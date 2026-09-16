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Велислава Петрова: България ще търси европейско финансиране за ключови инфраструктурни проекти

Велислава Петрова: България ще търси европейско финансиране за ключови инфраструктурни проекти

16 Септември, 2026 17:28 458 20

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  • европейско финансиране-
  • инфраструктурни проекти

Външният министър изтъкна позитивите от домакинството на България на Регионалната среща на върха за свързаност

Велислава Петрова: България ще търси европейско финансиране за ключови инфраструктурни проекти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, а целта на правителството е страната да затвърди ролята си като ключова входна точка между Европа и Азия. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова пред журналисти в Европейския парламент в Страсбург, цитирана от Нова тв. Форумът беше обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в годишната ѝ реч за състоянието на ЕС.

Петрова-Чамова определи решението като признание за България и резултат от активната външна политика на кабинета. По думите ѝ инициативата е пример за подхода на правителството не просто да се присъединява към европейски решения, а да предлага собствени идеи и да търси подкрепа за тях.

„Днес е важен ден за България. Сами видяхте, че българският премиер беше единственият министър-председател или правителствен ръководител на държава членка на ЕС, който лично беше споменат в речта. Това е признание както за България, така и за българското правителство“, заяви външният министър.

По думите ѝ темата за свързаността е поставена още на първата среща на премиера Румен Радев с Урсула фон дер Лайен. Оттогава Министерството на външните работи и транспортното ведомство са работили с Европейската комисия за реализирането на инициативата.

„Поставихме свързаността като основна наша приоритетна тема, която позиционира България като входна точка на Европа, а не като периферия“, посочи Петрова-Чамова.

Външният министър подчерта географското положение на страната и ролята ѝ във вертикалните и хоризонталните транспортни и енергийни коридори. Според нея значението им се увеличава допълнително заради войните в Украйна и Близкия изток и необходимостта ЕС да развива алтернативни маршрути и да намалява икономическите си зависимости.

Според Петрова домакинството на форума може да затвърди ролята на страната като регионален център за свързаност и сигурност. Форумът ще бъде свързан и с конкретни инфраструктурни проекти. Един от примерите, дадени от министъра, е железопътната връзка с Турция. По думите ѝ увеличаването на капацитета от турска страна би могло да създаде затруднения, ако съответната инфраструктура в България не бъде развита със същите темпове.

„Сами разбирате, че това ще доведе до тапа, до проблем от наша страна за транспорта“, каза Петрова-Чамова. Затова сред приоритетите ще бъдат проекти, които позволяват реалното функциониране на международните транспортни коридори през България.

Проектите няма да бъдат ограничени само до железопътния транспорт. Правителството планира да постави във фокуса и пътната инфраструктура, разширяването на съществуващи енергийни мощности и възможностите за съхранение на повече енергия.

„В някои случаи става въпрос за железопътни проекти, в други - за пътна инфраструктура, а в трети - за разширяване на наличната енергийна инфраструктура или възможностите за съхранение на повече енергия“, обясни министърът.

Петрова-Чамова подчерта, че една от основните задачи е националните инфраструктурни приоритети да бъдат поставени в по-широк европейски контекст. Това според нея е особено важно при преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

„Много от тези проекти са били приоритетни за много правителства. Но защо не са направени и финансирани досега е въпрос, на който все още няма отговор“, заяви тя.

Затова подходът на кабинета е да представи значението им не само за България, а за свързаността на целия ЕС. Според външния министър именно така страната ще търси европейско финансиране за стратегическата инфраструктура.

В подготовката на срещата се предвижда участие не само на политическите лидери. Петрова-Чамова обясни, че ще бъдат привлечени европейски, частни и други международни финансови институции, които да участват в разработването на модели за финансиране.

Причината е мащабът на проектите. „В голяма степен те са изключително скъпи и непосилни за която и да е страна да ги покрие със собствени ресурси“, посочи министърът.

По думите ѝ инициативата за домакинството е българска. След като премиерът Радев е поставил политическия акцент върху свързаността пред председателя на ЕК, Министерството на външните работи е предложило на Комисията конкретната идея, в координация с Министерството на транспорта. „Когато премиерът зададе политическата визия, нашата работа е да намерим механизма това да се случи“, каза Петрова-Чамова.

Тя уточни, че България е настоявала темата за свързаността да излезе от експертните и министерските формати и да бъде поставена на най-високо политическо равнище. Страната е представила пред Европейската комисия и аргументите защо именно България може да бъде домакин на подобна среща.

Обявяването на форума от Фон дер Лайен е свързано с развитието на т.нар. Среден коридор между Европа и Азия. Според представената от председателя на ЕК цел търговските потоци по него трябва да бъдат утроени до 2030 г., а времето за транзит - значително намалява.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По-добре

    9 0 Отговор
    България да търси руско финансиране. Нали е срещу "Колективния запад"?

