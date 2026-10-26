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„Дойче банк“ съкращава до минути решенията с AI

„Дойче банк“ съкращава до минути решенията с AI

26 Октомври, 2026 16:09 604 4

  • дойче банк-
  • изкуствен интелект-
  • корпоративни кредити-
  • банки-
  • киберсигурност

Банката разработва и платформа за контрол на ИИ агенти

„Дойче банк“ съкращава до минути решенията с AI - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Дойче банк“ съкращава от седмици до няколко минути времето за вземане на решения по някои корпоративни кредити за по-малки компании. При част от мултинационалните корпорации процесът е съкратен от месеци до седмици.

Проектът е въведен в действие през лятото, съобщи пред Ройтерс директорът по технологиите на германската банка Мари-Жан Девърдюн. „При по-малките компании, чиято структура и правна организация са по-малко сложни, говорим за съкращаване на сроковете от седмици до минути“, заяви тя.

Банката разработва собствена платформа

„Дойче банк“ е изградила вътрешна платформа за изкуствен интелект, наречена „Ада“ в чест на Ада Лъвлейс. Системата се използва за разработване, наблюдение и контрол на ИИ агенти, както и за проследяване на действията им и управление на рисковете.

По думите на Девърдюн банката се подготвя за среда, в която ИИ агенти ще взаимодействат пряко с агентите на клиентите. Тя подчерта, че това ще изисква ясна отговорност и подходящи механизми за контрол.

Инвестиции и рискове

„Дойче банк“ планира да инвестира над 2,5 млрд. евро в технологии между 2026 и 2028 г. Банката е най-голямата в Германия по размер на активите.

Ускореното внедряване на изкуствен интелект във финансовия сектор върви паралелно с предупреждения за киберрискове. Девърдюн определи управлението им като свой основен приоритет и заяви, че банката отделя значителни ресурси и бюджет за защита от новите технологии и свързаните с тях заплахи.

Главният изпълнителен директор Кристиан Зевинг заяви, че иска да превърне „Дойче банк“ в банка, задвижвана от изкуствен интелект. Междувременно някои американски банки ограничават достъпа на външни ИИ агенти до клиентски сметки заради опасения за сигурността на финансовата система.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скайнет

    7 0 Отговор
    От Изкуственият интелект не чакайте милост.

    Коментиран от #3, #4

    16:11 26.10.2026

  • 2 Зевс

    5 1 Отговор
    Скоро ИИ ще решава дали имате да си купите месо в магазина или сте си минали квотата на СО2 за месеца, а че ще седите гладни ако изразите мнение срещу ЕССР се подразбира.

    16:19 26.10.2026

  • 3 затова ли

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Скайнет":

    еврото глътна вода?

    16:20 26.10.2026

  • 4 ...

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Скайнет":

    Такива като Путин, Тръмп и Радев са много по-опасни от ИИ. Само Путин е отговорен за смъртта на наколко милона човека досега.

    16:59 26.10.2026