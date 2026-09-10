Американската верига за бързо хранене McDonald's обяви, че намалява няколко артикула от менюто в някои от своите ресторанти в Украйна поради проблеми с доставките, причинени от продължителни въздушни нападения.

„Поради честите и продължителни въздушни нападения, изпитваме забавяне на доставките в нашите ресторанти. За да поддържаме стабилна наличност на най-популярните ни ястия, някои ресторанти временно преминават към намалено меню“, гласи публикация в Instagram.

McDonald's предупреди клиентите, че менюто може да варира в различните места.

Миналата седмица McDonald's в Украйна съобщи за проблеми с доставките, в резултат на което някои артикули от менюто не са налични в много от ресторантите му.

Напоследък има многократни съобщения за проблеми с доставките в магазините в много градове в Украйна. Украинските медии публикуват множество снимки на празни рафтове на супермаркети. В отговор страната вече започна да въвежда ограничения за покупка на храни.