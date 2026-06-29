Samsung влага трилиони долари в Южна Корея

Конгломератът Samsung Group обеща да инвестира приблизително 2,655 трилиона вона (1,7 трлн. USD) в производство на полупроводници и роботика в Южна Корея.

„Samsung възнамерява да инвестира 2,030 трилиона вона в развитието на клъстер от полупроводници, включващ индустриални комплекси в Пьонтек и Йонгин“, обяви корпорацията на уебсайта си. „625 трилиона вона са планирани за инвестиции в региона Хонам (югозападна част на страната), региона Чунчхон и Йонгам (югоизточна част на страната) в производството на компоненти и материали за полупроводници, роботи и информационни и комуникационни технологии“, добави компанията. По този начин Samsung възнамерява да „допринесе за превръщането на Република Корея в световен технологичен лидер“ в тази област.

В понеделник южнокорейското правителство представи план за „три мегапроекта“. На събитието присъстваха председателите на Samsung Electronics и SK Group, двата най-големи производители на чипове за памет в света.

Председателят на SK Group Чой Те-уон обяви инвестиции от 2,1 трилиона вона (1,3 трилиона долара): 1,1 трилиона вона (713 милиарда долара) ще отидат за проекти за полупроводници, а 1,00 трилиона вона (650 милиарда долара) ще отидат за центрове за данни.

Според Международния валутен фонд номиналният БВП на Република Корея през 2025 г. се оценява на 1,87 трилиона долара, докато по паритет на покупателната способност цифрата достига 3,3 трилиона долара. Тази година, благодарение на бума на изкуствения интелект, акциите на Samsung Electronics са се повишили със 198%, докато производителят на чипове SK Hynix, част от SK Group, е поскъпнал с 342%.