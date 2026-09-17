Втори рекорд в рамките на една седмица постигна Германия

Цената на дизеловото гориво в Германия достигна нов исторически връх, съобщава информационната агенция DPA, позовавайки се на Германския автомобилен клуб (ADAC).
Средната цена на дизеловото гориво на германските бензиностанции в четвъртък сутринта беше 2.453 EUR за литър, с което счупи предишния рекорд, поставен на 7 април, когато струваше 2.446 EUR.
В сряда цената на бюджетния бензин E10 (който съдържа до 10% биоетанол) също достигна нов исторически връх.
Цената на моторното гориво в Германия и Европа като цяло се повиши през последните дни поради ескалиращата ситуация в пролива Баб ел-Мандеб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
14:46 17.09.2026
2 Бензин
Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.
Коментиран от #8
14:46 17.09.2026
3 Чукче - Наблюдател
Сега му сърбат попарата, но дали поумняват от това, не съм много сигурен.
14:48 17.09.2026
4 честен ционист
14:48 17.09.2026
5 Браво на Урсулите!
рекорд, след рекорд в рамките на една седмица е Германия,
докато Икономиката на Локомотива на Европа Загива!
14:49 17.09.2026
6 Още ще има
14:49 17.09.2026
7 УРСУЛА
14:50 17.09.2026
8 честен ционист
До коментар #2 от "Бензин":В Питере — пить
АИ-92: от 65.47 до 65.84 руб./л
АИ-95: от 70.40 до 72.35 руб./л
Дизельное топливо (ДТ): около 80.12–80.85 руб./л
14:51 17.09.2026
9 Ной
14:52 17.09.2026
10 Хохо Бохо
14:52 17.09.2026
11 Все такива
14:58 17.09.2026
12 Дънди
Не е лошо в Русия 1,003 евро, пак за литър!
Коментиран от #14
14:59 17.09.2026
13 Думата рекорд и дефицит....
15:00 17.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Юрий
в Европа, след 1.10,2026!
Тръмпито си иска паричките дадени на Осрайна от Европа и обещава много газ и петрол в джобовете!
Да питам ли, кой печели пак? България!?!?
15:04 17.09.2026
16 Механик
До кога на проблемите ще им казваме "дребни пречки" а няма да ги наричаме с истинските им имена?
Значи Русия е терорист, понеже нападнала СЪСЕДНА украина, но САЩ, който нападна Иран на хиляди морски мили от границите си, не е терорист?
Коментиран от #18
15:09 17.09.2026
17 Санкциите...
15:16 17.09.2026
18 Kaлпазанин
До коментар #16 от "Механик":Па намери кой и къде да питаш 😂😂😂😂😂,щото Ротшилд не може да напечата петрол и газ ,а руснаци и перси не си го дават ей тъй само за хартия
15:25 17.09.2026
19 долу ес
15:32 17.09.2026
20 българина
15:34 17.09.2026
21 Анонимен
16:06 17.09.2026