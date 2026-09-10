Американската верига за бързо хранене McDonald's обяви, че намалява няколко артикула от менюто в някои от своите ресторанти в Украйна поради проблеми с доставките, причинени от продължителни въздушни нападения.
„Поради честите и продължителни въздушни нападения, изпитваме забавяне на доставките в нашите ресторанти. За да поддържаме стабилна наличност на най-популярните ни ястия, някои ресторанти временно преминават към намалено меню“, гласи публикация в Instagram.
McDonald's предупреди клиентите, че менюто може да варира в различните места.
Миналата седмица McDonald's в Украйна съобщи за проблеми с доставките, в резултат на което някои артикули от менюто не са налични в много от ресторантите му.
Напоследък има многократни съобщения за проблеми с доставките в магазините в много градове в Украйна. Украинските медии публикуват множество снимки на празни рафтове на супермаркети. В отговор страната вече започна да въвежда ограничения за покупка на храни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
14:13 10.09.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:13 10.09.2026
3 хихи
- Сложи един с две топки!
- Да сложа ли и един на жена ти?
- А, не, тя ще ближе от моя!
14:17 10.09.2026
4 Опорка
14:17 10.09.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #7
14:19 10.09.2026
6 Частна Република България
Опа. Как го изтървахме това. Това е руска пропаганда. Не вярно. Има всичко. И банани има.
14:24 10.09.2026
7 Умнокрасив
До коментар #5 от "Тик-Ток":Лъжеш ! А бананите !? А ?!
14:27 10.09.2026
8 И Киев е Руски
14:32 10.09.2026
9 Kaлпазанин
14:47 10.09.2026
10 Аооо
15:15 10.09.2026
11 ......-
Подарък от сърце от Мецан.
15:20 10.09.2026