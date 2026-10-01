Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж помощта за отопление с дърва

Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление с дърва, съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя обясни, че разделянето на плащането за енергийни помощи на два транша е било наложено от възможностите на бюджета за 2026 г. За хората, които не се отопляват с дърва, разделеното плащане не представлява проблем, но това не е така за тези, които използват дърва за отопление, обясни министърът.

"Поне тези лица, които наистина нямат доходи и не могат да осигурят цялото плащане в началото на есента, да си получат изцяло сумата за отоплението на дърва. Това е, което можехме да направим в рамките на тази година", коментира Ефремова.

Тя съобщи още, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември съгласно националното законодателство и допълни, че от МТСП наблюдават цените, инфлацията, икономическата ситуация и покупателната способност на населението и при необходимост ще бъдат предвидени допълнителни мерки за подкрепа на населението през най-трудните зимни месеци.

Ефремова каза също, че е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца, включително месечните и еднократните помощи за следващата година. "Надявам се, че ще имаме успех и 70 милиона евро повече ще има в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за семейните политики за деца", допълни министърът, като уточни, че тази сума е отделно от обезщетенията за майчинство и данъчните облекчения, които са в още по-голям размер.

Общият пакет от мерки, свързани с отглеждането на деца и подкрепата на семействата, възлиза на допълнителни 300 милиона евро за следващата година, посочи социалният министър.

Министър Наталия Ефремова участва в откриването на новопостроен дом за възрастни хора във врачанското село Липница.