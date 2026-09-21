Украйна загуби стоманодобивната си промишленост

Украйна на практика е останала без стоманодобивна промишленост, съобщава Financial Times (FT), цитирайки Александър Водовиз, ръководител на кабинета на главния изпълнителен директор на Metinvest Group.

„Към днешна дата Украйна вече няма стоманодобивна промишленост“, каза той.

Миналата седмица руското Министерство на отбраната обяви унищожаването на завод в Кривой Рог, който произвеждаше „металургични продукти за производство на оръжия и военна техника“. Съобщава се и за множество експлозии в промишлени предприятия в града от началото на месеца.

Доменните пещи в три предприятия са били повредени, включително два завода, принадлежащи на Metinvest Group, както и завод на ArcelorMittal в Кривой Рог. Това е довело до спирането на заводи, които общо са представлявали 90% от производството на стомана в страната.

„В момента не знаем колко време ще отнемат ремонтите – дни, седмици, месеци или години“, каза Водовиц. Той подчерта, че спирането на тези заводи, които общо наемат над 15 000 души, може да има сериозни последици за икономиката и да окаже „огромно въздействие върху данъчните приходи“.