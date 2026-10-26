„Дойче банк“ съкращава до минути решенията с AI

„Дойче банк“ съкращава от седмици до няколко минути времето за вземане на решения по някои корпоративни кредити за по-малки компании. При част от мултинационалните корпорации процесът е съкратен от месеци до седмици.

Проектът е въведен в действие през лятото, съобщи пред Ройтерс директорът по технологиите на германската банка Мари-Жан Девърдюн. „При по-малките компании, чиято структура и правна организация са по-малко сложни, говорим за съкращаване на сроковете от седмици до минути“, заяви тя.

Банката разработва собствена платформа

„Дойче банк“ е изградила вътрешна платформа за изкуствен интелект, наречена „Ада“ в чест на Ада Лъвлейс. Системата се използва за разработване, наблюдение и контрол на ИИ агенти, както и за проследяване на действията им и управление на рисковете.

По думите на Девърдюн банката се подготвя за среда, в която ИИ агенти ще взаимодействат пряко с агентите на клиентите. Тя подчерта, че това ще изисква ясна отговорност и подходящи механизми за контрол.

Инвестиции и рискове

„Дойче банк“ планира да инвестира над 2,5 млрд. евро в технологии между 2026 и 2028 г. Банката е най-голямата в Германия по размер на активите.

Ускореното внедряване на изкуствен интелект във финансовия сектор върви паралелно с предупреждения за киберрискове. Девърдюн определи управлението им като свой основен приоритет и заяви, че банката отделя значителни ресурси и бюджет за защита от новите технологии и свързаните с тях заплахи.

Главният изпълнителен директор Кристиан Зевинг заяви, че иска да превърне „Дойче банк“ в банка, задвижвана от изкуствен интелект. Междувременно някои американски банки ограничават достъпа на външни ИИ агенти до клиентски сметки заради опасения за сигурността на финансовата система.