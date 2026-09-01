ЕС не може да разблокира 6.6 милиарда долара на Киев

Почти 6,6 млрд. EUR остават блокирани в Европейския фонд за мир, от който ЕС плаща за доставки на оръжие за Украйна от началото на военните действия, от 2023 г. Брюксел не може да преведе тези средства на Киев поради разногласия между страните от ЕС. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас при пристигането си в курорта Druids' Hollow в Ирландия за неформална среща на министрите на отбраната на ЕС.
„Работим активно за освобождаване на Европейския фонд за мир. Много страни от ЕС вече заявиха, че ако това се случи в следващите дни, са готови да освободят средствата, които им се дължат на Украйна. Знаем, че 6,6 млрд. EUR остават блокирани в Европейския фонд за мир и в момента обсъждаме каква част от тези пари ще отидат за Украйна и каква за страните от ЕС“, каза Калас.
Тя заяви, че ако Киев можеше да получи поне част от тези пари, „би могъл да ги похарчи за противовъздушна отбрана“.
Финансирането от Европейския фонд за мир беше блокирано от бившия унгарски премиер Виктор Орбан през 2023 г. Въпреки че са изминали почти шест месеца от поражението му на унгарските избори, средствата не са били освободени, тъй като самите страни от блока вече предявяват претенции към тях.
От началото на Съвместната мирна конференция средствата от този фонд бяха използвани за компенсиране на страните от ЕС за доставката на оръжия от техните военни складове в Украйна. След като тази схема беше блокирана, потокът от оръжия не спря; ЕС просто започна да компенсира част от тези оръжия чрез други финансови схеми, докато страните от ЕС прехвърлиха останалите директно на Киев. Сега Полша и няколко други страни от ЕС настояват освободените средства от Европейския фонд за мир да отидат не в Киев, а в страни от ЕС, за да компенсират, както първоначално беше планирано, доставките на оръжие до Киев, които вече са осъществени през 2024 и 2025 г. Европейската комисия настоява тези пари да бъдат използвани в максимална степен за финансова подкрепа на режима в Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
14:43 01.09.2026
2 бою циганина
14:43 01.09.2026
3 Стенли
Коментиран от #23
14:45 01.09.2026
4 Един обикновен въпрос
14:47 01.09.2026
5 Механик
п.п.
Абе, де го Зели бе? 2 седмици не се чува изобщо. Да не се е споминало хайванчето?
14:48 01.09.2026
6 Такър
14:50 01.09.2026
7 Ъъъ
Откога някой дължи каквото и да било на Украйна? Ако някой има желание(а има бая такива), и възможности, да дават.... Ама чак пък някой да е длъжен.... 🤔
Аз ви казвам, че без сопи няма да стане... Просто нещата отиват от лошо към по-лошо.... 🤔
14:51 01.09.2026
8 Лост
14:51 01.09.2026
9 Хасковски каунь
14:51 01.09.2026
10 Хаген Дас
14:52 01.09.2026
11 провинциалист
14:53 01.09.2026
12 СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА ЕСЕН
Коментиран от #16
14:53 01.09.2026
13 уркула
14:58 01.09.2026
14 Сандо
15:00 01.09.2026
15 Ти да видиш
Чакайте още мир!!!
15:04 01.09.2026
16 Олафф
До коментар #12 от "СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА ЕСЕН":Дано!!!
15:05 01.09.2026
17 Отстрани
15:06 01.09.2026
18 Васил
Коментиран от #24
15:07 01.09.2026
19 анонимко
Някои май не са много в ред с главите.
15:08 01.09.2026
20 млад еврас
15:12 01.09.2026
21 Каио,
от Европейския фонд за Война с Русия, от който Украйна
е присвоила почти една трета за Лични нужди на Оправниците в Укрия!
15:13 01.09.2026
22 последната укра
15:15 01.09.2026
23 И по-точно
До коментар #3 от "Стенли":Милиарди за НацисткияРЕЖИМ в Киев
15:15 01.09.2026
24 Ще то обесня!
До коментар #18 от "Васил":Фашисткото образувание наречено Украйна се е сродило с
фашисткото управление на ЕС наречено Урсули!
15:18 01.09.2026
25 Оксиморон!
Егати Урсулите, Каите, Кощите и другите Миротворци на ЕС, които ежедневно
се опитват да ни въвлекат във войната на Укрия!
15:23 01.09.2026
26 Наблюдател
15:26 01.09.2026
27 Евроджендър
15:31 01.09.2026
28 Какъв ли е пола на
15:34 01.09.2026
29 ......-
15:36 01.09.2026