Заплатите в Румъния растат, но инфлацията свива доходите

Средната нетна месечна заплата в Румъния е достигнала 5717 леи през септември, което е увеличение от 5% спрямо същия месец на 2025 г. Въпреки номиналния ръст покупателната способност на домакинствата е намаляла: реалните доходи са спаднали с 1,5% на годишна база, показват данни на Националния институт по статистика на Румъния.

Спрямо август нетното възнаграждение се е увеличило с 29 леи, или 0,5%. Средната брутна заплата е достигнала 9532 леи, след месечен ръст от 35 леи, или 0,4%. След отчитане на изменението на потребителските цени реалните заплати са намалели с 0,3% за месец.

IT секторът остава начело по доходи

Най-високи средни нетни възнаграждения през септември са отчетени в компютърното програмиране и консултантските услуги в областта на информационните технологии – 13 513 леи. Следват работещите при добива на суров нефт и природен газ със средно 13 336 леи.

На противоположния полюс са други лични и обслужващи дейности, където средният нетен доход е 2982 леи. При рибарството и аквакултурите той е бил 3005 леи.

Месечните промени в отделните сектори са повлияни и от бонуси, плащания според резултатите, допълнителни придобивки, както и от колебанията в производството и приходите на компаниите.

Ръстове и спадове по отрасли

Най-голямо увеличение на нетните доходи спрямо август е отчетено при добива на суров нефт и природен газ – 13,4%. Производството на кокс и рафинирани нефтопродукти следва с ръст от 12,7%.

Между 5,5% и 10% са се увеличили доходите при добива на метални руди, производството на тютюневи изделия, металургията, производството на кожени изделия и консултантските услуги по управление.

Най-голям спад е отчетен при хазартните и букмейкърските дейности – 9,3%. Между 5,5% и 7% са намалели възнагражденията при производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписа и музикалното издаване, складовите и спомагателните транспортни дейности, както и правните и счетоводните услуги.

По-слаби доходи са отчетени още при доставките на електроенергия и газ, радио- и телевизионното разпространение, финансовото посредничество и застрахователните дейности. Националният институт по статистика свързва част от спадовете с липсата на бонуси и други допълнителни плащания, изплатени през предходни месеци.

Ограничени промени в публичния сектор

В публичния сектор средните нетни доходи в здравеопазването и социалната работа са намалели с 0,5% за месец, а в публичната администрация – с 0,2%. В образованието е отчетено увеличение от 1%.

Данните за заплатите съвпадат с ново ускоряване на инфлацията. Годишният ръст на потребителските цени в Румъния е достигнал 6,94% през октомври спрямо 6,61% през септември. Така номиналното увеличение на възнагражденията остава под натиска на поскъпването, а реалната стойност на доходите продължава да намалява.

Източници: business-review.eu