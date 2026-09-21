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Глобяват Google с 403 милиона евро

Глобяват Google с 403 милиона евро

21 Септември, 2026 19:21 232 0

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Ирландският регулатор глобява търсачката за геолокация на потребителите

Глобяват Google с 403 милиона евро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ирландската комисия за защита на данните (IDPC) глоби американската компания Google с 403 млн. EUR за обработка на данни за местоположението на потребителите. Регулаторът обяви това в изявление, позовавайки се на нарушение на Регламента на ЕС за защита на данните (DPR) от страна на услугата.

Комисията подчерта, че действията на Google може да са довели до това хората да не са знаели, че данните за местоположението им се използват, например, за да им се насочва реклама или да се определят интересите им, и може да са довели до загуба на контрол върху личните им данни.

„Данните за местоположението са категория лични данни, които се обработват чрез проследяване на местоположението“, заяви регулаторът, отбелязвайки поверителността на такава информация.

Редица европейски организации заведоха дело срещу Google през 2020 г. В отговор на глобата говорител на Google заяви, че случаят се отнася до предишните политики на компанията, които оттогава са изменени. „От 2019 г. насам значително променихме подхода си и внедрихме ефективни инструменти, за да улесним управлението на данните за местоположението“, цитира RTE думите на Google.

Ирландската комисия за защита на данните редовно глобява големи цифрови услуги за нарушаване на правилата на ЕС за поверителност. В допълнение към Google, комисията регулира Apple, TikTok и други цифрови гиганти, тъй като европейските им централи се намират в Ирландия. Регулаторът в момента провежда няколко десетки разследвания на известни цифрови компании.


Ирландия
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