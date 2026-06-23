Акциите на SpaceX падат за четвърти пореден ден след обявяването на емисията на облигации

Акциите на SpaceX падат за четвърти пореден ден, след като компанията обяви първото си предлагане на облигации с инвестиционен клас за финансиране на проекти за изкуствен интелект.
Според аг. Bloomberg, акциите на компанията на Илон Мъск паднаха с 10% по време на търговията в Ню Йорк. Преди това акциите бяха загубили повече от 8% в предходните две търговски сесии.
Агенцията подчертава, че SpaceX планира да набере поне 20 млрд. USD чрез емисията облигации. Въпреки корекцията, пазарната капитализация на компанията в края на търговията в четвъртък беше приблизително 2,4 трлн. USD, а акциите ѝ останаха с 37% над цената на предлагане на рекордните ѝ 75 милиарда долара IPO.
Bloomberg също така съобщава, че анализатори от KeyBanc Capital Markets са присвоили на акцията неутрален рейтинг, отбелязвайки, че голяма част от дългосрочния потенциал за растеж вече е взет предвид в текущата оценка на компанията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #6
16:45 23.06.2026
2 На това
16:51 23.06.2026
3 Ами
Гледайте само какво ще стане с Ай Ти компаниите.
Там ще е голямото бум :)
16:56 23.06.2026
4 Интересно ми
Коментиран от #7
17:02 23.06.2026
5 хаха
17:25 23.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ами..
До коментар #4 от "Интересно ми":Така става като няма регулации...
"Радват" се защото се надяват най-после всички тези балони да биват спрени още в зародиш.
Не може цял живот да го караш само на спекулации и алчност
17:48 23.06.2026