КТ „Подкрепа“: Представените бюджети са бюджети на бедността. Правителството системно нарушава закона

Представените бюджети са бюджети на бедността. Минималната работна заплата няма бюджет, а правителството системно нарушава закона, категорини са от КТ „Подкрепа“. Позицията на конфедерацията относно бюджета и финансовата рамка на държавата беше до медиите. В нея се изразява категорично несъгласие с всякакви опити за определяне на МРЗ чрез Закона за бюджета на ДОО и настоява за спазване на чл. 244 КТ и създадения и утвърден механизъм на тристранния диалог. При наличие на текстове в проекта на Закона за бюджета на ДОО, противоречащи на Кодекса на труда, ние ще сезираме омбудсмана, народните представители и ще настояваме за сезиране на Конституционния съд за установяване на противоконституционност.

Изводите, които са направили експерти са следните:

1.Законът за бюджета на ДОО има временно действие и не може да изменя или дерогира норми от Кодекса на труда, освен ако това не е изрично прието от Народното събрание.

2. Министерският съвет е длъжен до 01.09.2025г. да определи МРЗ, съгласно чл. 244, ал.2 от КТ. Към днешна дата, 29.10.2025г. МС е нарушил разпоредбата на Кодекса на труда и не е приел ПМС за определяне на размера МРЗ. За 2026г. няма да има минимална работна заплата. Ефектите са :

Всички възнаграждения обвързани с МРЗ ще бъдат парализирани;

Липсва базата за социалните плащания;

Блокиране на действащите КТД по отношение на възнагражденията, обвързани с МРЗ;

Невъзможност да се изчисляват разходите за персонал при липса на размер за МРЗ;

Минималният осигурителен доход, който е с 30 лв. по нисък от изчислената МРЗ съгласно КТ, ще доведе до допълнителни загуби в бюджетите на НОИ и НЗОК.

3. Опитът да се фиксира различна МРЗ в Закона за бюджета на ДОО при създаден законов механизъм за нейното определяне би бил в противоречие с Конституцията, Кодекса на труда и международните трудови стандарти.

4. Подобна практика подкопава принципа на социалния диалог и представлява превишаване на компетентност от страна на изпълнителната власт.

Относно правната рамка от конфедерацията посочват следното:

Съгласно чл. 244 от Кодекса на труда, Министерският съвет определя минималната работна заплата за страната, по предложение на министъра на труда и социалната политика, след проведени консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Тази норма урежда компетентността, процедурата и принципите на социалния диалог при определяне на МРЗ.

Определянето на минималната работна заплата е акт на държавна политика в областта на трудовите отношения и социалната защита, а не фискална мярка. МРЗ не е бюджетен показател, а социално-икономически стандарт, който гарантира минимално ниво на доход за труда в съответствие с Конституцията на Република България (чл. 48, ал. 5).