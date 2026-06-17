DeepSeek вече е най-скъпият старпът в Китай в областта на изкуствения интелект

Инвеститорите оцениха китайската компания DeepSeek на стойност над 50 млрд. USD в първия кръг на финансиране, което я направи най-скъпия старпът в областта на AI в страната, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

DeepSeek е събрала над 7,4 млрд. USD в първия инвестиционен кръг. От тях около 3 млрд. USD са инвестирани от основателя на компанията Liang Wenfeng. Други инвеститори включват един от най-големите технологични концерни в Китай Tencent, който влагат около 1,5 млрд. USD, Националният инвестиционен фонд за изкуствен интелект с размер на финансиране от 150 млн. USD, производителят на батерии Contemporary Amperex Technology (CATL), който влага 740 млн. USD. Първият кръг на финансиране включва също платформата за електронна търговия JD.com, разработчика на онлайн игри NetEase, инвестиционните фирми IDG Capital и Monolith Management, предава вестникът думите на източници.

Всички инвеститори, с изключение на Националния инвестиционен фонд, не са инвестирали директно в DeepSeek, насочвайки ги към търговска организация, ръководена от Liang Wenfeng. С тази схема на финансиране основателят на компанията запази контрола върху DeepSeek, отбелязва WSJ.

Liang Wenfeng обеща на инвеститорите, че приходите ще бъдат използвани за продължаване на разработването на изкуствен интелект, който потенциално може да надмине човешкото мислене, пише вестникът.