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Китай предлага ограничения за чужди компании заради търговски тайни

Китай предлага ограничения за чужди компании заради търговски тайни

26 Октомври, 2026 18:11 456 2

  • китай-
  • търговски тайни-
  • чуждестранни компании-
  • инвестиции-
  • внос и износ

Проектът предвижда забрани или ограничения за инвестиции, внос и износ

Китай предлага ограничения за чужди компании заради търговски тайни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китай предлага ограничения за чуждестранни субекти, чиито действия нарушават търговски тайни и застрашават националния суверенитет, сигурността или интересите на развитието на страната. Министерството на търговията публикува проект на наредба, който предвижда възможност за ограничаване или забрана на определени икономически дейности.

Според информацията, предадена от БТА, цитираща Ройтерс, мерките могат да включват забрана или ограничаване на нови инвестиции в Китай. Предвидени са и ограничения за внос или износ на стоки и технологии, свързани с китайския пазар.

„Действия, които застрашават или представляват реална заплаха за националния суверенитет, сигурността или интересите на развитието на Китай“

Това е критерият, посочен в проекта за прилагане на мерките срещу чуждестранни субекти. Текстът се отнася до случаи, при които се твърди, че са нарушени търговски тайни в рамките на международни икономически, търговски или свързани с тях дейности.

Предстои обществено обсъждане

Предложенията все още не са окончателни. Китайското министерство на търговията е определило 24 ноември като краен срок за общественото обсъждане на проекта.

Ако бъде приета, наредбата ще даде възможност на китайските власти да налагат ограничения върху инвестиции и трансгранична търговия с чуждестранни субекти, когато преценят, че действията им засягат търговски тайни и националните интереси на Китай.

Източници: uk.marketscreener.com


Китай
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  • 1 ставка

    3 1 Отговор
    Съвсем нормално.
    сащ и ес го правят това от мноооооого години спрямо Китай.
    Е, сега ще узнаят кон боб яде ли, големите хитреци с големи усти.
    Ха!

    18:23 26.10.2026

  • 2 Китайските стоки и продукти са вредни за

    1 0 Отговор
    здравето и живота!

    18:45 26.10.2026