    17:39 16.09.2026

  • 2 Анонимен

    9 0 Отговор
    Хахахаха европейско финансиране хахахаха търси от Русия хахахахаха

    17:42 16.09.2026

  • 3 Феликс Дж

    1 0 Отговор
    Вече ми е мъчно за КАЛИНА ИЛИЕВА.

    17:42 16.09.2026

  • 4 Овчар

    1 5 Отговор
    Преди малко Радев беше против санкциите срещу Русия и маймуните го оплюха..! Сега качете статия за повишаването на горивата да гледам маймуните какво ще кажат че си пия ракийката.

    Коментиран от #8, #11

    17:43 16.09.2026

  • 5 Дааааа

    8 0 Отговор
    Те ще ви ги изсипят , знаейки че парите от ЕС отиват в ръцете на мафията !

    17:47 16.09.2026

  • 6 Добре Че е Азия !

    2 1 Отговор
    Да Ни пВърже Гащите !

    Иначе !

    Нищо Не Струваме !

    17:48 16.09.2026

  • 7 И с кои

    3 0 Отговор
    Очи ще искате европейски пари,за да ги крадете?Търсете съветско финансиране,нали сте съветска република.Комисар радев да уреди нещо.

    17:56 16.09.2026

  • 8 Да питам,

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Маймуните го оплюха?? Май маймуните имат повече акъл от овчарите.

    17:58 16.09.2026

  • 9 Външно ВеЦе

    1 0 Отговор
    А защо е без цайси, тази "ключова входна точка"?

    18:05 16.09.2026

  • 10 кРадев е руско-турска марионетка !

    6 0 Отговор
    Забравете за пари от ЕС, докато националния предател мунчо "истината" е Премиер .

    18:09 16.09.2026

  • 11 Коректор

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Боташа е против санкциите за офицера от КГБ Гундяев, собственика на Лукойл, който ни вдигна цента на горивата, и още един олигарх, също офицер от КГБ.
    Русия я няма в санкциите, санкционират се само престъпници, терористи и убийци.

    18:12 16.09.2026

  • 12 Айде бе,

    2 0 Отговор
    Това ли договаряха на срещата ѝ с Хакан Фидан, където "облеклото ѝ не е било обект на коментар? Той и Радев прави едни договорки с Ердоган, но подсигурявайки европейско финансиране на Боташ Турция, а не на България.

    18:17 16.09.2026

  • 13 свързаността като основна приоритетна

    1 0 Отговор
    тема, която позиционирала България като входна точка на Европа, а не като периферия“, посочила била Петрова-Чамова. Входна точка за кого и от къде обаче е основният въпрос Петрова-Чамова? И изходна за кого и за къде? Определено вертикалните транспортни коридори са вредни за България ! Изключително вредни.

    18:21 16.09.2026

  • 14 железопътни проекти,

    2 1 Отговор
    Които украинско зърно за и през България до гръцки пристанища не трябва да се допускат. Това е национално предателство на Радев и Чамова !

    Коментиран от #18, #20

    18:24 16.09.2026

  • 15 2 евро за литър нафта ма?!

    2 0 Отговор
    Козъ прогресивна

    18:27 16.09.2026

  • 16 И каква е ползата от това

    3 1 Отговор
    България да бъде домакин на подобна среща ? А? Да ги хрантутим и да се блокира София ли отново. Нещастни подлоги ей. Спирка нямат в олигофренията си и слугинажа

    18:28 16.09.2026

  • 17 Кой допуска тоя бацил

    2 0 Отговор
    Да ни представлява пред някакви съюзи!
    И голяма радост е, че Урсула фашистката споменала името на ветропоказателя Руньо Рунев!
    Ами ще го спомене, като предостави на гаврите на ЕС територията ни и народа ни!

    18:29 16.09.2026

  • 18 С тези железопътни проекти

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "железопътни проекти,":

    Варна и Бургас направо ще овехнат. Ще ги лъжат там с хоризонталните до Грузия и шменти капели прочие пръдни а реално бизнес за милиарди ще бъде съсипан с любезното съдействие на Радев и пасмината му..

    18:31 16.09.2026

  • 19 Вместо свързаност

    1 2 Отговор
    Трябва да има отвързаност от този вреден съюз.

    18:32 16.09.2026

  • 20 Добре е

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "железопътни проекти,":

    Като стане Украйна руска, директна линия с братушките ще имаме чак до Беларус по права линия и после до Карелия и Финландия. Молдова е лесна, Румъния пък за продажба и въобще супер руски рай ще стане неизбежно. Само дето от България нищо няма да остане. Ни земеделие, ни пристанища, ни хора ...

    18:37 16.09.2026

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