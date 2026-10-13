Гръцката икономика ще расте по-бързо от тази на еврозоната

Гръцката икономика ще запази темп на растеж, значително по-висок от средния за еврозоната въпреки сътресенията в световната икономика. Международният валутен фонд прогнозира увеличение на БВП на Гърция с 1,8% както през 2026 г., така и през 2027 г., съобщава гръцкият икономически портал Liberal, позовавайки се на новата прогноза на МВФ.

За 2026 г. оценката остава без промяна, докато прогнозата за 2027 г. е повишена леко – от 1,7% на 1,8%. За сравнение МВФ очаква икономиката на еврозоната да нарасне с 1,2% през тази година и с 1,1% през следващата.

Положителната тенденция се очаква да продължи и на пазара на труда. Безработицата в Гърция, която през 2025 г. е била 8,9% от икономически активното население, се прогнозира да спадне до 8% през 2026 г. и до 7,6% през 2027 г. Така страната постепенно ще се приближава до средното равнище за еврозоната, където МВФ очаква безработицата да остане около 6,3% през следващата година.

По-сериозно предизвикателство остава инфлацията. Заради високите цени на енергоносителите, върху които допълнително влияние оказва войната в Близкия изток, МВФ очаква средната инфлация в Гърция да се ускори от 2,9% през 2025 г. до 4,2% през 2026 г. През 2027 г. тя трябва да се забави до 3,6%, но и тогава ще остане над средната за еврозоната. За валутния съюз прогнозите са съответно 3,1% и 2,8%.

Поскъпването на енергията ще се отрази и върху външния баланс на страната. Дефицитът по текущата сметка на Гърция се очаква да се увеличи от 5,7% от БВП през 2025 г. до 6,6% през тази година, преди да се свие до 5,9% през 2027 г.

За сравнение еврозоната като цяло ще запази излишък по текущата сметка, макар и по-малък. Според прогнозата той ще намалее от 1,7% от БВП през 2025 г. до 1,2% през 2026 г., а през следващата година ще се повиши леко до 1,3%.

Така перспективите пред гръцката икономика остават сравнително благоприятни по отношение на растежа и заетостта, докато високата инфлация и зависимостта от цените на енергията продължават да бъдат основните рискове.