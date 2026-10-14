Фермер: Давам овчето мляко на ишлеме и продавам сирене

Ниската изкупна цена на овчето мляко принуждава фермер край Благоевград да търси друг начин за реализация на продукцията си. Николай Димитров, който отглежда 240 овце, дава млякото си на мандра за преработка на ишлеме, след което получава сирене и го продава сам.

В момента изкупната цена на овчето мляко е около едно евро за литър. По изчисленията на Димитров тя трябва да достигне поне 1,80 евро, за да не работи стопанството му на загуба. Сред основните разходи са храната за животните, електроенергията и положеният труд.

Сиренето се продава по 10 евро за килограм

При преработката на ишлеме фермерът предоставя суровината на мандрата, а след това получава готов продукт. Николай Димитров продава полученото овче сирене по 10 евро за килограм.

В големите търговски вериги опаковка от 800 грама овче сирене се предлага за 10-11 евро. Така цената на килограм достига между 12,50 и 13,75 евро. Разликата между сумата, която получава животновъдът за млякото, и цената на готовия продукт остава сред основните причини за недоволство в сектора.

Животновъдите настояват за по-висока изкупна цена

При кравето мляко мандрите изкупуват литър за между 46 и 56 евроцента. Според животновъдите тази цена не покрива разходите за фуражи, ветеринарни грижи, електроенергия и работна ръка, а необходимото увеличение е поне двойно.

„Най-малко едно евро трябва да е специално за кравето мляко“, заявява пред БНТ Борислав Ваканин.

По думите му една крава трябва да бъде добре хранена и обгрижвана, а това изисква качествен фураж, подходящи животни и постоянен труд. За по-сериозна държавна подкрепа настоява и кметът на село Крупник Александър Равначки. Според него финансовите затруднения поставят под въпрос продължаването на дейността на реалните животновъди.

Представени данни на Комисията за защита на потребителите показват, че при някои млечни продукти надценките в търговските вериги надхвърлят 140 процента. На този фон част от стопаните в района на Благоевград се насочват към месодайното говедовъдство, вместо да произвеждат мляко.

Потребители също отчитат разликата в цените. Част от тях купуват директно от малки фермери, макар продукцията да е по-скъпа, защото предпочитат вкуса и местния произход.

Източници: plovdiv24.bg, bntnews.bg