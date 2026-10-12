Вътрешният китайски пазар на коли се срина

Продажбите на автомобили в Китай са намалели с 28,1% на годишна база през септември 2026 г., като спадът на най-големия автомобилен пазар в света продължава за 12-и пореден месец. В същото време китайските производители отчитат рязко увеличение на износа, съобщава Reuters.

Според данните на Китайската асоциация за леки автомобили (CPCA), публикувани на 12 октомври, през септември на вътрешния пазар са продадени 1,63 млн. автомобила. Спадът се задълбочава спрямо август, когато продажбите намаляха с 23,7% на годишна база.

На фона на отслабващото вътрешно търсене китайските автомобилни компании продължават да разширяват присъствието си на международните пазари. През септември износът на леки автомобили е достигнал 923 000 броя, което представлява увеличение със 73,2% спрямо същия месец на предходната година.

Въпреки значителния ръст темпът на увеличение на износа се забавя леко спрямо август, когато беше отчетен годишен скок от 77,5%. Данните обаче показват ясно разминаване между развитието на вътрешния и външните пазари.

Продължителният спад на продажбите в Китай поставя производителите под натиск да търсят нови възможности за реализация на продукцията си. Международната експанзия се превръща в основен инструмент за компенсиране на по-слабото търсене в страната.

Тенденцията има значение и за европейската автомобилна индустрия, тъй като засиленото присъствие на китайски производители на международните пазари увеличава конкурентния натиск върху утвърдените автомобилни компании.