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Световната търговия преживява най-тежките сътресения от 80 години
  Тема: Икономика

Световната търговия преживява най-тежките сътресения от 80 години

14 Октомври, 2026 12:15 615 2

  • банкок-
  • световна икономика-
  • изкуствен интелект-
  • ричард куест

СТО: Въпреки геополитическите конфликти и търговските ограничения международният обмен показва неочаквана устойчивост

Световната търговия преживява най-тежките сътресения от 80 години - 1
Снимка: Shuterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Световната търговия е изправена пред най-сериозните сътресения за последните 80 години, но продължава да демонстрира устойчивост въпреки геополитическите конфликти и промените в международните икономически отношения. Това заяви генералният директор на Световната търговска организация (СТО) Нгози Оконджо-Ивеала по време на форума CNN Global Perspectives: In Bangkok, проведен на 14 октомври в тайландската столица.

В разговор с журналиста Ричард Куест тя подчерта, че въпреки безпрецедентния натиск върху международната търговска система, по-голямата част от световния обмен продължава да се осъществява съгласно установените международни правила.

По думите ѝ 72% от световната търговия все още се извършва по правилата на СТО, което осигурява предвидимост за компаниите и инвеститорите.

Оконджо-Ивеала посочи, че през първата половина на 2026 г. международната търговия със стоки е нараснала с 3,5%. Резултатът значително надхвърля предварителната прогноза на организацията за ръст от 1,9%.

Според ръководителя на СТО тези данни показват, че международните търговски отношения остават по-устойчиви от очакваното, въпреки политическото напрежение и ограниченията пред глобалния обмен.

Изказването беше направено в рамките на първото азиатско издание на CNN Global Perspectives, което събра в Банкок представители на международните финансови институции, централни банки и технологичния бизнес.

Сред участниците във форума бяха президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, представители на Международния валутен фонд и ръководители на водещи международни компании.

Събитието се проведе паралелно с годишните срещи на МВФ и Световната банка, на които перспективите пред световната икономика, международната търговия и влиянието на изкуствения интелект са сред основните теми.


Тайланд
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