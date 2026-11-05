Промишлеността в Гърция забави растежа си

Производственият сектор отчете най-слабия си темп на растеж от пет месеца заради поскъпването на енергията, транспортните разходи и затрудненията във веригите за доставки.

Растежът на промишленото производство в Гърция се забави през октомври 2026 г. до най-ниското си равнище от май насам, въпреки че производствената активност и заетостта продължават да се увеличават. Основните причини са нарастващите разходи за енергия и транспорт, както и нарушенията във веригите за доставки, показват данните от проучване на S&P Global, цитирани от Greek Reporter и Reuters.

Индексът на мениджърите по покупките (PMI) в гръцката промишленост се понижи до 53,3 пункта през октомври спрямо 54 пункта през септември. Това е второ поредно месечно понижение, като показателят остава над границата от 50 пункта, която разделя растежа от свиването на икономическата активност.

Въпреки забавянето предприятията са увеличили производството си с най-бързия темп от юли насам. Новите поръчки нарастват за 24-ти пореден месец, макар и с най-слабия темп от май. Експортните поръчки също отбелязват ръст за четвърти последователен месец благодарение на търсенето от чуждестранни клиенти.

Най-сериозното предизвикателство пред гръцките производители остава поскъпването на енергията. Компаниите отчитат значително увеличение на разходите за горива, електроенергия и транспорт, свързано с продължаващия конфликт в Близкия изток. Инфлацията при производствените разходи достига най-високото си равнище от май, което принуждава предприятията да повишават продажните си цени с най-бързия темп от юни.

Допълнителен натиск оказват забавените доставки на суровини и материали. Производителите съобщават за недостиг на определени компоненти и логистични затруднения, които удължават сроковете за изпълнение на поръчките.

Въпреки тези проблеми заетостта в промишлеността продължава да расте за 23-ти пореден месец, макар темпът на наемане на нови служители да е най-слабият от април. Същевременно натрупаните неизпълнени поръчки намаляват за втори последователен месец.

Данните за производствените цени потвърждават засилващия се натиск върху бизнеса. Според гръцката статистическа служба цените на промишлените производители са се увеличили с 20,4% на годишна база през септември, а в енергийния сектор поскъпването достига 41,2%.

В опит да ограничи последствията за индустрията гръцкото правителство обяви през октомври програма за подпомагане на предприятията с бюджет до 95 млн. EUR. Средствата са предназначени за компенсиране на част от разходите за електроенергия, като мярката трябва да получи одобрение от Европейската комисия. Очаква се плащанията да започнат през 2027 г.

Според Пол Смит, икономически директор в S&P Global Market Intelligence, гръцката промишленост продължава да демонстрира устойчивост въпреки геополитическата нестабилност. Въпреки това бизнес доверието относно перспективите за следващите 12 месеца е спаднало до най-ниското си равнище от май.

Забавянето в Гърция съвпада с по-широка тенденция в еврозоната. Промишленият PMI за валутния съюз се понижи до 52,7 пункта през октомври спрямо 52,9 пункта през септември, което показва, че европейските производители също изпитват натиск от високите енергийни разходи и нарушенията в международната търговия.

Въпреки че гръцката индустрия остава в зоната на растеж, перспективите за следващите месеци ще зависят до голяма степен от развитието на енергийните цени, стабилизирането на доставките и възстановяването на бизнес доверието.