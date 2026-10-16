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ЕС подготвя „втори удар“ срещу Китай в търговската война
  Тема: Войната на митата

ЕС подготвя „втори удар“ срещу Китай в търговската война

16 Октомври, 2026 06:58 714 9

  • европейски съюз-
  • китай-
  • търговска война-
  • мита-
  • единен пазар

Брюксел иска инструмент за ограничаване на достъпа до единния пазар при икономическа принуда. Решението се очаква до края на 2026 г

ЕС подготвя „втори удар“ срещу Китай в търговската война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз подготвя нов търговски инструмент, който в краен случай може да ограничи или прекрати достъпа на Китай до единния пазар. Мярката е замислена като ответен механизъм при действия, които сериозно увреждат европейската икономика, съобщава Блумбърг.

Според информацията европейските лидери са поискали от Европейската комисия да изготви конкретно предложение до края на 2026 г. Новият инструмент би дал на Брюксел възможност да реагира по-бързо при внезапни мита, забрани за износ или други ограничения, засягащи ключови доставки и производства.

Германия и Франция настояват Комисията да разполага с „кредибилен инструмент за решителна и системна реакция“, включително с възможност за незабавно ограничаване на достъпа до вътрешния пазар. Германски представители са определили механизма като „втори удар“ - мярка, която не се използва първа, но трябва да възпира търговски партньори от започване на конфликт.

Китай е основният пример

Предложението не е формално насочено само срещу Китай. Пекин обаче е основният пример в обсъжданията заради огромния търговски дисбаланс, държавните субсидии и ограниченията върху износа на редкоземни елементи и постоянни магнити.

Търговският дефицит на ЕС с Китай е достигнал около 360 милиарда евро през 2025 г., което според европейски представители се равнява на приблизително 1 милиард евро дневно. Вносът от Китай се увеличава, докато европейските компании продължават да срещат бариери при достъпа до китайския пазар.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта е Комисията да може да действа бързо, тъй като „недостатъкът на европейската търговска политика през последните години винаги е бил, че вземането на решения отнема твърде много време“.

Предварителна сделка не решава спора

Новият инструмент се обсъжда, въпреки че на 8 и 9 октомври ЕС и Китай постигнаха предварителна договореност след преговори в Пекин. Според Асошиейтед прес тя може да намали с до 50 процента китайския внос на електромобили и хибриди в Европейския съюз.

Договореностите предвиждат още улесняване на китайските разрешителни за износ на редкоземни елементи и магнити, както и по-ниски мита за някои европейски стоки с настоящ износ за около 4 милиарда евро. Сделката обаче трябва да бъде одобрена от правителствата на всички 27 държави членки.

Брюксел разглежда споразумението като първа стъпка, а не като окончателно решение на структурните проблеми. Следващата видеосреща между двете страни е планирана за януари, а присъствените преговори - за март 2027 г.

Китайското министерство на търговията предупреди, че протекционизмът няма да повиши конкурентоспособността и че прекъсването на веригите за доставки може да навреди и на самата Европа. Пекин вече определи част от новите европейски предложения като дискриминационни и несъвместими с правилата на Световната търговска организация.

Източници: news.bloomberglaw.com, apnews.com, axios.com


Китай
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  • 5 Източна ромелия

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    Тази дето е от дясно на Си да не му е сърдита, че в Китай я изпроводиха като ненужна вещ

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    Коментиран от #9

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  • 7 Азззззззз

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  • 8 кредибилен

    1 0 Отговор
    „кредибилен инструмент - на севмакедонски ли пишете вече?

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  • 9 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

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