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Лондонски съд отмени присъдата на трейдъра Кристиан Битар

Лондонски съд отмени присъдата на трейдъра Кристиан Битар

10 Октомври, 2026 15:17 543 0

  • кристиан битар-
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  • euribor-
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  • служба за сериозни измами

Бившият служител на Deutsche Bank е получил пет години и четири месеца затвор за манипулиране на Euribor, след като е признал вина през 2018 г

Лондонски съд отмени присъдата на трейдъра Кристиан Битар - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Лондон отмени присъдата на бившия трейдър на Deutsche Bank Кристиан Битар, който през 2018 г. призна вина за участие в манипулирането на Euribor. Той беше осъден на 5 години и четири месеца затвор.

Euribor е референтният лихвен процент за еврото, който участва при определянето на лихвите по финансови договори и кредити за трилиони долари по света. Съдът е постановил отмяната на присъдата, но ще публикува писмените си мотиви на по-късен етап.

Позицията на британската прокуратура

Битар е първият човек, осъден за манипулиране на Euribor или Libor, чиято присъда е отменена, след като е признал вина. Libor беше британският аналог на Euribor и вече не се използва.

„Искахме различен изход, но уважаваме решението на съда относно Кристиан Битар“, заявява Джейсън Уилямс, ръководител на отдел в британската Служба за сериозни измами.

Той допълва, че службата остава ангажирана с борбата срещу сложни случаи на измами, корупция и подкупи. SFO е преследвала общо 20 души в рамките на разследването за манипулиране на референтни лихвени проценти. Седем са били осъдени след съдебни процеси, двама са признали вина, а 11 са били оправдани.

Поредица от отменени присъди

Решението за Битар идва два дни след като Апелативният съд отмени присъдите на петима бивши трейдъри на Barclays. Те са били осъдени по дела, свързани с Libor и Euribor.

Поредицата от обрати започна след решение на Върховния съд, който през 2025 г. отмени присъдите на Том Хейс, бивш трейдър на UBS и Citigroup, и на Карло Паломбо, работил за Barclays. Върховните съдии приеха, че правни грешки при указанията към съдебните заседатели са засегнали справедливостта на процесите.

По данни, цитирани от Ройтерс, след последните решения осем присъди по делата за манипулиране на референтни лихвени проценти вече са отменени. Случаят на Битар се отличава от останалите, тъй като той е признал вина, а британската Служба за сериозни измами е оспорвала жалбата му.

Окончателните мотиви на Апелативния съд ще покажат на какво правно основание е отменена присъдата и как решението ще се отрази на останалите производства по скандала.


Великобритания
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