Китай и Турция планират инвестиция до $15 млрд. във ВЕИ

Китай и Турция подписаха предварително споразумение, което предвижда инвестиции за приблизително 15 млрд. долара във възобновяема енергетика на турска територия. Планът включва изграждането на слънчеви и вятърни електроцентрали с общ капацитет 7000 мегавата, нови системи за съхранение на енергия и електропреносна инфраструктура с капацитет 4000 мегавата.

Меморандумът за разбирателство е подписан от националните енергийни администрации на двете държави в кулоарите на климатичната конференция COP31 в Анталия. За договореността съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Фокус върху технологиите и местното производство

„Чрез това споразумение, което предвижда мащабна инвестиция от приблизително 15 млрд. долара в нашата страна, целим да реализираме слънчеви и вятърни електроцентрали с общ капацитет 7000 мегавата, както и нови системи за съхранение на енергия и 4000 мегавата електропреносна инфраструктура“, заяви Байрактар.

По думите му сътрудничеството ще включва трансфер на технологии. Турският министър посочи, че това може да допринесе за производството на оборудване за вятърни турбини в страната и за развитието на местната индустрия.

Целите на Турция до 2040 г.

„Това сътрудничество не само ще увеличи капацитета ни за възобновяема енергия, но и ще улесни трансфера на технологии, като допринесе значително за местното производство на оборудване за вятърни турбини и за развитието на нашата индустрия“, каза Алпарслан Байрактар.

Споразумението е представено като част от визията „Национална енергия 2040“. Турция планира да увеличи дела на възобновяемите източници в общата инсталирана електрогенерираща мощност до 77%, при около 63% в момента.

Анкара си е поставила и цел комбинираният капацитет на вятърната и слънчевата енергия да достигне 175 000 мегавата до 2040 г. Предвидените китайски инвестиции са насочени не само към производството на електроенергия, но и към съхранението ѝ и разширяването на мрежата, необходима за включването на новите мощности.

Байрактар заяви, че очаква договореността да укрепи сигурността на енергийните доставки и да ускори зеления преход на Турция. В публикуваната информация не са посочени конкретни китайски компании, местата на бъдещите централи или срок за започване на строителството.