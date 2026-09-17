Втори рекорд в рамките на една седмица постигна Германия

Цената на дизеловото гориво в Германия достигна нов исторически връх, съобщава информационната агенция DPA, позовавайки се на Германския автомобилен клуб (ADAC).

Средната цена на дизеловото гориво на германските бензиностанции в четвъртък сутринта беше 2.453 EUR за литър, с което счупи предишния рекорд, поставен на 7 април, когато струваше 2.446 EUR.

В сряда цената на бюджетния бензин E10 (който съдържа до 10% биоетанол) също достигна нов исторически връх.

Цената на моторното гориво в Германия и Европа като цяло се повиши през последните дни поради ескалиращата ситуация в пролива Баб ел-Мандеб.