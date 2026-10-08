Rheinmetall започна серийно производство на спътници в Нойс, с което германският оръжеен концерн разширява дейността си към космическия сектор. Съвместно с финландската компания ICEYE предприятието ще произвежда около 50 спътника годишно, а Rheinmetall притежава 60% от общото дружество.

Става дума за спътници със синтетична апертурна радиолокация, известна като SAR. Технологията позволява наблюдение на движения на войски и военни позиции през нощта и при лошо време. При обработката на изображенията се използва и изкуствен интелект, пише tagesschau.de.

Договор за 1,7 милиарда евро

В орбита вече се намират 35 SAR спътника на ICEYE, чиито изображения се използват от германските въоръжени сили и украинската армия. За част от новите апарати Бундесверът е осигурил изключителен достъп чрез многогодишен договор с Райнметал и ICEYE на стойност 1,7 млрд. EUR. Споразумението включва и опция за разширяване.

Първият спътник, произведен в Нойс, трябва да бъде изведен в орбита в началото на 2027 г. с ракета на SpaceX. Апарата е дълъг 3,3 метра, широк 0,8 метра и тежи около 220 килограма.

Наблюдение за нуждите на отбраната

„Успешното начало на производството в Нойс показва, че не само предоставяме иновативни космически технологии, но можем и да ги развиваме промишлено в Германия“, заяви главният изпълнителен директор на Райнметал Армин Папергер.

„На прозрачно бойно поле е необходимо противникът да бъде наблюдаван възможно най-постоянно и точно, за да се установяват бързо движенията на войски и тежка техника“, каза Юлиана Зюс от Фондацията за наука и политика. По думите ѝ Бундесверът досега е имал достъп само до ограничен брой SAR спътници, поради което договорът с Rheinmetall и ICEYE разширява отбранителните му способности.

Космическата дейност на Rheinmetall започна да се развива и в Съединените щати. Компанията съобщи за успешно изстрелване на първия си спътник за ранно предупреждение, изграден с италианската Argotec. Той също е изведен в орбита с ракета на SpaceX и е предназначен за подпомагане на противовъздушната отбрана.

В новия сектор Rheinmetall ще се конкурира основно с Airbus Defence and Space и германската OHB. Разширяването към спътници е част от стратегията на концерна да предлага широк набор от отбранителни продукти, включително артилерия, танкове, боеприпаси, кораби, самолетни компоненти и дронове.

Акциите остават под натиск

Разширяването на бизнеса не доведе до ръст на акциите на Rheinmetall. От средата на януари книжата са загубили повече от половината от стойността си. На 6 октомври те бяха най-слабо представящите се в индекса DAX, докато германският водещ индекс се повиши с 0,7 процента до 25 436 пункта.