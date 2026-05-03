Турция представи мащабна данъчна реформа за привличане на капитали и изсветляване на икономиката

3 Май, 2026 20:14, обновена 3 Май, 2026 20:31 716 2

Основните акценти в новия пакет включват пълна данъчна амнистия за всички нерегистрирани до момента лица и капитали, които се декларират сега

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция представи мащабна данъчна реформа, наречена „Силен център за инвестиции за векове“ (A Strong Investment Center for Ages in Turkey), която цели радикално привличане на капитали и изсветляване на икономиката.

Основните акценти в новия пакет включват пълна данъчна амнистия за всички нерегистрирани до момента лица и капитали, които се декларират сега.

Друга мярка е намаляване на корпоративния данък до 9% за промишлени износители и 14% за останалите експортни компании.

Предвижда се сваляне на данъка върху наследството до символичния 1%.

Ултраниски ще бъдат ставките за връщане на активи от чужбина в страната.

Преминава се към принцип на облагане само на доходите, реализирани на територията на Турция.

Всеки, който не е бил данъчно регистриран в Турция през последните 3 години, може да се установи там и да плаща нула данъци върху чуждестранните си доходи и капиталови печалби в продължение на 20 години.

Облага се само това, което се печели в Турция. Всичко останало остава непокътнато.

Коментарите след обявяването на новия данъчен пакет варират от икономически оптимизъм до политически скептицизъм.

Анализатори определят пакета като „икономическа офанзива“. Смята се, че Турция се позиционира като по-атрактивна дестинация за дигитални номади и богати експати в сравнение с ЕС, където данъчната тежест е значително по-висока.

Фокусът върху Истанбулския финансов център (IFC) се тълкува като директен опит да се привлекат компании и банки, които в момента търсят стабилност извън зоните на конфликт в Персийския залив.

Намаляването на корпоративния данък до 9% за производители-износители се вижда като радикален ход за превръщането на страната в глобален производствен център.

Основните критики в социалните мрежи и сред част от икономистите са свързани с политическата среда.

Коментатори посочват, че ниските данъци трудно биха компенсирали липсата на правна сигурност и силния контрол над съдебната система в страната.Законодателен процес: Много експерти напомнят, че това все още са само предложения от президента Ердоган, които изискват одобрение от парламента.

Инвеститорите изчакват да видят конкретните наредби за прилагане.Инфлация: Някои анализатори са скептични дали тези стимули ще са достатъчни да пречупят дългогодишната инфлационна криза, която сериозно стопи спестяванията на местното население.

Български политици и икономисти използваха новината като пример за агресивна държавна политика за привличане на капитал, изтъквайки липсата на подобни стимули в България. Предупреждава се, че капиталът „няма паспорт“ и лесно може да изтече към съседна Турция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 0 Отговор
    за кой път от 500-600 г. Насам

    20:36 03.05.2026

  • 2 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Поредния капанн за лековерници. Вкарвайте си парите в Пуййкката, няма лошо. Проблемчето е, когато искате един ден да ги изкарате. Познавах един англичанин с два апартамента там. Когато реши да ги продава, защото съседите му повечето били дивви руснаци, агента му туррчинн набързо ги продал и после си прибрал 25% коммисионна на пълната цена, което не било уговорено така (10 процента било уж). Англичанина пи една студена вода тогава, защото му казали, че трябва през туррски съд да си търсел правата, т.е. от поччинал писмо да чака и още разходи и накрая какво е подписал, какво е било уговорено, кой знай.

    20:53 03.05.2026