Осемте сестри от интензивното в Смолян искат да напуснат

Осемте медицински сестри в интензивното отделение на смолянската болница са подали заявления за напускане заради ниското, според тях, заплащане на труда им. Те настояват за увеличение на възнагражденията, но до момента не са постигнали споразумение с ръководството на лечебното заведение.

Ако искането им не бъде удовлетворено, предизвестието за напускане влиза в сила на 5 октомври. Това означава, че отделението може да остане без нито една от медицинските сестри, които работят в него в момента.

По щат в отделението по анестезиология и интензивно лечение трябва да работят 17 медицински сестри, но в момента те са осем. Сестрите не са пожелали да коментират случая пред БНТ, а ръководството на Смолянската болница е отказало коментар. Към момента няма данни за постигнато споразумение между страните.

Източници: БНТ