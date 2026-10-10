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Минимална сума за плащане с карта: какви са правата ни
  Тема: Икономика

Минимална сума за плащане с карта: какви са правата ни

10 Октомври, 2026 08:57, обновена 10 Октомври, 2026 08:59 1 025 26

  • плащане с карта-
  • потребителски права-
  • пос терминал-
  • благоевград-
  • комисия за защита на потребителите

В малки магазини в Благоевград клиентите трябва да пазаруват за 5 или 10 евро, за да използват ПОС терминал. Ограничението е допустимо, но трябва да бъде обявено предварително

Минимална сума за плащане с карта: какви са правата ни - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минимална сума от 5 или 10 евро за плащане с карта се изисква в част от малките магазини в Благоевград. Ограничението се среща при търговци, които разполагат с ПОС терминал – устройство за приемане на плащания с банкови карти. За клиентите това понякога означава непредвиден разход, особено когато разполагат само с карта и искат да купят евтина стока.

„Казаха ми, че не е хубаво под 10 евро да пазарувам с карта. Не зная защо. Такси ли някакви имат в магазините, не зная... Много е неудобно“, разказва Антоанета Манова.

Причината, посочвана от част от търговците, са таксите, които плащат на банката за картовите транзакции. Луиза Александрова, управител на търговски обект, обяснява, че няма еднаква фиксирана такса за всяко плащане.

„Примерно, ако е 5 евро плащането, таксата ще ви бъде малко по-висока за банката. Ами това е сериозен минус“, казва Александрова.

Кога ограничението е допустимо

Не всеки търговски обект е длъжен да приема плащания с карта. Изключение са заведенията за хранене и развлечения, които са категоризирани с две или повече звезди. Когато търговецът доброволно предлага плащане с карта, той може да определи минимална стойност на покупката.

Това обаче не означава, че клиентът може да бъде поставен пред условие, което разбира едва на касата. Ограничението трябва да бъде обявено предварително с видима и разбираема информация в търговския обект.

„Би трябвало това нещо да се обяви отпред в търговската зала, по начин, който е видим и разбираем за потребителите“, заявява Габриела Руменова от „Ние, потребителите“.

Какво могат да направят клиентите

Според Руменова липсата на обозначение може да доведе до нелоялна практика. Клиентът може да е избрал няколко стоки, но да не му достигат няколко евроцента или по-голяма сума до определения минимум. Тогава той може да купи допълнителен продукт, който иначе не би взел.

„Това уврежда неговите икономически интереси“, посочва Руменова.

Търговските обекти, които не обозначават минималната сума за плащане с карта, могат да бъдат санкционирани от Комисията за защита на потребителите. За клиента практическото правило е да провери условията още преди покупката и при липса на ясна информация да поиска обяснение от търговеца.

Зоя Хаджиева определя ограничението като неудобно, тъй като все повече хора не носят пари в брой. След въвеждането на еврото плащанията с карта се използват все по-често в магазините и заведенията, но това не отменя задължението на търговците да информират клиентите за поставените условия.

Източници: bntnews.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко

    5 5 Отговор
    е заради леврото !

    Коментиран от #4, #17

    09:03 10.10.2026

  • 2 Какви тарикати

    3 15 Отговор
    Ще оставят хората без хляб заради свои тънки сметки. Затова трябва да се въведе дигиталното евро и да се криминализира плащането в брой. Да има възможно и за 0.01 да може да направиш картово плащане. Всеки магазин и сергия да се задължат да поддържат картови плащане. Дребни тарикати с едри имоти.

    09:03 10.10.2026

  • 3 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Само в брой ,всяка банка си има лимит на безплатните транзакции всяка следваща се таксува с някаква минимална такса ,но когато ги сметнете милиарди офце ,накрая Ротшилд обора парсата ,дано персите гръмнат кабела в ормуз че да видим тогава ,какво ще правят тези фенове дето си плащат навсякъде с карти и телефони

    09:04 10.10.2026

  • 4 Не пък

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко":

    Всичко е заради алчност!

    Коментиран от #12

    09:04 10.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    За по малко от 10 евро е безмислено.Печалбата ти я взима банката

    09:05 10.10.2026

  • 6 Гост

    5 5 Отговор
    Това е узаконено изнудване, да купуваш повече, отколкото ти трябва, за да пълниш джоба на магазинера.

