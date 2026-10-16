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KFC сменя Pepsi с Coca Cola

KFC сменя Pepsi с Coca Cola

16 Октомври, 2026 11:33 803 7

  • kfc-
  • coca-cola-
  • pepsico-
  • yum! brands-
  • напитки

Веригата ще започне прехода през януари 2027 година

KFC сменя Pepsi с Coca Cola - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

KFC планира да избере Coca-Cola за основен партньор за напитки в ресторантите си в Съединените щати, с което ще прекрати дългогодишните си отношения с PepsiCo, съобщава The Wall Street Journal.

Според публикацията преходът трябва да започне през януари 2027 г., а пълното преминаване към продуктите на Coca-Cola се очаква да приключи през пролетта. Засега не са обявени финансовите параметри на споразумението, нито точният състав на напитките, които ще бъдат предложени в обектите на веригата.

Решението има значение заради историята между двете компании. PepsiCo придобива KFC през 1986 г. за 850 млн. USD. През 1997 г. ресторантьорският бизнес е отделен в самостоятелна компания, която по-късно приема името Yum! Brands, но KFC продължава да предлага напитки на PepsiCo.

Yum! Brands днес притежава KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Партньорството с PepsiCo обаче не е еднакво във всички държави. В отделни пазари KFC вече работи с Coca-Cola или с местни доставчици, затова очакваната промяна е насочена към ресторантите в Съединените щати, а не представлява автоматична глобална смяна.

Новината идва на фона на продължаващо сътрудничество между PepsiCo и KFC извън американския пазар. През август 2026 г. двете компании представиха общата платформа KFC x Doritos Loaded, която беше пусната в 27 европейски пазара.

„Това е важен етап в стратегическото сътрудничество между PepsiCo и KFC“, заяви маркетинговият директор на KFC Европа Луис Перл при представянето на продукта.

Това означава, че евентуалната смяна на доставчика в Съединените щати не прекратява всички отношения между KFC и PepsiCo. Тя се отнася до снабдяването с напитки в конкретен национален пазар.

За клиентите промяната ще означава замяна на Pepsi, Mountain Dew и останалите напитки от портфолиото на PepsiCo с продукти на Coca-Cola, Sprite, Fanta и други марки на новия доставчик, ако договорът бъде приложен според съобщените планове. KFC и Coca-Cola все още не са публикували подробности за бъдещото меню и графика по региони.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хич

    9 1 Отговор
    Не ми пука за лимонадите, защото са много вредни за здравето! Това да не ти е полезно като ракията Я, та да го мисля?
    Ходя там само заради пилешкото, което наистина е много добро!

    11:37 16.10.2026

  • 2 Някой

    10 1 Отговор
    Същата отрова...

    11:53 16.10.2026

  • 3 Перо

    8 1 Отговор
    Еднакво вредни са!

    11:56 16.10.2026

  • 4 ?????

    5 0 Отговор
    Е и?

    12:05 16.10.2026

  • 5 Тея и ако отровната

    5 0 Отговор
    Палмова мазнина която използват сменят хич няма да е лошо. Ама няма кой в България да ги подкара

    12:27 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто човек

    0 0 Отговор
    Аз ям в KFC точно заради Pepsi…

    13:09 16.10.2026