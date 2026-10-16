KFC сменя Pepsi с Coca Cola

KFC планира да избере Coca-Cola за основен партньор за напитки в ресторантите си в Съединените щати, с което ще прекрати дългогодишните си отношения с PepsiCo, съобщава The Wall Street Journal.

Според публикацията преходът трябва да започне през януари 2027 г., а пълното преминаване към продуктите на Coca-Cola се очаква да приключи през пролетта. Засега не са обявени финансовите параметри на споразумението, нито точният състав на напитките, които ще бъдат предложени в обектите на веригата.

Решението има значение заради историята между двете компании. PepsiCo придобива KFC през 1986 г. за 850 млн. USD. През 1997 г. ресторантьорският бизнес е отделен в самостоятелна компания, която по-късно приема името Yum! Brands, но KFC продължава да предлага напитки на PepsiCo.

Yum! Brands днес притежава KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Партньорството с PepsiCo обаче не е еднакво във всички държави. В отделни пазари KFC вече работи с Coca-Cola или с местни доставчици, затова очакваната промяна е насочена към ресторантите в Съединените щати, а не представлява автоматична глобална смяна.

Новината идва на фона на продължаващо сътрудничество между PepsiCo и KFC извън американския пазар. През август 2026 г. двете компании представиха общата платформа KFC x Doritos Loaded, която беше пусната в 27 европейски пазара.

„Това е важен етап в стратегическото сътрудничество между PepsiCo и KFC“, заяви маркетинговият директор на KFC Европа Луис Перл при представянето на продукта.

Това означава, че евентуалната смяна на доставчика в Съединените щати не прекратява всички отношения между KFC и PepsiCo. Тя се отнася до снабдяването с напитки в конкретен национален пазар.

За клиентите промяната ще означава замяна на Pepsi, Mountain Dew и останалите напитки от портфолиото на PepsiCo с продукти на Coca-Cola, Sprite, Fanta и други марки на новия доставчик, ако договорът бъде приложен според съобщените планове. KFC и Coca-Cola все още не са публикували подробности за бъдещото меню и графика по региони.