Минимална сума за плащане с карта: какви са правата ни

Минимална сума от 5 или 10 евро за плащане с карта се изисква в част от малките магазини в Благоевград. Ограничението се среща при търговци, които разполагат с ПОС терминал – устройство за приемане на плащания с банкови карти. За клиентите това понякога означава непредвиден разход, особено когато разполагат само с карта и искат да купят евтина стока.
„Казаха ми, че не е хубаво под 10 евро да пазарувам с карта. Не зная защо. Такси ли някакви имат в магазините, не зная... Много е неудобно“, разказва Антоанета Манова.
Причината, посочвана от част от търговците, са таксите, които плащат на банката за картовите транзакции. Луиза Александрова, управител на търговски обект, обяснява, че няма еднаква фиксирана такса за всяко плащане.
Кога ограничението е допустимо
Не всеки търговски обект е длъжен да приема плащания с карта. Изключение са заведенията за хранене и развлечения, които са категоризирани с две или повече звезди. Когато търговецът доброволно предлага плащане с карта, той може да определи минимална стойност на покупката.
Това обаче не означава, че клиентът може да бъде поставен пред условие, което разбира едва на касата. Ограничението трябва да бъде обявено предварително с видима и разбираема информация в търговския обект.
„Би трябвало това нещо да се обяви отпред в търговската зала, по начин, който е видим и разбираем за потребителите“, заявява Габриела Руменова от „Ние, потребителите“.
Какво могат да направят клиентите
Според Руменова липсата на обозначение може да доведе до нелоялна практика. Клиентът може да е избрал няколко стоки, но да не му достигат няколко евроцента или по-голяма сума до определения минимум. Тогава той може да купи допълнителен продукт, който иначе не би взел.
„Това уврежда неговите икономически интереси“, посочва Руменова.
Търговските обекти, които не обозначават минималната сума за плащане с карта, могат да бъдат санкционирани от Комисията за защита на потребителите. За клиента практическото правило е да провери условията още преди покупката и при липса на ясна информация да поиска обяснение от търговеца.
Зоя Хаджиева определя ограничението като неудобно, тъй като все повече хора не носят пари в брой. След въвеждането на еврото плащанията с карта се използват все по-често в магазините и заведенията, но това не отменя задължението на търговците да информират клиентите за поставените условия.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко
Коментиран от #4, #17
09:03 10.10.2026
2 Какви тарикати
09:03 10.10.2026
3 Kaлпазанин
09:04 10.10.2026
4 Не пък
До коментар #1 от "Всичко":Всичко е заради алчност!
Коментиран от #12
09:04 10.10.2026
5 Последния Софиянец
09:05 10.10.2026
6 Гост
Коментиран от #9, #11, #25
09:06 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
09:07 10.10.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Гост":Ти имаш ли пос терминал?Аз имам.При малки суми цялата печалба ти я взима банката.
Коментиран от #13
09:08 10.10.2026
10 Алибръков
09:09 10.10.2026
11 Ахъм
До коментар #6 от "Гост":Пълниш джоба на банкера. Да не мислиш, че магазинерът има такива маржове, че от 5 евро попкупки да покрие комисионната на банката? Да не говорим за една вафла да купиш с кредитна карта, по-добре да ти я подари.
09:10 10.10.2026
12 Хм...
До коментар #4 от "Не пък":Чия алчност? Дай да уточним.
09:11 10.10.2026
13 Банка, друг път
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Не съм чул или прочел да представите този проблем пред държавата и обществото за да се изискат и наложат съответните промени през правителството, да бъдат принудени банките да променят условията си?
Коментиран от #20
09:12 10.10.2026
14 тодор
Коментиран от #23
09:13 10.10.2026
15 ПРОБЛЕМА СА БАНКИТЕ
Коментиран от #18
09:15 10.10.2026
16 Аз аз
09:18 10.10.2026
17 Левраци леваци
До коментар #1 от "Всичко":Левро имахме от 1997 до 2025 заради простотията на комсомолчето Жан, което съсипа банковата система.
Сега имаме истинска парична единица Евро. Трябваше като Черна гора още 1997ма да минем направо към германската марка/евро, а не 30 години да се лигавим, че имаме собствена парична идиница.
Коментиран от #26
09:20 10.10.2026
18 Левраци леваци
До коментар #15 от "ПРОБЛЕМА СА БАНКИТЕ":3% от търговеца? Повечето банки ги придоби унгарската ОТБ на унгарския евреин Виктор Орбан.
Къде е държавата да се намеси? Банки таксаторки
09:22 10.10.2026
19 Васил
09:22 10.10.2026
20 Любопитко
До коментар #13 от "Банка, друг път":Не си чул но го има над 5 евро баката невзима такса за транзакцията он ПОС терминал,до 5 евро таксата я плака собственика на търговския обект.
09:23 10.10.2026
21 Русофил
09:24 10.10.2026
22 Финтек
09:24 10.10.2026
23 Левраци леваци
До коментар #14 от "тодор":Каква германия? Народът иска да е с Русия и да живеем като в Туркменистан.
Сега ще изберем Идиотова и ставаме евразийска республика. Радев ще ни управлява, докато почне да му изтича памперса.
09:25 10.10.2026
24 нннн
09:29 10.10.2026
25 Никой не те спира да
До коментар #6 от "Гост":си плащал в брой като един нормален човек.
09:30 10.10.2026
26 Уточнение
До коментар #17 от "Левраци леваци":1 лев = 1 евро = 1 левро
09:30 10.10.2026