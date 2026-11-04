Русе търси бизнес партньори в китайския град Цанджоу

Русе и китайският град Цанджоу обсъждат установяване на официални отношения и разширяване на икономическите контакти с провинция Хъбей. Това е станало по време на посещение на заместник-кмета на Русе Златомира Стефанова, която е представила възможностите на дунавския град пред китайската страна.

Стефанова е разговаряла с кмета на Цанджоу Лиу Юн и представители на местната администрация. В срещите Русе е представен като транспортен и индустриален център с ключово местоположение на река Дунав, логистични връзки и потенциал за подготовка на квалифицирани кадри.

Авиация, карго транспорт и логистика

Русенската делегация е участвала в Седмия форум за сътрудничество между малките и средните предприятия от Китай и страните от Централна и Източна Европа. В рамките на форума са проведени разговори с компании, чиито контакти предстои да бъдат представени на русенския бизнес, Русенската търговско-индустриална камара и браншови организации.

Сред възможните направления за сътрудничество са авиационната индустрия, карго транспортът и логистиката. В обсъжданията е участвал и председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков. Форумът в Цанджоу е посветен на практическите връзки между малките и средните предприятия от Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

Туризъм и промишлени контакти

В Шъдзяджуан акцентът е бил върху туризма и културния обмен. Обсъдени са възможности за обмен на туристи, общи маршрути и културни инициативи между България и Китай. Близостта на Русе до международното летище в Букурещ е посочена като предимство за привличане на китайски посетители.

В Синтай делегацията е посетила индустриална зона и предприятия от различни производствени сектори. Целта е да бъдат открити допирни точки с русенски компании и да се подготвят бъдещи делови контакти. Сред следващите стъпки е представянето на установените връзки пред местния бизнес.

Инициативата има подкрепата на Общинския съвет в Русе, който през октомври е одобрил установяването на официални отношения с Цанджоу и провинция Хъбей.

„Нашата задача като местна власт е да създадем условия за контакти, да представим възможностите на Русе и да свържем потенциалните партньори. Оттук нататък е важно установените отношения да намерят практическо приложение чрез бизнеса и конкретни съвместни проекти“, заяви Златомира Стефанова.