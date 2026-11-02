Tesla и Samsung се обявиха срещу нови мита на Тръмп

Американският производител на електромобили Tesla и южнокорейският технологичен гигант Samsung се противопоставиха на плановете за въвеждане на нови американски мита върху вноса от Виетнам. Двете компании предупреждават, че допълнителните ограничения могат да засегнат производството им и да увеличат разходите за американския бизнес, съобщава Reuters.

Позициите им са представени пред американските власти в рамките на търговско разследване, започнало през май по повод предполагаеми нарушения на правата върху интелектуалната собственост във Виетнам. Администрацията на президента Доналд Тръмп трябва да приключи процедурата до 29 ноември, след което може да предприеме нови търговски мерки.

Вашингтон обвинява Ханой, че не е предприел достатъчно действия за решаване на дългогодишните проблеми със защитата на интелектуалната собственост. Виетнам беше включен в най-сериозната категория на американския списък за наблюдение в тази област – първото подобно решение за държава от 13 години.

Tesla предупреждава за проблеми с производството

В становище от 2 юли Tesla призова американското правителство да отчете зависимостта на местните производители от международните вериги за доставки.

Компанията посочва, че въпреки значителните инвестиции в производствени мощности в САЩ определени високотехнологични компоненти и прецизно оборудване все още не могат да бъдат доставяни от американски производители.

Samsung изразява сходни опасения. Виетнам е една от основните производствени бази на южнокорейската компания, като значителна част от смартфоните и телекомуникационното оборудване, предназначени за американския пазар, се произвеждат именно там.

Samsung е най-големият чуждестранен инвеститор във Виетнам с вложения за приблизително 25 млрд. долара.

Срещу новите мита се обявяват и американски търговски организации, представляващи производители и търговци на облекло, обувки, велосипеди, игрови конзоли и други потребителски стоки.

Американските производители са разделени

Докато технологичните компании настояват за запазване на настоящите условия за внос, други американски индустрии подкрепят въвеждането на допълнителни ограничения.

Организации от стоманодобивния сектор, производството на соларни панели, дървопреработването и рибната промишленост обвиняват Виетнам в нелоялни търговски практики и настояват Вашингтон да предприеме санкционни мерки.

Представители на софтуерната, филмовата и музикалната индустрия също настояват за по-строги действия, но поставят акцент върху борбата с пиратството.

Асоциацията Business Software Alliance, сред чиито членове са Microsoft, Oracle и IBM, твърди, позовавайки се на проучване от 2017 г., че около три четвърти от софтуера, инсталиран на персонални компютри във Виетнам, е бил нелицензиран.

Американската филмова асоциация Motion Picture Association от своя страна посочва, че сайтове за нелегално разпространение на филми и телевизионно съдържание, свързани с Виетнам, са привлекли над 12,5 млрд. посещения от цял свят през миналата година.

Виетнам вече е обложен с 12,5% мито

В момента виетнамските стоки са обект на общо американско мито от 12,5%, въведено през юли след отделно разследване, свързано с мерките срещу вноса на продукти, произведени с принудителен труд.

По-рано администрацията на Тръмп беше наложила 20-процентни мита върху виетнамския внос, но те бяха отменени с решение на Върховния съд на САЩ.

Според икономисти Белият дом може да се опита да възстанови поне същото равнище на митническа защита чрез новите търговски процедури.

Засега не е ясно дали евентуалните допълнителни мита ще обхванат всички стоки от Виетнам, или ще бъдат насочени към определени отрасли.

Износът на Виетнам за САЩ е скочил с 42%

Спорът се развива на фона на бързото разширяване на търговията между двете държави.

През първите осем месеца на 2026 г. виетнамският износ за САЩ е нараснал с 42% спрямо същия период на предходната година. В резултат Виетнам се е превърнал в търговския партньор, с който САЩ имат най-голям дефицит в търговията със стоки, изпреварвайки Китай и Мексико.

В края на 2025 г. страната е заемала четвърто място по този показател.

Паралелно с разследването за интелектуалната собственост американските власти проверяват и предполагаемия свръхпроизводствен капацитет във Виетнам.

Ханой призова Вашингтон да проведе разследванията обективно.

Предстоящото решение на администрацията на Тръмп може да има сериозни последици за международните производствени вериги, тъй като Виетнам се утвърди като ключов център за производство на електроника, облекло и потребителски стоки, предназначени за американския пазар.