Новини
Бизнес »
Фермер: Давам овчето мляко на ишлеме и продавам сирене

Фермер: Давам овчето мляко на ишлеме и продавам сирене

14 Октомври, 2026 11:53 695 7

  • овче мляко-
  • овче сирене-
  • животновъдство-
  • благоевград-
  • изкупни цени

Николай Димитров отглежда 240 овце край Благоевград, но смята, че изкупната цена от около едно евро за литър не покрива разходите му

Фермер: Давам овчето мляко на ишлеме и продавам сирене - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ниската изкупна цена на овчето мляко принуждава фермер край Благоевград да търси друг начин за реализация на продукцията си. Николай Димитров, който отглежда 240 овце, дава млякото си на мандра за преработка на ишлеме, след което получава сирене и го продава сам.

В момента изкупната цена на овчето мляко е около едно евро за литър. По изчисленията на Димитров тя трябва да достигне поне 1,80 евро, за да не работи стопанството му на загуба. Сред основните разходи са храната за животните, електроенергията и положеният труд.

Сиренето се продава по 10 евро за килограм

При преработката на ишлеме фермерът предоставя суровината на мандрата, а след това получава готов продукт. Николай Димитров продава полученото овче сирене по 10 евро за килограм.

В големите търговски вериги опаковка от 800 грама овче сирене се предлага за 10-11 евро. Така цената на килограм достига между 12,50 и 13,75 евро. Разликата между сумата, която получава животновъдът за млякото, и цената на готовия продукт остава сред основните причини за недоволство в сектора.

Животновъдите настояват за по-висока изкупна цена

При кравето мляко мандрите изкупуват литър за между 46 и 56 евроцента. Според животновъдите тази цена не покрива разходите за фуражи, ветеринарни грижи, електроенергия и работна ръка, а необходимото увеличение е поне двойно.

„Най-малко едно евро трябва да е специално за кравето мляко“, заявява пред БНТ Борислав Ваканин.

По думите му една крава трябва да бъде добре хранена и обгрижвана, а това изисква качествен фураж, подходящи животни и постоянен труд. За по-сериозна държавна подкрепа настоява и кметът на село Крупник Александър Равначки. Според него финансовите затруднения поставят под въпрос продължаването на дейността на реалните животновъди.

Представени данни на Комисията за защита на потребителите показват, че при някои млечни продукти надценките в търговските вериги надхвърлят 140 процента. На този фон част от стопаните в района на Благоевград се насочват към месодайното говедовъдство, вместо да произвеждат мляко.

Потребители също отчитат разликата в цените. Част от тях купуват директно от малки фермери, макар продукцията да е по-скъпа, защото предпочитат вкуса и местния произход.

Източници: plovdiv24.bg, bntnews.bg


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    2 0 Отговор
    Е да ама мандата го меша с краве освен това взема и част от маслеността тоест слагат го за аромат ,дори и 10€ му е много на това подобие на сирене

    11:58 14.10.2026

  • 3 За какви

    3 1 Отговор
    1.8Е говори този? Имам ферма на близо, от която мога да си купувам продкция - мляко, яйца, зеленчуци, месо.. Там млякото ми го продават 1Е/литър. След като местния фермер може да го продава на 1Е (не говоря за БГ), как точно, този ще иска 1.80 изкупна цена?
    Та 1.80 дори в магазина няма толкова скъпо.

    Коментиран от #5

    12:08 14.10.2026

  • 4 Две евро

    0 0 Отговор
    литър мляко от млекомат вчера купих. Такава цена едва ли има някъде другаде в Европа, вероятно в Саудитска Арабия някъде дълбоко в пустинята, или в Далечния Изток, където голяма част от местните имат проблем с лактозата. Иначе от производител от началото на пролетта купувах на 1,5 евро литъра.

    Коментиран от #7

    12:13 14.10.2026

  • 5 Запъртък,

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "За какви":

    ти виждал ли си овца? Знаеш ли как се дои и кога се дои? Реално три - четири месеца доиш. Купувай си разредено краве мляко и да ти е сладко.

    12:19 14.10.2026

  • 6 Стига де

    0 0 Отговор
    1млн.за литър мляко искал, че 1 евро му се виждало май малко... 🤣 🫣
    Другият пък, му се чинило, че кравето трябва да е по-скъпо, че да стане и той милионер по-скоро...
    По една тояга на всички и масов фалит. Наново всичко да се направи. 😁
    Много алчно племе. Самозабравиха се!

    12:24 14.10.2026

  • 7 а,ми

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Две евро":

    седващия път ще го купиш за 3 евро,щом има будали които сега плащат по 2 евро

    12:31 14.10.2026