Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Русе търси бизнес партньори в китайския град Цанджоу

Русе търси бизнес партньори в китайския град Цанджоу

4 Ноември, 2026 15:25 438 1

  • русе-
  • цанджоу-
  • хъбей-
  • икономически връзки-
  • китайски инвестиции

По време на визита в Китай са обсъдени възможности за сътрудничество в индустрията, логистиката, авиацията и туризма

Русе търси бизнес партньори в китайския град Цанджоу - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Русе и китайският град Цанджоу обсъждат установяване на официални отношения и разширяване на икономическите контакти с провинция Хъбей. Това е станало по време на посещение на заместник-кмета на Русе Златомира Стефанова, която е представила възможностите на дунавския град пред китайската страна.

Стефанова е разговаряла с кмета на Цанджоу Лиу Юн и представители на местната администрация. В срещите Русе е представен като транспортен и индустриален център с ключово местоположение на река Дунав, логистични връзки и потенциал за подготовка на квалифицирани кадри.

Авиация, карго транспорт и логистика

Русенската делегация е участвала в Седмия форум за сътрудничество между малките и средните предприятия от Китай и страните от Централна и Източна Европа. В рамките на форума са проведени разговори с компании, чиито контакти предстои да бъдат представени на русенския бизнес, Русенската търговско-индустриална камара и браншови организации.

Сред възможните направления за сътрудничество са авиационната индустрия, карго транспортът и логистиката. В обсъжданията е участвал и председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. Форумът в Цанджоу е посветен на практическите връзки между малките и средните предприятия от Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

Туризъм и промишлени контакти

В Шъдзяджуан акцентът е бил върху туризма и културния обмен. Обсъдени са възможности за обмен на туристи, общи маршрути и културни инициативи между България и Китай. Близостта на Русе до международното летище в Букурещ е посочена като предимство за привличане на китайски посетители.

В Синтай делегацията е посетила индустриална зона и предприятия от различни производствени сектори. Целта е да бъдат открити допирни точки с русенски компании и да се подготвят бъдещи делови контакти. Сред следващите стъпки е представянето на установените връзки пред местния бизнес.

Инициативата има подкрепата на Общинския съвет в Русе, който през октомври е одобрил установяването на официални отношения с Цанджоу и провинция Хъбей.

„Нашата задача като местна власт е да създадем условия за контакти, да представим възможностите на Русе и да свържем потенциалните партньори. Оттук нататък е важно установените отношения да намерят практическо приложение чрез бизнеса и конкретни съвместни проекти“, заяви Златомира Стефанова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенци са

    1 0 Отговор
    банер шопите
    Само искат но немогат
    Какъв туризъм по точно могат да правят

    15:30 04.11.2026