Минимална сума за плащане с карта: какви са правата ни

Минимална сума от 5 или 10 евро за плащане с карта се изисква в част от малките магазини в Благоевград. Ограничението се среща при търговци, които разполагат с ПОС терминал – устройство за приемане на плащания с банкови карти. За клиентите това понякога означава непредвиден разход, особено когато разполагат само с карта и искат да купят евтина стока.

„Казаха ми, че не е хубаво под 10 евро да пазарувам с карта. Не зная защо. Такси ли някакви имат в магазините, не зная... Много е неудобно“, разказва Антоанета Манова.

Причината, посочвана от част от търговците, са таксите, които плащат на банката за картовите транзакции. Луиза Александрова, управител на търговски обект, обяснява, че няма еднаква фиксирана такса за всяко плащане.

Кога ограничението е допустимо

„Примерно, ако е 5 евро плащането, таксата ще ви бъде малко по-висока за банката. Ами това е сериозен минус“, казва Александрова.

Не всеки търговски обект е длъжен да приема плащания с карта. Изключение са заведенията за хранене и развлечения, които са категоризирани с две или повече звезди. Когато търговецът доброволно предлага плащане с карта, той може да определи минимална стойност на покупката.

Това обаче не означава, че клиентът може да бъде поставен пред условие, което разбира едва на касата. Ограничението трябва да бъде обявено предварително с видима и разбираема информация в търговския обект.

„Би трябвало това нещо да се обяви отпред в търговската зала, по начин, който е видим и разбираем за потребителите“, заявява Габриела Руменова от „Ние, потребителите“.

Какво могат да направят клиентите

Според Руменова липсата на обозначение може да доведе до нелоялна практика. Клиентът може да е избрал няколко стоки, но да не му достигат няколко евроцента или по-голяма сума до определения минимум. Тогава той може да купи допълнителен продукт, който иначе не би взел.

„Това уврежда неговите икономически интереси“, посочва Руменова.

Търговските обекти, които не обозначават минималната сума за плащане с карта, могат да бъдат санкционирани от Комисията за защита на потребителите. За клиента практическото правило е да провери условията още преди покупката и при липса на ясна информация да поиска обяснение от търговеца.

Зоя Хаджиева определя ограничението като неудобно, тъй като все повече хора не носят пари в брой. След въвеждането на еврото плащанията с карта се използват все по-често в магазините и заведенията, но това не отменя задължението на търговците да информират клиентите за поставените условия.

Източници: bntnews.bg