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Тейлър Суифт ще e най-награждаваният изпълнител в историята на наградите на MTV

Тейлър Суифт ще e най-награждаваният изпълнител в историята на наградите на MTV

23 Септември, 2026 08:42 614 9

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Церемонията ще е в неделя, а водещ на шоуто ще бъде Снуп Дог

Тейлър Суифт ще e най-награждаваният изпълнител в историята на наградите на MTV - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Певицата Тейлър Суифт ще постави нов рекорд на тазгодишните награди MTV Video Music Awards (VMA), след като ще получи новоучреденото отличие Artist Director Honors, предаде „Асошиейтед прес“. Така общият брой на наградите на певицата от церемонията ще достигне 31, с което тя ще се превърне в най-награждавания изпълнител в историята, пише nova.bg.

В момента Суифт дели рекорда с Бионсе, като и двете имат по 30 отличия. Най-награждаваният мъж изпълнител е Еминем с 15 награди.

Новото отличие е предназначено за артисти, чиято работа зад камерата разширява възможностите на музикалния видеоклип и допринася за развитието на визуалното разказване на истории, съобщават организаторите.

Церемонията ще се състои в неделя, 27 септември, в Лос Анджелис, а водещ на шоуто ще бъде Снуп Дог.

Най-много номинации тази година има Мадона - 11, включително за видеоклип, изпълнител и песен на годината, както и за съвместна работа, режисура, художествено оформление, операторско майсторство, монтаж, хореография и визуални ефекти.

Суифт е втора по брой номинации с девет. Ариана Гранде и Сабрина Карпентър имат по седем, а Бруно Марс, PinkPantheress и Зара Ларсон - по пет. Сред номинираните за изпълнител на годината са Гранде, Марс, Карпентър, Морган Уолън, Мадона и Суифт.

Тазгодишните награди включват 26 артисти, които за първи път получават номинации. Сред тях са Gener8ion и Йънг Лийн за съвместната им песен Storm, както и кей-поп групата Cortis и певицата Стела Лефти, известна с хита Boston, които имат по две номинации. За първи път са номинирани още Дон Толивър, Кали Учис, Ноа Кан, Оливия Дийн, Тъкър Уетмор и Сиена Спиро.

Категорията за най-добър денс видеоклип се завръща в програмата на наградите за първи път от седем години. Сред номинираните са Nobody's Girl на Тейт Макрей, New Religion на Биби Рекса и Faithless, Aperture на Хари Стайлс, Runway на Лейди Гага и Doechii, Confessions II - The Film на Мадона и „Dance...“ на Slayyyter.

Мадона ще открие церемонията с изпълнение, което ще бъде първата ѝ поява на сцената на наградите от 23 години.

Групата Nirvana ще получи наградата Video Vanguard за 2026 г. Сред предишните носители на отличието са Шакира, Бионсе, Ники Минаж, Мадона, Джанет Джаксън, Дженифър Лопес, Риана, Миси Елиът и Кейти Пери.

Гласуването на феновете в 13 категории започна в средата на август и ще продължи до 25 септември, а гласуването за най-добър нов изпълнител ще остане отворено и по време на самата церемония.


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  • 1 Готова

    0 0 Отговор
    За - първа награда...

    08:48 23.09.2026

  • 2 глоги

    2 0 Отговор
    Тейлър Суифт ще e най-награждаванАТА изпълнителКА в историята на наградите на MTV. Госпожа Суифт е жена.

    08:53 23.09.2026

  • 3 муцунка

    1 3 Отговор
    Тайлор Свифт е много красива нежност!

    09:01 23.09.2026

  • 4 скарлет

    6 1 Отговор
    не ме харесва лансират я необосновано !!! били айлиш или Майли Сайълс поне имат доста добри песни, които дори се помнят!!!

    09:02 23.09.2026

  • 5 Ироничен

    7 1 Отговор
    Опитах се да я слушам...... не ми се получи.

    09:09 23.09.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    6 1 Отговор
    Интересно... МТВ не съществува вече и отдавна беше западнал, но има Музикални Видео Награди, нищо че вече не пуска нито музика, нито видео...

    09:16 23.09.2026

  • 7 Гинка

    5 1 Отговор
    Тази "кукла" е продукт на рекламата и продуценти.Спре ли рекламата и никой няма да я помни.Бионс поне има запомнящи се песни и всеки втори може да изтананика поне една.Я си спомнете едно изпълнение от тази?МТВ нали щаха да го закриват?Продадените записи определят кой е напред,кой е по-най.Има къде по-качествени и стойностни изпълнителки от тази Суифт.Не ни налагайте мнение а пишете колко албума е продала.И не манипулирайте.Не колко копия са произведени,а колко са продадени.Двете числа отразяват различни факти.

    09:27 23.09.2026

  • 8 Трол

    3 0 Отговор
    Това означава, че е по-велика от изпълнители като Майкъл Джексън и Продиджи.

    09:32 23.09.2026

  • 9 Мануил

    0 0 Отговор
    Майли Сайръс се пише.

    09:33 23.09.2026