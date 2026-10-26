„Дойче банк“ съкращава до минути решенията с AI

„Дойче банк“ съкращава от седмици до няколко минути времето за вземане на решения по някои корпоративни кредити за по-малки компании. При част от мултинационалните корпорации процесът е съкратен от месеци до седмици.
Проектът е въведен в действие през лятото, съобщи пред Ройтерс директорът по технологиите на германската банка Мари-Жан Девърдюн. „При по-малките компании, чиято структура и правна организация са по-малко сложни, говорим за съкращаване на сроковете от седмици до минути“, заяви тя.
Банката разработва собствена платформа
„Дойче банк“ е изградила вътрешна платформа за изкуствен интелект, наречена „Ада“ в чест на Ада Лъвлейс. Системата се използва за разработване, наблюдение и контрол на ИИ агенти, както и за проследяване на действията им и управление на рисковете.
По думите на Девърдюн банката се подготвя за среда, в която ИИ агенти ще взаимодействат пряко с агентите на клиентите. Тя подчерта, че това ще изисква ясна отговорност и подходящи механизми за контрол.
Инвестиции и рискове
„Дойче банк“ планира да инвестира над 2,5 млрд. евро в технологии между 2026 и 2028 г. Банката е най-голямата в Германия по размер на активите.
Ускореното внедряване на изкуствен интелект във финансовия сектор върви паралелно с предупреждения за киберрискове. Девърдюн определи управлението им като свой основен приоритет и заяви, че банката отделя значителни ресурси и бюджет за защита от новите технологии и свързаните с тях заплахи.
Главният изпълнителен директор Кристиан Зевинг заяви, че иска да превърне „Дойче банк“ в банка, задвижвана от изкуствен интелект. Междувременно някои американски банки ограничават достъпа на външни ИИ агенти до клиентски сметки заради опасения за сигурността на финансовата система.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скайнет
Коментиран от #3, #4
16:11 26.10.2026
2 Зевс
16:19 26.10.2026
3 затова ли
До коментар #1 от "Скайнет":еврото глътна вода?
16:20 26.10.2026
4 ...
До коментар #1 от "Скайнет":Такива като Путин, Тръмп и Радев са много по-опасни от ИИ. Само Путин е отговорен за смъртта на наколко милона човека досега.
16:59 26.10.2026