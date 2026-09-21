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Украйна загуби стоманодобивната си промишленост
  Тема: Украйна

Украйна загуби стоманодобивната си промишленост

21 Септември, 2026 16:41 560 24

  • украйна-
  • стомана-
  • промишленост-
  • заводи-
  • унищожени

Доменните пещи в три завода са повредени

Украйна загуби стоманодобивната си промишленост - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна на практика е останала без стоманодобивна промишленост, съобщава Financial Times (FT), цитирайки Александър Водовиз, ръководител на кабинета на главния изпълнителен директор на Metinvest Group.

„Към днешна дата Украйна вече няма стоманодобивна промишленост“, каза той.

Миналата седмица руското Министерство на отбраната обяви унищожаването на завод в Кривой Рог, който произвеждаше „металургични продукти за производство на оръжия и военна техника“. Съобщава се и за множество експлозии в промишлени предприятия в града от началото на месеца.

Доменните пещи в три предприятия са били повредени, включително два завода, принадлежащи на Metinvest Group, както и завод на ArcelorMittal в Кривой Рог. Това е довело до спирането на заводи, които общо са представлявали 90% от производството на стомана в страната.

„В момента не знаем колко време ще отнемат ремонтите – дни, седмици, месеци или години“, каза Водовиц. Той подчерта, че спирането на тези заводи, които общо наемат над 15 000 души, може да има сериозни последици за икономиката и да окаже „огромно въздействие върху данъчните приходи“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зИленски

    7 0 Отговор
    И НЕ САМО
    ТОВА ?

    16:45 21.09.2026

  • 2 Още

    9 0 Отговор
    Много ще загуби.Да сядат да се разбират с Вовата и да приключва войната.

    16:47 21.09.2026

  • 3 Зеления

    9 0 Отговор
    За какво й е на Украйна стоманодобивна промишленост, за какво й е да плаща заплати на 15 000 души в тези заводи, като кака Урсула всеки месец им плаща всички разходи в държавата, няма смисъл нито да работят, нито да произвеждат нещо, парите им идват на готово.

    Коментиран от #8

    16:47 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    8 1 Отговор
    Така и трябва да бъде. Ако Украйна иска да е равностоен член в ЕС, трябва да закрие вредните си производства.

    Коментиран от #15

    16:48 21.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    6 0 Отговор
    То да е само това.Това е само началото.Жив укро нацист няма да остане

    16:48 21.09.2026

  • 7 Соросоида

    5 0 Отговор
    Важното е, че са приятели със САЩ, голема работа един икономически отрасъл , че са загубили

    16:49 21.09.2026

  • 8 Урсула

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    Е голяма змия

    16:49 21.09.2026

  • 9 Герге ,

    2 0 Отговор
    ВРЕМЕЛИТИЕЗАВЕЧЕРЯ

    16:49 21.09.2026

  • 10 Урсуза

    6 0 Отговор
    Няма страшно, ще им подарим, каквото пожелаят! Може и само от България да е помощта, да покаже съпричастност, все пак е най-новият член на Клуба на богатите! Има да се доказва!!!

    16:49 21.09.2026

  • 11 Хахаха хахаха

    5 0 Отговор
    Обаче ЕС и САЩ ги подкрепят в мизерията

    16:49 21.09.2026

  • 12 Голям

    3 0 Отговор
    праз. Те разчитат на европейската "солидарност" като бъдеш модел за икономически просперитет.

    16:50 21.09.2026

  • 13 Бай той Толстой

    7 0 Отговор
    Доменна пещ се прави наново,не се ремонтира 😁.Спомнете си Кремиковци

    16:50 21.09.2026

  • 14 Не тръкай бе ,

    5 0 Отговор
    Педалисимо .

    16:50 21.09.2026

  • 15 И Киев е Руски

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Споко образувание Украйна няма да има

    Коментиран от #20

    16:51 21.09.2026

  • 16 Реалист

    5 0 Отговор
    Тамън са з@ членове на ЕС без икономика на фотосинтеза

    16:51 21.09.2026

  • 17 Герге ,

    5 0 Отговор
    Не отива към добро .. Едни нямат горива , други - заводи и те така ..

    16:52 21.09.2026

  • 18 Шекелов

    3 0 Отговор
    Руснаците и помогнаха за, зелената сделка с ЕС постигнаха напредък 😜😜😂😂😂😂😂😂😂😜😜😜😂😂

    16:53 21.09.2026

  • 19 ЗИЛенски

    3 0 Отговор
    Тъкмо щях да ги присвоя... Така де, да ги приватозирам, но пак ми провалиха плановете... Вместо да ги препродам сега пак трябва да обикалям западналите и да прося помощ за попълване на банковата сметка на третия ми братовчед... Ъъъ да попълня бюджета де...

    16:54 21.09.2026

  • 20 да питам

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    ЩЕ , ЩЕ , ЩЕ .. КОГА ,БЕ ?😁

    16:54 21.09.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Не и трябва!

    Това тежко съветско наследство, а Киев иска декомунизация, нали така?

    В този смисъл руснаците помагат и ще продължават да го правят! 🤣

    16:56 21.09.2026

  • 22 Да се знае!

    1 0 Отговор
    то вече няма такава държава, вие за промишленост пишете! Има шайка крадци, подкрепяни от западните си колеги, които на гърба на обикновенните украинци или по-скоро върху техните гробаве, правят милиарди...

    16:57 21.09.2026

  • 23 Бъзиктар

    0 0 Отговор
    За какво им са?Скапани и омразни руски заводи.

    16:57 21.09.2026

  • 24 След

    0 0 Отговор
    още една две години Украйна ще е напълно зелена икономика с нулеви нетни емисии. Климатично-неутрални.
    Браво

    16:58 21.09.2026