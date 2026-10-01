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Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж помощта за отопление с дърва

Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж помощта за отопление с дърва

1 Октомври, 2026 16:11 551 11

  • помощи-
  • отопление-
  • дърва

Разделянето на плащането за енергийни помощи на два транша е било наложено от възможностите на бюджета за 2026 г.

Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж помощта за отопление с дърва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 22 000 души без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление с дърва, съобщи пред журналисти министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя обясни, че разделянето на плащането за енергийни помощи на два транша е било наложено от възможностите на бюджета за 2026 г. За хората, които не се отопляват с дърва, разделеното плащане не представлява проблем, но това не е така за тези, които използват дърва за отопление, обясни министърът.

"Поне тези лица, които наистина нямат доходи и не могат да осигурят цялото плащане в началото на есента, да си получат изцяло сумата за отоплението на дърва. Това е, което можехме да направим в рамките на тази година", коментира Ефремова.

Тя съобщи още, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември съгласно националното законодателство и допълни, че от МТСП наблюдават цените, инфлацията, икономическата ситуация и покупателната способност на населението и при необходимост ще бъдат предвидени допълнителни мерки за подкрепа на населението през най-трудните зимни месеци.

Ефремова каза също, че е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца, включително месечните и еднократните помощи за следващата година. "Надявам се, че ще имаме успех и 70 милиона евро повече ще има в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за семейните политики за деца", допълни министърът, като уточни, че тази сума е отделно от обезщетенията за майчинство и данъчните облекчения, които са в още по-голям размер.

Общият пакет от мерки, свързани с отглеждането на деца и подкрепата на семействата, възлиза на допълнителни 300 милиона евро за следващата година, посочи социалният министър.

Министър Наталия Ефремова участва в откриването на новопостроен дом за възрастни хора във врачанското село Липница.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    11 0 Отговор
    А защо са без доходи?

    Коментиран от #4

    16:13 01.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    В Клуба на Богатите няма бедстващи.

    Коментиран от #5

    16:14 01.10.2026

  • 3 Нали

    5 1 Отговор
    онзи ден ги получиха!?

    16:16 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Първия софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма един ден трудов стаж!Живеея от наеми!

    16:19 01.10.2026

  • 6 Цвете

    7 0 Отговор
    ТОВА ФАКТ ЛИ Е, ЧЕ 22000 СА БЕЗ ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА? И ОТ КОГА Е ТАКА, ЗАЩОТО ДНЕС СЕ РАЗБИРА, ЧЕ ИМА МНОГО ГЛАДНИ? И КАК СА РАЗБРАЛИ ЗА ТАЗИ БРОЙКА ХОРА? ПРЕДИЗБОРНО ОБЕЩАНИЕ ,А ПОСЛЕ, КАК ТЕЗИ ХОРА ЩЕ УЦЕЛЯВАТ ?

    16:23 01.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    6 0 Отговор
    За едни цялото отопление за зимата е 50 евро, за други - чашката кафе....

    16:24 01.10.2026

  • 8 Горски

    8 0 Отговор
    Трябва да се вдигнат най-ниските доходи. И освен това, богатите да правят дарения в размер на 10% от доходите си след плащане на данъците. Това е записано в Стария завет. Спазват го само богатите евреи и затова са богати от вечни времена за вечни времена. А нашите мутри грабят и не дават на бедните нищо, затова бързо си отиват от този свят и след тях за близките им нищо не остава. Или обедняват изведнъж. Тайната е 10% дарение, наречен "десятък". От него трябва да се построят социални жилища, шелтъри за бездомници, стипендии за бедни и талантливи деца и много други неща. Но засега едни диви и лакоми мутри грабят, трупат и не знаят какво ги чака. А в Библията всичко е написано.

    16:25 01.10.2026

  • 9 СИНА МИ Е БЕЗ ДОХОДИ ОТ НЯКОЛКО

    6 0 Отговор
    Месеца и от тогава не си кара колата и НИИКОЙ НЕ ГО Е ПОТЪРСИЛ ЗА СОЦИАЛНИ.........ЩОТО Е БЪЛГАРИН......

    16:32 01.10.2026

  • 10 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    17:33 01.10.2026

  • 11 22 000 души без доходи

    1 0 Отговор
    ще получат наведнъж помощта за

    Космическо Отопление !

    17:37 01.10.2026

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