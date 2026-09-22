Белият дом не планира ограничение на износа на дизел

Американската администрация не обмисля забрана или ограничаване на износа на дизелово гориво, въпреки рязкото поскъпване на горивото в САЩ, заяви на 21 септември представител на Белия дом, цитиран от Financial Times.

По думите му „администрацията в този момент не разглежда възможността за забрана или ограничения на износа".

Дискусията идва на фона на рекордни цени. Американската автомобилна асоциация AAA отчете на 21 септември средна цена на дизела от 6,5101 долара за галон, при 6,2233 долара седмица по-рано и 5,6115 долара месец по-рано.

По данни на AAA това е най-високата средна стойност на дизела в САЩ, публикувана от организацията до този момент.

Натиск от конгресмени и щатски управник

Чък Грасли, председател на юридическия комитет на Сената и републиканец от щата Айова, призова администрацията да въведе ембарго върху износа, като заяви в X, че американските фермери губят печалби заради високата цена на дизела, който използват селскостопанските машини.

Ашли Хинсън, републиканка от Камарата на представителите, и губернаторът на Луизиана Джеф Ландри също поискаха временно спиране на износа на този вид гориво от САЩ.

Дизелът е едно от ключовите горива за земеделието и транспорта, а по-високата му цена увеличава разходите за работа на техниката и натиска върху цените по веригата, твърдят американските законодатели.

Позицията на Белия дом засега оставя износа без нови ограничения, въпреки засилващия се политически натиск за по-строги мерки.

Източници: Financial Times