Над 3000 промишлени обекта са прекратили дейност във Франция от 2009 г. досега, докато са създадени около 2600 нови. Така страната е загубила близо 400 обекта на нетна основа, показват данни на изследователската компания „Трендео“.

„Над 3000 са затворили, докато 2600 нови са създадени“, казва основателят на компанията Давид Кускер.

Индустрията е свила дела си в икономиката

Деиндустриализацията във Франция продължава вече пет десетилетия. Делът на преработващата промишленост в брутния вътрешен продукт е намалял от 24% през 1970 г. до около 10% днес. За сравнение, в Германия той е 18%, а в Италия – 16%.

Заетите в индустрията са намалели от над 5 милиона души през 70-те години до малко над 3 милиона днес. Първите тежки удари са понесени от металургията, минното дело и текстилната промишленост, а кризата засяга особено силно Северна Франция и Лотарингия.

След петролните кризи през 1973 и 1979 г. поскъпването на енергията, конкуренцията от държави с по-ниски производствени разходи и автоматизацията ускоряват закриването на производства. През 2000-те години отварянето на азиатските пазари води до преместване на мощности в чужбина, а финансовата криза от 2008 г. задълбочава спада.

Новите инвестиции не компенсират загубите

Пандемията от COVID-19 показа последиците от зависимостта от външни доставчици. Франция изпита затруднения при снабдяването с маски, лекарства и защитно облекло, след като редица производства вече бяха изчезнали от страната.

Зависимостта се вижда и в търговията с Китай. Дефицитът на Франция с азиатската държава достига 50 милиарда евро годишно – пет пъти повече спрямо 2000 г. Франция внася от Китай три пъти повече стоки, отколкото изнася за него.

Опитите за промяна започват след доклад за конкурентоспособността на френската икономика, публикуван през 2012 г. През 2021 г. президентът Еманюел Макрон предприема нови мерки за възстановяване на индустрията след пандемията. Между 2015 и 2024 г. са създадени около 130 000 работни места в промишлеността.

Положителната тенденция обаче отслабва. През 2025 г. са изчезнали около 20 000 индустриални работни места на нетна основа. Затворени са 179 промишлени обекта, докато са открити 116. Сред засегнатите сектори са химическата промишленост, електроуредите, стоманодобивът и автомобилната индустрия.

Два нови проекта показват посоката

На 25 септември компанията „Вулкам“ откри завод с площ 2600 квадратни метра и 40 служители във Версу, близо до Гренобъл. Тя произвежда аморфни метали – материали с висока здравина, устойчивост и еластичност. От 2027 г. компанията планира да доставя високопрецизни компоненти за часовникарската индустрия, а продукцията ѝ има приложения в медицината, авиацията и космическата промишленост.

В Пани сюр Мьоз „Вика“ и „Деришбур“ ще изградят завод за твърди горива от нерециклируеми отпадъци. Производството ще достига 34 000 тона годишно и ще замества природния газ в циментовия завод на „Вика“ в Кселие. Проектът се очаква да създаде около 20 работни места.

Двата проекта очертават основните направления на френската индустриална политика – развитие на високотехнологични производства и намаляване на енергийните и въглеродните разходи. Те обаче са малки на фона на продължаващата загуба на производствени мощности в страната.

Източници: bta.bg, lemonde.fr