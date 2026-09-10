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McDonald's намалява менюто си в Украйна

McDonald's намалява менюто си в Украйна

10 Септември, 2026 14:12 679 11

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Причината е забавяне на доставките

McDonald's намалява менюто си в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската верига за бързо хранене McDonald's обяви, че намалява няколко артикула от менюто в някои от своите ресторанти в Украйна поради проблеми с доставките, причинени от продължителни въздушни нападения.

„Поради честите и продължителни въздушни нападения, изпитваме забавяне на доставките в нашите ресторанти. За да поддържаме стабилна наличност на най-популярните ни ястия, някои ресторанти временно преминават към намалено меню“, гласи публикация в Instagram.

McDonald's предупреди клиентите, че менюто може да варира в различните места.

Миналата седмица McDonald's в Украйна съобщи за проблеми с доставките, в резултат на което някои артикули от менюто не са налични в много от ресторантите му.

Напоследък има многократни съобщения за проблеми с доставките в магазините в много градове в Украйна. Украинските медии публикуват множество снимки на празни рафтове на супермаркети. В отговор страната вече започна да въвежда ограничения за покупка на храни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    9 1 Отговор
    Нема ора...

    14:13 10.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    Путин е виновен❗

    14:13 10.09.2026

  • 3 хихи

    11 0 Отговор
    Сезона на сладоледа:
    - Сложи един с две топки!
    - Да сложа ли и един на жена ти?
    - А, не, тя ще ближе от моя!

    14:17 10.09.2026

  • 4 Опорка

    10 1 Отговор
    Да, държава в руини за соросоидно-урсулската пропаганда е "лек проблем". Новината да се чете така - продаваме каквото има останало по складовете и хлопваме кепенците.

    14:17 10.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    7 2 Отговор
    Украта и той като цървулите,най дебилните парчета в галактиката,да ходят да мрат за мак доналдс и кока кола

    Коментиран от #7

    14:19 10.09.2026

  • 6 Частна Република България

    10 2 Отговор
    Украинските медии публикуват множество снимки на празни рафтове на супермаркети. В отговор страната вече започна да въвежда ограничения за покупка на храни
    Опа. Как го изтървахме това. Това е руска пропаганда. Не вярно. Има всичко. И банани има.

    14:24 10.09.2026

  • 7 Умнокрасив

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Лъжеш ! А бананите !? А ?!

    14:27 10.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Еее що така свинете колкото и малко да са останали обичат Макдоналдс

    14:32 10.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    И там имало вторични взривове като в кока колата ,

    14:47 10.09.2026

  • 10 Аооо

    1 0 Отговор
    Едно добро нещо за здравето на украинците

    15:15 10.09.2026

  • 11 ......-

    0 0 Отговор
    Но пък банани има за всички Урки.

    Подарък от сърце от Мецан.

    15:20 10.09.2026