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България ще е №1 за стартъп бизнес до 2030 година

България ще е №1 за стартъп бизнес до 2030 година

26 Октомври, 2026 17:30 323 2

  • иван василев-
  • стартъп бизнес-
  • изкуствен интелект-
  • иновации-
  • софийски икономически форум

Министър Василев очерта изкуствения интелект, талантите и по-бързите публични услуги като ключови условия за развитие на иновативните компании

България ще е №1 за стартъп бизнес до 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България трябва да стане най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност до 2030 г. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на седмото издание на Софийския икономически форум.

„Целта ни е до 2030 г. България да бъде най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност“, посочи Василев. По думите му страната разполага с талантливи инженери и силни изследователски екипи, но бизнес средата трябва да бъде подобрена, така че иновативните компании да разработват нови продукти, да се разрастват и да излизат на международните пазари.

Изкуственият интелект е сред основните приоритети

Министърът заяви, че компаниите в България все по-активно използват изкуствен интелект, а държавата също трябва да ускори развитието си в тази посока. Сред примерите, които той посочи, са Институтът за изкуствен интелект INSAIT и българският езиков модел BgGPT.

Василев припомни и изграждането на фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ в „София тех парк“. „Талантът е най-силната ни карта“, подчерта министърът.

Сред приоритетите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е създаването на регулаторни „пясъчници“ за изкуствен интелект и роботика. В тях иноваторите ще могат да изпитват технологични решения и да установяват възможни рискове още на ранен етап.

Съвет ще свързва държавата и технологичния сектор

По време на форума стана ясно още, че е създаден Съвет за иновации и технологично развитие. Той трябва да бъде връзка между държавата, технологичните компании, стартъпите, инвеститорите и изследователите.

Василев постави акцент и върху дигитализацията на публичните услуги. „Документите да се обработват бързо и никой да не подава един и същ документ два пъти“, каза министърът.


София / България
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