    Коментиран от #9, #11, #25

    09:06 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    5 0 Отговор
    Все повече ме отвращава електронното ви плащане.

    09:07 10.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ти имаш ли пос терминал?Аз имам.При малки суми цялата печалба ти я взима банката.

    Коментиран от #13

    09:08 10.10.2026

  • 10 Алибръков

    2 2 Отговор
    - Ама как ще ми оставят бакшиш с картово плащане?

    09:09 10.10.2026

  • 11 Ахъм

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Пълниш джоба на банкера. Да не мислиш, че магазинерът има такива маржове, че от 5 евро попкупки да покрие комисионната на банката? Да не говорим за една вафла да купиш с кредитна карта, по-добре да ти я подари.

    09:10 10.10.2026

  • 12 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не пък":

    Чия алчност? Дай да уточним.

    09:11 10.10.2026

  • 13 Банка, друг път

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Не съм чул или прочел да представите този проблем пред държавата и обществото за да се изискат и наложат съответните промени през правителството, да бъдат принудени банките да променят условията си?

    Коментиран от #20

    09:12 10.10.2026

  • 14 тодор

    4 3 Отговор
    Всеки търговец трябва да има задължително ПОС терминал.Впрочем,вижте как е в Германия,Англия и Франция и го направете както е при тях,при това без да мислите/обръщението ми е към властниците/.Това ще е в интерес на купувачите,държавата и търговците,сиреч,на всички.

    Коментиран от #23

    09:13 10.10.2026

  • 15 ПРОБЛЕМА СА БАНКИТЕ

    4 0 Отговор
    От всяка транзакция прибират по 3% за сметка на търговеца. Затова само в брой.

    Коментиран от #18

    09:15 10.10.2026

  • 16 Аз аз

    0 0 Отговор
    Елементарно е , печалбата на 5 евро е колкото таксата, доста малки магазини продажбите са в този диапазон, ако всички платят с карта , ще фалира на първия месец.

    09:18 10.10.2026

  • 17 Левраци леваци

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всичко":

    Левро имахме от 1997 до 2025 заради простотията на комсомолчето Жан, което съсипа банковата система.

    Сега имаме истинска парична единица Евро. Трябваше като Черна гора още 1997ма да минем направо към германската марка/евро, а не 30 години да се лигавим, че имаме собствена парична идиница.

    Коментиран от #26

    09:20 10.10.2026

  • 18 Левраци леваци

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПРОБЛЕМА СА БАНКИТЕ":

    3% от търговеца? Повечето банки ги придоби унгарската ОТБ на унгарския евреин Виктор Орбан.
    Къде е държавата да се намеси? Банки таксаторки

    09:22 10.10.2026

  • 19 Васил

    0 0 Отговор
    Вместо електронното плащане да е улеснение у нас е затруднение.

    09:22 10.10.2026

  • 20 Любопитко

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Банка, друг път":

    Не си чул но го има над 5 евро баката невзима такса за транзакцията он ПОС терминал,до 5 евро таксата я плака собственика на търговския обект.

    09:23 10.10.2026

  • 21 Русофил

    0 0 Отговор
    Елате в Русия всичко е в рубли и в брой!

    09:24 10.10.2026

  • 22 Финтек

    0 0 Отговор
    За да се почувствате като горди европейци от клуба на богатите, вместо пластики и виртуални карти за телефон или часовник, трябва задължително да носите кесия със стотинки/центове и пачка дребни банкноти.

    09:24 10.10.2026

  • 23 Левраци леваци

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "тодор":

    Каква германия? Народът иска да е с Русия и да живеем като в Туркменистан.

    Сега ще изберем Идиотова и ставаме евразийска республика. Радев ще ни управлява, докато почне да му изтича памперса.

    09:25 10.10.2026

  • 24 нннн

    2 0 Отговор
    Банките печелят от всяко плащане с карта. Търговците и клиентите кучета ги яли.

    09:29 10.10.2026

  • 25 Никой не те спира да

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    си плащал в брой като един нормален човек.

    09:30 10.10.2026

  • 26 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Левраци леваци":

    1 лев = 1 евро = 1 левро

    09:30 10.10.2026