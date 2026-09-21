Украйна загуби стоманодобивната си промишленост

Украйна на практика е останала без стоманодобивна промишленост, съобщава Financial Times (FT), цитирайки Александър Водовиз, ръководител на кабинета на главния изпълнителен директор на Metinvest Group.
„Към днешна дата Украйна вече няма стоманодобивна промишленост“, каза той.
Миналата седмица руското Министерство на отбраната обяви унищожаването на завод в Кривой Рог, който произвеждаше „металургични продукти за производство на оръжия и военна техника“. Съобщава се и за множество експлозии в промишлени предприятия в града от началото на месеца.
Доменните пещи в три предприятия са били повредени, включително два завода, принадлежащи на Metinvest Group, както и завод на ArcelorMittal в Кривой Рог. Това е довело до спирането на заводи, които общо са представлявали 90% от производството на стомана в страната.
„В момента не знаем колко време ще отнемат ремонтите – дни, седмици, месеци или години“, каза Водовиц. Той подчерта, че спирането на тези заводи, които общо наемат над 15 000 души, може да има сериозни последици за икономиката и да окаже „огромно въздействие върху данъчните приходи“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зИленски
ТОВА ?
16:45 21.09.2026
2 Още
16:47 21.09.2026
3 Зеления
Коментиран от #8
16:47 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
Коментиран от #15
16:48 21.09.2026
6 И Киев е Руски
16:48 21.09.2026
7 Соросоида
16:49 21.09.2026
8 Урсула
До коментар #3 от "Зеления":Е голяма змия
16:49 21.09.2026
9 Герге ,
16:49 21.09.2026
10 Урсуза
16:49 21.09.2026
11 Хахаха хахаха
16:49 21.09.2026
12 Голям
16:50 21.09.2026
13 Бай той Толстой
16:50 21.09.2026
14 Не тръкай бе ,
16:50 21.09.2026
15 И Киев е Руски
До коментар #5 от "Трол":Споко образувание Украйна няма да има
Коментиран от #20
16:51 21.09.2026
16 Реалист
16:51 21.09.2026
17 Герге ,
16:52 21.09.2026
18 Шекелов
16:53 21.09.2026
19 ЗИЛенски
16:54 21.09.2026
20 да питам
До коментар #15 от "И Киев е Руски":ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ .. КОГА ,БЕ ?😁
16:54 21.09.2026
21 az СВО Победа 81
Това тежко съветско наследство, а Киев иска декомунизация, нали така?
В този смисъл руснаците помагат и ще продължават да го правят! 🤣
16:56 21.09.2026
22 Да се знае!
16:57 21.09.2026
23 Бъзиктар
16:57 21.09.2026
24 След
Браво
16:58 21.09.2026