Тръмп: Митата връщат автомобилните заводи в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че автомобилните производители преместват производствени мощности от Германия, Япония, Мексико, Канада и Южна Корея в САЩ заради митата, въведени от неговата администрация.

„Те напускат Канада, Мексико, Япония и Германия, Южна Корея. Всички се връщат тук“, каза Тръмп по време на предизборната си кампания преди междинните избори за Конгреса. По думите му митата от 25% върху автомобилите са накарали компаниите да строят нови мощности в страната.

Тръмп заяви още, че в САЩ се изграждат повече автомобилни заводи от когато и да било в историята, след като в продължение на 44 години не е бил построен нито един такъв обект.

Данните не потвърждават исторически рекорд

Проверка на Асошиейтед прес установи, че твърдението за 44-годишна пауза не е вярно. През последните четири десетилетия в САЩ са открити повече от две дузини големи заводи за сглобяване на автомобили, като част от съществуващите предприятия са били купени, преоборудвани или преустроени.

По данни на индустриалната организация Autos Drive America в САЩ работят 51 завода за сглобяване на леки автомобили. Пет години по-рано те са били 52, което не показва рекорден ръст на броя на действащите мощности.

„Автомобилни заводи се строят редовно през последните няколко десетилетия“, заяви Джошуа Хаусман, професор по икономика в Мичиганския университет, цитиран от Асошиейтед прес.

Има нови инвестиции, но не всички са нови заводи

При управлението на Тръмп има конкретни проекти в автомобилната индустрия. Rivian започна изграждането на втори завод в Джорджия, а заводът на Hyundai Motor Group в щата влезе в експлоатация.

Toyota обяви инвестиция от 10 млрд. долара в американските си операции, но не е потвърдила, че средствата ще бъдат използвани за изграждане на нови заводи. Stellantis съобщи за планове за инвестиции от 13 млрд. долара, а General Motors планира 7 млрд. долара за заводи за електромобили и батерии в Мичиган.

Подобни проекти обаче има и при предишни администрации. В първия мандат на Тръмп Mazda и Toyota обявиха съвместен завод в Алабама, а Volvo откри първото си предприятие в САЩ в Южна Каролина. При президента Джо Байдън бяха открити или разширени заводи на Rivian, Lucid, Tesla и Ford.

Митата могат да увеличат и разходите

Чуждестранните производители отдавна имат значително присъствие в САЩ. Volkswagen започва сглобяване на автомобили в страната в края на 70-те години, а Honda, Nissan, Toyota и европейски компании разширяват производството си през 80-те.

Експерти предупреждават, че митата не само могат да насърчат част от инвестициите в САЩ, но и да оскъпят производството. Освен върху готовите автомобили те се отразяват и върху вносните компоненти, стоманата и алуминия. Това може да повиши крайните цени и да промени сметките на компаниите при избора къде да произвеждат.

Източници: apnews.com, rollcall.com