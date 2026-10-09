Само 3 германски провинции ще създават работни места през 2027 година

Само три от 16-те германски провинции се очаква да отчетат ръст на заетостта през 2027 г. Това показва прогнозата на Института за пазарни и трудови изследвания (IAB), цитирана от Ройтерс. На национално равнище се очаква броят на заетите в Германия да намалее със 140 000 души през следващата година.

Прогнозата идва на фона на очаквано възстановяване на германската икономика. IAB предвижда ръст на брутния вътрешен продукт от 1,2% през 2026 г. и 1% през 2027 г. Подобряването на икономическата активност обаче няма да доведе автоматично до повече работни места, тъй като демографските промени ограничават броя на хората, които могат да бъдат включени в трудовия пазар.

Заетостта намалява въпреки икономическия ръст

Според IAB социалноосигурената заетост ще намалее със 70 000 души през 2026 г. до 34,89 милиона души. За 2027 г. се очаква нов спад от 40 000 души до 34,85 милиона. Намалението ще засегне основно работните места на пълно работно време.

„Ясни подобрения не се очертават, но при стабилна икономика ръстът на безработицата вероятно ще приключи“, заявява Енцо Вебер, ръководител на изследователското направление за прогнозиране и макроикономически анализи в IAB.

Броят на безработните се очаква да се увеличи с 50 000 души през 2026 г. и с още 20 000 души през 2027 г. Част от прогнозираното увеличение е свързано и с промени в правилата за преценка на възможността за започване на работа, заради които повече родители, получаващи социални помощи, ще бъдат отчитани като безработни.

Индустрията губи позиции, публичните услуги наемат

Най-силен натиск се очаква върху производствения сектор. IAB прогнозира спад на заетостта с 160 000 души през 2026 г. и с още 130 000 души през 2027 г. Причините са свързани със структурните промени в икономиката, несигурността във външната търговия, митническата политика на САЩ и геополитическите конфликти.

На обратния полюс са общественият сектор, образованието и здравеопазването. Там се очакват 170 000 допълнителни работни места през 2026 г. и още 150 000 през 2027 г. Основните двигатели са разширяването на грижите за деца и застаряването на населението.

Регионалните различия вече са видими. През 2026 г. ръст на социалноосигурената заетост се очаква в Хамбург, Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург, докато в 10 от 16-те провинции се прогнозира спад. За 2027 г. положителна динамика се очаква само в три провинции, което показва, че икономическото възстановяване ще бъде неравномерно разпределено.