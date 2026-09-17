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Втори рекорд в рамките на една седмица постигна Германия
  Тема: Бъдещето на Газа

Втори рекорд в рамките на една седмица постигна Германия

17 Септември, 2026 14:45 1 054 21

  • германия-
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  • рекорд

Цената на дизела достигна 2.453 EUR за литър

Втори рекорд в рамките на една седмица постигна Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на дизеловото гориво в Германия достигна нов исторически връх, съобщава информационната агенция DPA, позовавайки се на Германския автомобилен клуб (ADAC).

Средната цена на дизеловото гориво на германските бензиностанции в четвъртък сутринта беше 2.453 EUR за литър, с което счупи предишния рекорд, поставен на 7 април, когато струваше 2.446 EUR.

В сряда цената на бюджетния бензин E10 (който съдържа до 10% биоетанол) също достигна нов исторически връх.

Цената на моторното гориво в Германия и Европа като цяло се повиши през последните дни поради ескалиращата ситуация в пролива Баб ел-Мандеб.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    22 1 Отговор
    За много години и още много такива рекорди. Смър на еврастията

    14:46 17.09.2026

  • 2 Бензин

    1 24 Отговор
    Цената на бензина в Питер чукна 600 рубли. В Крим - 1000 рубли.
    Тия, които пишат за цени от 80-120 рубли лъжат.

    Коментиран от #8

    14:46 17.09.2026

  • 3 Чукче - Наблюдател

    24 0 Отговор
    В Германия дружно гласуваха за Мерц. Сега се правят на ни лук ял, ни лук мирисал.
    Сега му сърбат попарата, но дали поумняват от това, не съм много сигурен.

    14:48 17.09.2026

  • 4 честен ционист

    9 1 Отговор
    Немчура е специалист по инфлационните рекорди. По едно време имаше по 14 нули отзаде.

    14:48 17.09.2026

  • 5 Браво на Урсулите!

    21 0 Отговор
    С Активната помощ на Урсулите,
    рекорд, след рекорд в рамките на една седмица е Германия,
    докато Икономиката на Локомотива на Европа Загива!

    14:49 17.09.2026

  • 6 Още ще има

    17 0 Отговор
    Да подобряват рекорди. Докато не обесят ония малоумник с краката нагоре.

    14:49 17.09.2026

  • 7 УРСУЛА

    11 0 Отговор
    Напред към изкуствения интелект. Пригответе си дърва за зимата

    14:50 17.09.2026

  • 8 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бензин":

    В Питере — пить

    АИ-92: от 65.47 до 65.84 руб./л
    АИ-95: от 70.40 до 72.35 руб./л
    Дизельное топливо (ДТ): около 80.12–80.85 руб./л

    14:51 17.09.2026

  • 9 Ной

    13 0 Отговор
    Важното е че на Руснаците им е гадно и те от мъка зимата ще са на топло.

    14:52 17.09.2026

  • 10 Хохо Бохо

    11 0 Отговор
    То само горивата да им са с рекорд. Цената на тока за ден напред и рекордния внос да видиш. Немчура се оказаха доста про100 племе, оставиха се кравар да ги разиграва като панайрджийска мечка. Интересно тока и горивата в Китай как са?

    14:52 17.09.2026

  • 11 Все такива

    7 0 Отговор
    да са им рекордите!

    14:58 17.09.2026

  • 12 Дънди

    5 1 Отговор
    Те санкциите дават желаните резултати за Европа!, Дизела в Германия 2,453 евро, ама за литър, във Франция 2,251!
    Не е лошо в Русия 1,003 евро, пак за литър!

    Коментиран от #14

    14:59 17.09.2026

  • 13 Думата рекорд и дефицит....

    5 0 Отговор
    Първо са скъпи после има лимит на колонка и....накрая въобще липсват горива на пазара само за линейки и полиция останалите сте в енергиен локдаун и се редите на опашки да си изтеглете спестяванията от банките които вкарахте да ви се превалутиране автоматично..😂 това програмата до края на 2026

    15:00 17.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Юрий

    7 0 Отговор
    Много интересна ще бъде горивната криза
    в Европа, след 1.10,2026!
    Тръмпито си иска паричките дадени на Осрайна от Европа и обещава много газ и петрол в джобовете!
    Да питам ли, кой печели пак? България!?!?

    15:04 17.09.2026

  • 16 Механик

    10 0 Отговор
    Някой може ли да ми припомни, защо се качиха цените на горивата? М?
    До кога на проблемите ще им казваме "дребни пречки" а няма да ги наричаме с истинските им имена?
    Значи Русия е терорист, понеже нападнала СЪСЕДНА украина, но САЩ, който нападна Иран на хиляди морски мили от границите си, не е терорист?

    Коментиран от #18

    15:09 17.09.2026

  • 17 Санкциите...

    5 0 Отговор
    работят!

    15:16 17.09.2026

  • 18 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Механик":

    Па намери кой и къде да питаш 😂😂😂😂😂,щото Ротшилд не може да напечата петрол и газ ,а руснаци и перси не си го дават ей тъй само за хартия

    15:25 17.09.2026

  • 19 долу ес

    1 0 Отговор
    тъпите каски увират само могато се развее чужд флаг над райхстага, тоя път ще е на сини звезди, американските и една еврейска такива

    15:32 17.09.2026

  • 20 българина

    3 0 Отговор
    някой да изнесе цените на горивата пред Райхстага в Русия и Китай и Индия

    15:34 17.09.2026

  • 21 Анонимен

    0 1 Отговор
    Това е добре за новопръкналата се партия.Глаасувалите за нея имат голям шанс да намалят цените на горивата.Това правило,по време на криза се появява спасителен пояс ,за който да могат да се хванат удавниците.

    16:06 17.09.2026