено на хората с шанс за голяма печалба от тотото им се задава въпроса какво ще правят с парите. Зеленчук би отговорил поетично: реки от бЕло и аз начело!

    14:53 01.09.2026

  • 12 СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА ЕСЕН

    16 0 Отговор
    Крадливите германски и френски политици си заминават. Тогава Зеленски няма да види и цент.

    Коментиран от #16

    14:53 01.09.2026

  • 13 уркула

    16 0 Отговор
    Изроди ! крадат и лъжат!

    14:58 01.09.2026

  • 14 Сандо

    12 0 Отговор
    Кайчето реве и стене - няма ли кой да я утеши?

    15:00 01.09.2026

  • 15 Ти да видиш

    17 0 Отговор
    Европейският фонд за мир, който плащал за оръжия на Украйна !!!???
    Чакайте още мир!!!

    15:04 01.09.2026

  • 16 Олафф

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА ЕСЕН":

    Дано!!!

    15:05 01.09.2026

  • 17 Отстрани

    14 0 Отговор
    А какво става с европейският фонд за златни тоалетни?

    15:06 01.09.2026

  • 18 Васил

    15 0 Отговор
    Някой, моля, да обясни какво общо има фашисткото образувание наречено Украйна с ЕС или НАТО!?

    Коментиран от #24

    15:07 01.09.2026

  • 19 анонимко

    11 0 Отговор
    Нонсенс-фонда за мир,купува оръжие за убийства!
    Някои май не са много в ред с главите.

    15:08 01.09.2026

  • 20 млад еврас

    12 0 Отговор
    Европейският фонд за мир не се размразява за купуване на оръжие, тва е оксимурон.

    15:12 01.09.2026

  • 21 Каио,

    9 0 Отговор
    ЕС до сега е Подарил почти Триста Милиарда Евро на Укрия
    от Европейския фонд за Война с Русия, от който Украйна
    е присвоила почти една трета за Лични нужди на Оправниците в Укрия!

    15:13 01.09.2026

  • 22 последната укра

    9 0 Отговор
    И кво сега, кая мозъка тва ли измисли, не можела да размрази фонда за мир та да купела оръжие, тва е кая върхълъта да каже нещо.

    15:15 01.09.2026

  • 23 И по-точно

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Милиарди за НацисткияРЕЖИМ в Киев

    15:15 01.09.2026

  • 24 Ще то обесня!

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Васил":

    Фашисткото образувание наречено Украйна се е сродило с
    фашисткото управление на ЕС наречено Урсули!

    15:18 01.09.2026

  • 25 Оксиморон!

    7 0 Отговор
    Европейския Фонд за Мир, който Дарява пари за Войната на НацисткаУкрайна!
    Егати Урсулите, Каите, Кощите и другите Миротворци на ЕС, които ежедневно
    се опитват да ни въвлекат във войната на Укрия!

    15:23 01.09.2026

  • 26 Наблюдател

    6 0 Отговор
    България трябва спешно да напусне фашисткото сборище наречено ЕС, защото очевидно там имат сбъркана представа за мир.

    15:26 01.09.2026

  • 27 Евроджендър

    4 0 Отговор
    Европейски фонд за мир, който всъщност финансира войната, тези са страшни лицемери

    15:31 01.09.2026

  • 28 Какъв ли е пола на

    1 0 Отговор
    това същество?

    15:34 01.09.2026

  • 29 ......-

    0 0 Отговор
    "Тишината в спалнята поражда безумия"

    15:36 01.09.2026