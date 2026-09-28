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Осемте сестри от интензивното в Смолян искат да напуснат

Осемте сестри от интензивното в Смолян искат да напуснат

28 Септември, 2026 04:54, обновена 28 Септември, 2026 04:55 569 1

  • медицински сестри-
  • смолян-
  • интензивно отделение-
  • заплати-
  • оставка

Медицинските специалисти настояват за по-високо заплащане. Ако не постигнат споразумение с болницата, предизвестията им влизат в сила на 5 октомври.

Осемте сестри от интензивното в Смолян искат да напуснат - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осемте медицински сестри в интензивното отделение на смолянската болница са подали заявления за напускане заради ниското, според тях, заплащане на труда им. Те настояват за увеличение на възнагражденията, но до момента не са постигнали споразумение с ръководството на лечебното заведение.

Ако искането им не бъде удовлетворено, предизвестието за напускане влиза в сила на 5 октомври. Това означава, че отделението може да остане без нито една от медицинските сестри, които работят в него в момента.

По щат в отделението по анестезиология и интензивно лечение трябва да работят 17 медицински сестри, но в момента те са осем. Сестрите не са пожелали да коментират случая пред БНТ, а ръководството на Смолянската болница е отказало коментар. Към момента няма данни за постигнато споразумение между страните.

Източници: БНТ


Смолян / България
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