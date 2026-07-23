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Rheinmetall започна строителството на най-голямата фабрика за барут в Европа

Rheinmetall започна строителството на най-голямата фабрика за барут в Европа

23 Юли, 2026 20:25 828 12

  • rheinmetall-
  • бавария-
  • германия-
  • завод-
  • строителство-
  • инвестиция

Тя ще се намира в Бавария

Rheinmetall започна строителството на най-голямата фабрика за барут в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската отбранителна компания Rheinmetall започна строителството на една от най-големите фабрики за барут в Европа в Бавария.

Компанията отбеляза, че Rheinmetall продължава значително да разширява производствения си капацитет като част от проекта „Огнева мощ“. „За тази цел, една от най-големите и модерни фабрики за барут в Европа се изгражда в историческия завод на Rheinmetall в Ашау ам Ин, където се намира дъщерното ѝ дружество Nitrochemie. Баварският премиер Маркус Сьодер, парламентарният държавен секретар в германското Министерство на отбраната Нилс Шмид и баварският министър на икономиката, регионалното развитие и енергетиката Хуберт Айвангер участваха в церемонията по първа копка“, подчертаха от компанията. Rheinmetall обясни, че чрез разширяване на площта на завода от сегашните му 90 хектара на 110 хектара, планира значително да увеличи производството на компоненти за барутни заряди за цевна артилерия и други системи с голям калибър. „Работната сила в Ашау продължава да расте: от 2022 г. до днес тя се е увеличила с приблизително 80%, надхвърляйки 800 души. Сега се планират още няколкостотин работни места, с което бъдещата работна сила на компанията ще достигне 1400 души“, отбеляза Rheinmetall.

Поетапното стартиране на производството в новите съоръжения е планирано да започне през 2027 г. В момента компанията уточни, че обектът в Ашау работи денонощно, произвеждайки приблизително 1700 тона барутен заряд и приблизително 300 000 модула за барутен заряд годишно. Планирано е обемът на производство на барутен заряд и модули за барутен заряд да се увеличи повече от два пъти през следващите 24 месеца. В резултат на това Ашау ще произведе до 2500 тона допълнителен барут, над 5 милиона части, формовани чрез горене, и над 1 милион модулни елементи за барут. Максималният производствен капацитет ще бъде достигнат през 2028 г.

„Rheinmetall инвестира 500 млн. EUR в най-голямата и модерна фабрика за барут в Европа. Това прави решаващ принос за устойчивостта и автономността на отбранителния сектор и създава 500 нови постоянни работни места в региона“, каза Сьодер.

Bloomberg съобщи по-рано, че на фона на конфликта в Украйна през последните години запасите от барут в Германия и нейните съюзници от НАТО и ЕС са значително изчерпани. Rheinmetall, която, заедно с френската Eurenco и норвежката и шведската Nammo, е една от няколкото компании, произвеждащи барут в Европа, очаква да увеличи производството до 20 000 тона до 2030 г., за да снабдява въоръжените сили на Германия, страните от НАТО и ЕС.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    1 3 Отговор
    В България.

    Коментиран от #11

    20:34 23.07.2026

  • 2 Мда

    7 3 Отговор
    Вероятно "отбранителната" компания Rheinmetall ще снабдява четвъртия райх за "превантивна атака". Най-близо, както винаги са Чехия, Полша и Франция. Пигмеите от прибалтика са готови за няколко часа.

    20:38 23.07.2026

  • 3 като гръмне

    5 2 Отговор
    ще се вижда чак от Австрия

    20:38 23.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Един Орешник ,и ще има невиждана заря ,швабта може да разбере истината само по трудния и болезнен начин

    Коментиран от #6

    20:38 23.07.2026

  • 5 .....

    6 1 Отговор
    Ох,да си го строят където искат в германията

    20:40 23.07.2026

  • 6 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    От Донецк са против! От Воронеж също! Те не искат повече урешници! Предните им бяха повече от достатъчно!

    20:44 23.07.2026

  • 7 долна саксония

    1 0 Отговор
    Производство на ядрено гориво ще бъде открито в Германия с участието на Росатом. Доста странно.

    20:45 23.07.2026

  • 8 Това е най голямата фабрика за смърт!

    5 1 Отговор
    Един орешник по барутената фабрика и цяла Бавария ще се превърне в пустиня!

    20:46 23.07.2026

  • 9 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Това е доказателство,че в Германия трудът се заплаща по - ниско от България,иначе защо ще строят фабрика там и то на 8ми Септември?

    20:47 23.07.2026

  • 10 Ами

    3 0 Отговор
    Защо да строят нова фабрика?
    Фабриките на BMW и Audi и без това затварят.
    Нека да правят барут, след като не могат да правят коли :)

    21:07 23.07.2026

  • 11 Аналитик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Танто за макаранто.Продава Марта на парче,строи завод за барут.Накрая руснака е виновен за новата граница

    21:12 23.07.2026

  • 12 Елементарно , бе Уотсън !

    1 0 Отговор
    Ква стана тя ? Нито българите, нито румънците се вързаха да тровят земята си , а и водите си , че да печели Рейнметал ?! 😀

    21:23 23.07.2026