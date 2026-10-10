Онлайн магазините въвеждат нов бутон за връщане на стоки

Онлайн магазините вече са длъжни да предоставят ясен бутон, чрез който клиентите да се откажат от договор за покупка в законовия 14-дневен срок. Промените в Закона за защита на потребителите са обнародвани на 24 септември, а изискването за функция за отказ е в сила от публикуването им в „Държавен вестник“.

Според закона функцията трябва да бъде обозначена с думите „откажете се от договора тук“ или с друг подобен, недвусмислен израз. Тя трябва да остане достъпна през целия период, в който потребителят има право да се откаже от договора. Комисията за защита на потребителите посочва, че търговците не трябва да възпрепятстват упражняването на това право.

„В момента са в нарушение тези, които нямат бутона, защото текстовете влизат в сила от момента на публикуването им в Държавен вестник“, заяви пред Bulgaria ON AIR Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“. По думите ѝ част от онлайн търговците все още не са въвели новата функционалност.

Как протича връщането на стоката

14-дневният срок започва да тече от получаването на стоката. Клиентът има право да я изпробва, но не и да я използва продължително. При по-сериозна употреба търговецът може да претендира за намаляване на стойността заради причинено обезценяване.

Правото на отказ не се прилага за всички покупки. Сред изключенията са определени хигиенни продукти и изделия, изработени по индивидуална поръчка. Руменова обясни, че след подаване на заявката търговецът трябва да изпрати потвърждение до края на работния ден. Разходите за обратната доставка могат да бъдат за сметка на клиента, ако той е бил предварително информиран за това.

„От доставката имаме 14 дни, в които да информираме търговеца, че желаем да развалим договора. След това от този момент нататък имаме 14 дни, в които трябва да върнем стоката или поне да изпратим доказателства на търговеца, че сме го направили“, каза Руменова.

Комисията за защита на потребителите посочва, че търговецът трябва да възстанови всички получени суми, включително разходите за доставка, не по-късно от 14 дни след уведомяването за отказа. Търговецът може да изчака с плащането, докато получи стоката или доказателство, че тя е изпратена. Възстановяването се извършва със същото платежно средство, използвано при покупката, освен ако клиентът изрично не е съгласен с друго.

Какво да направи потребителят

При липсващ бутон, отказ за приемане на върната стока или забавено възстановяване на сумата клиентът трябва първо да изпрати писмено искане до търговеца. Добре е да се запазят потвърждението на поръчката, кореспонденцията и товарителницата от куриерската служба.

Ако проблемът не бъде решен, потребителят може да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите. Новата функция не отменя останалите правила за отказ, а дава допълнителен електронен начин за упражняване на правото при покупки от разстояние.