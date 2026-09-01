Почти 6,6 млрд. EUR остават блокирани в Европейския фонд за мир, от който ЕС плаща за доставки на оръжие за Украйна от началото на военните действия, от 2023 г. Брюксел не може да преведе тези средства на Киев поради разногласия между страните от ЕС. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас при пристигането си в курорта Druids' Hollow в Ирландия за неформална среща на министрите на отбраната на ЕС.

„Работим активно за освобождаване на Европейския фонд за мир. Много страни от ЕС вече заявиха, че ако това се случи в следващите дни, са готови да освободят средствата, които им се дължат на Украйна. Знаем, че 6,6 млрд. EUR остават блокирани в Европейския фонд за мир и в момента обсъждаме каква част от тези пари ще отидат за Украйна и каква за страните от ЕС“, каза Калас.

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Тя заяви, че ако Киев можеше да получи поне част от тези пари, „би могъл да ги похарчи за противовъздушна отбрана“.

Финансирането от Европейския фонд за мир беше блокирано от бившия унгарски премиер Виктор Орбан през 2023 г. Въпреки че са изминали почти шест месеца от поражението му на унгарските избори, средствата не са били освободени, тъй като самите страни от блока вече предявяват претенции към тях.

От началото на Съвместната мирна конференция средствата от този фонд бяха използвани за компенсиране на страните от ЕС за доставката на оръжия от техните военни складове в Украйна. След като тази схема беше блокирана, потокът от оръжия не спря; ЕС просто започна да компенсира част от тези оръжия чрез други финансови схеми, докато страните от ЕС прехвърлиха останалите директно на Киев. Сега Полша и няколко други страни от ЕС настояват освободените средства от Европейския фонд за мир да отидат не в Киев, а в страни от ЕС, за да компенсират, както първоначално беше планирано, доставките на оръжие до Киев, които вече са осъществени през 2024 и 2025 г. Европейската комисия настоява тези пари да бъдат използвани в максимална степен за финансова подкрепа на режима в Киев.