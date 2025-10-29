Новини
КТ „Подкрепа“: Представените бюджети са бюджети на бедността. Правителството системно нарушава закона

29 Октомври, 2025 14:05 500 3

Минималната работна заплата не може да се определя чрез Закона за бюджета на ДОО

КТ „Подкрепа“: Представените бюджети са бюджети на бедността. Правителството системно нарушава закона - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представените бюджети са бюджети на бедността. Минималната работна заплата няма бюджет, а правителството системно нарушава закона, категорини са от КТ „Подкрепа“. Позицията на конфедерацията относно бюджета и финансовата рамка на държавата беше до медиите. В нея се изразява категорично несъгласие с всякакви опити за определяне на МРЗ чрез Закона за бюджета на ДОО и настоява за спазване на чл. 244 КТ и създадения и утвърден механизъм на тристранния диалог. При наличие на текстове в проекта на Закона за бюджета на ДОО, противоречащи на Кодекса на труда, ние ще сезираме омбудсмана, народните представители и ще настояваме за сезиране на Конституционния съд за установяване на противоконституционност.

Изводите, които са направили експерти са следните:

1.Законът за бюджета на ДОО има временно действие и не може да изменя или дерогира норми от Кодекса на труда, освен ако това не е изрично прието от Народното събрание.

2. Министерският съвет е длъжен до 01.09.2025г. да определи МРЗ, съгласно чл. 244, ал.2 от КТ. Към днешна дата, 29.10.2025г. МС е нарушил разпоредбата на Кодекса на труда и не е приел ПМС за определяне на размера МРЗ. За 2026г. няма да има минимална работна заплата. Ефектите са :

  • Всички възнаграждения обвързани с МРЗ ще бъдат парализирани;
  • Липсва базата за социалните плащания;
  • Блокиране на действащите КТД по отношение на възнагражденията, обвързани с МРЗ;
  • Невъзможност да се изчисляват разходите за персонал при липса на размер за МРЗ;
  • Минималният осигурителен доход, който е с 30 лв. по нисък от изчислената МРЗ съгласно КТ, ще доведе до допълнителни загуби в бюджетите на НОИ и НЗОК.

3. Опитът да се фиксира различна МРЗ в Закона за бюджета на ДОО при създаден законов механизъм за нейното определяне би бил в противоречие с Конституцията, Кодекса на труда и международните трудови стандарти.

4. Подобна практика подкопава принципа на социалния диалог и представлява превишаване на компетентност от страна на изпълнителната власт.

Относно правната рамка от конфедерацията посочват следното:

Съгласно чл. 244 от Кодекса на труда, Министерският съвет определя минималната работна заплата за страната, по предложение на министъра на труда и социалната политика, след проведени консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Тази норма урежда компетентността, процедурата и принципите на социалния диалог при определяне на МРЗ.

Определянето на минималната работна заплата е акт на държавна политика в областта на трудовите отношения и социалната защита, а не фискална мярка. МРЗ не е бюджетен показател, а социално-икономически стандарт, който гарантира минимално ниво на доход за труда в съответствие с Конституцията на Република България (чл. 48, ал. 5).


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Правен е в ЕЦБ

    14:07 29.10.2025

  • 2 Преа

    2 0 Отговор
    Петдесетте и шестдесетте години на миналия век учехме как да работим и работехме здраво! Построихме електроцентрали, електропроводи, жилища, заводи, язовири и садихме гори! Селското стопанство изхранваше над петстотин милиона население! После дойде девиза " учи чедо за да не работиш" и когато дойде тяхното време унищожиха почти всичко! Сега учат без да знаят защо! Лоша работа...

    14:17 29.10.2025

  • 3 жжжжжж

    1 2 Отговор
    я първо се разходете до румъния за опресняване на паметта....синдикати -комунисти....

    14:28 29.10.2025