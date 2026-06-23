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Акциите на SpaceX падат за четвърти пореден ден след обявяването на емисията на облигации

Акциите на SpaceX падат за четвърти пореден ден след обявяването на емисията на облигации

23 Юни, 2026 16:37 639 7

  • spacex-
  • акции-
  • илон мъск

SpaceX планира да набере поне 20 милиарда долара чрез емисията облигации

Акциите на SpaceX падат за четвърти пореден ден след обявяването на емисията на облигации - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Акциите на SpaceX падат за четвърти пореден ден, след като компанията обяви първото си предлагане на облигации с инвестиционен клас за финансиране на проекти за изкуствен интелект.

Според аг. Bloomberg, акциите на компанията на Илон Мъск паднаха с 10% по време на търговията в Ню Йорк. Преди това акциите бяха загубили повече от 8% в предходните две търговски сесии.

Агенцията подчертава, че SpaceX планира да набере поне 20 млрд. USD чрез емисията облигации. Въпреки корекцията, пазарната капитализация на компанията в края на търговията в четвъртък беше приблизително 2,4 трлн. USD, а акциите ѝ останаха с 37% над цената на предлагане на рекордните ѝ 75 милиарда долара IPO.

Bloomberg също така съобщава, че анализатори от KeyBanc Capital Markets са присвоили на акцията неутрален рейтинг, отбелязвайки, че голяма част от дългосрочния потенциал за растеж вече е взет предвид в текущата оценка на компанията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    0 2 Отговор
    Всеки с акъла си знаеше, че това е адски балон - да видим сега колко буначета изгоряха и колко фонда удариха на червено!

    Коментиран от #6

    16:45 23.06.2026

  • 2 На това

    1 1 Отговор
    се казва Охх... Котьоооо... Тъкмо да накупиме след някоя седмица на разумна цена да оставиме нещо на децата след 20-30г. Ама тва малко хора го осъзнават... :)

    16:51 23.06.2026

  • 3 Ами

    2 1 Отговор
    Балонът се надува, надува ... И пук.
    Гледайте само какво ще стане с Ай Ти компаниите.
    Там ще е голямото бум :)

    16:56 23.06.2026

  • 4 Интересно ми

    0 1 Отговор
    е на какво се радват глупаците пук мук надолу... Дават ли си сметка че Пук на AI сектора ще изпука всички ни в криза като 2008. Спейс Х сама по себе си също е способна да сриине цялата борса. Една компания е толкова мощна и влиятелна на борсата а е от седмица две и е способна да докара глупаците до просешка тояга, като незнаят на какво се радват и какво си пожелават... идиоти Сър.

    Коментиран от #7

    17:02 23.06.2026

  • 5 хаха

    0 0 Отговор
    Е то така се прави след IPO ве умньовците.

    17:25 23.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами..

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно ми":

    Така става като няма регулации...
    "Радват" се защото се надяват най-после всички тези балони да биват спрени още в зародиш.
    Не може цял живот да го караш само на спекулации и алчност

    17:48 23.06.2026