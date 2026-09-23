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Мариана Кукушева: Не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба

Мариана Кукушева: Не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба

23 Септември, 2026 09:04 626 13

  • марияна кукушева-
  • хляб-
  • брашно-
  • поскъпване-
  • цени

Не просто да остане хлябът на достъпна цена, а и да гарантираме българска продоволствена сигурност

Мариана Кукушева: Не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние предлагаме три варианта. Не просто да остане хлябът на достъпна цена, а и да гарантираме българска продоволствена сигурност. Производството на хляб е приоритетно при непредвидими условия на живот. И така, предлагаме първо: да се запази свободния пазар, в който с основния пазарен метод - развитие на конкуренцията цената остава достъпна и не може да скача.

В момента се предлага регулация на цените на свободния пазар през въвеждане на нормативна уредба с регистри и методики. Административният натиск във всяко едно бизнес начинание може само да покачва цените. И вторият е въвеждане на регулирана цена, определена от държавата. Третото ни предложение е свързано с въвеждане отново на нулево ДДС ставка на хляба с цел да се гарантира, че потребителят ще има средства да осигури хляба на трапезата си.

Това заяви в "Денят започва" по БНТ Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите.

По думите ѝ в момента притеснението не е от смяна на модела, а очакваме държавата да избере подхода и механизма, по който този бранш ще съществува.

Защото не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба. Хлябът освен пазарен продукт има и социална натовареност.

Тя поясни, че себестойността на хляба за всеки производител е абсолютно индивидуална. Тя зависи от рентабилността на предприятието, технологична цялост, логистика.

Ние искаме повече контрол, защото съществува хляб, който се продава без фактура. Това е т.нар. сива икономика. Но това не е акцент. Истината е, че нямаше сива икономика, когато беше нулево ДДС-то.

Според нея нулевата ДДС ставка доказва, че има дългосрочен полезен ефект, защото хлябът е "единствената храна, която не промени доставната си цена в рамките на пет години".

Аз не искам по никакъв начин да бъдем привилегировани. Не търсим изключения, просто в случая апелираме, че браншът е в тежко състояние.

Тя е на мнение, че много колеги няма да могат да издържат цял месец. По думите ѝ затварянето на българско производство в сферата на хлебопроизводството е опасно явление, защото, ако има недостиг на български хляб, ще има внос.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    8 1 Отговор
    народа за ко е

    09:06 23.09.2026

  • 2 Буха ха

    13 0 Отговор
    А кой да поеме тежестта? Зърнарите с Ролс-Ройсите и техните измекяри в парламента?

    09:13 23.09.2026

  • 3 малко веселба

    10 0 Отговор
    ами тогава до го поемат и хлебдарките…

    09:13 23.09.2026

  • 4 това тук не е точно хляб

    13 0 Отговор
    във фалирала Гърция на всяка улица има фурна и народа яде истински прясноизпечен хляб

    09:18 23.09.2026

  • 5 лют пипер

    0 1 Отговор
    цената остава достъпна и не може да скача на висок скок в атлетическо състезание.

    09:27 23.09.2026

  • 6 Жбръц

    12 0 Отговор
    Тази е " хлебар" колкото аз съм астрофизик.Познава тестото,само във вид на изпечен хляб на масата.Щели да фалират!? Хайде бе! Забравиха, че хляба винаги е бил с тегло- килограм.Не само през социализма,а още през царско,е имало жесток контрол върху теглото и вложеното брашно.Сега се изтарикатиха- 830 гр,630 гр, 500 гр.Реално масовият хляб при килограм отива над 2 евро.Алооо,кукушева,как са смогвали през социализма,хляба да е със заковани цени ,с десетилетия напред - Типов-15 ст,Добруджа-26 ст,и Стара Загора - ръчен или фабричен-32 ст.От малкото селище,до централни хали в София.Защо една баничка- двойна ,струваше 20 ст, кифла15 ст, рогче( с масло яйца и сирене) -10 ст.Половин килограм макарони- дълга картонена кутия,струваше 50 ст.Ваш,та родителка неояла се!

    09:28 23.09.2026

  • 7 Въй

    5 0 Отговор
    Днеска в магазина един хляб ме попита,дали ще го купя.

    09:30 23.09.2026

  • 8 дядя дръмпирушка

    8 0 Отговор
    масовият хляб нарязан или цял е правен от некачественно болно зърно.голяма част от брашното е заместена с трици.хляба в германия и бг е на почти същата стойност ,но като качество в германия хляба и маслото са същите каквито бяха в бг през 70-те години!

    09:31 23.09.2026

  • 9 Въй

    5 0 Отговор
    Някой мъж случайно да се казва Кукуш?! А?!

    09:34 23.09.2026

  • 10 Пускайте го На Вашата Цена !

    1 3 Отговор
    Правителството !

    Да Се Оправя !

    09:43 23.09.2026

  • 11 Асанов

    7 0 Отговор
    Туй за което спорите , масово изобщо не е хляб . Това са някакви химически смеси и набухватели с малко брашънце и много трици и нещо за животни. Хляба е истински само ако е от фурна в която вижздаш процеса или си го правиш в къщи сам. А тук в територията с половин купешки хляб не можеш да се нахраниш ,докато в Германия и Австрия ти стигат две -три филийки . И не се разваля с вкисване като нашенските боклуци още на втория ден. Магазинската опаковка която прилича на хляб ,Кучето и коня не го искат . В зоопарка няма да ти го вземат ако не е от същия ден. Ще изтровят животинките. Вдигайте си цените колкото искате ,НО как ще накарате хората да купуват е интересно . като застрахователите ли - с държавно наложен рекет ?

    09:59 23.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Кукушева добре защитава хлебарите и хлебарките, но нека със зърнарите ясно да обяснят ,защо хубавото хлебно зърно се изнася, а ние ядем хляб приготвен с фуражно зърно и брашно на цена две евро,който мухлясва на втория ден? И при това непрекъснато получават субсидии под най различни форми- за горива,за торове и препарати.

    10:29 23.09.2026

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