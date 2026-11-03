ОАЕ залагат на изкуствен интелект и нови петролопроводи

Обединените арабски емирства засилват усилията си за развитие на енергийната инфраструктура и намаляване на зависимостта от уязвимите морски транспортни маршрути. Важна роля в този процес играят новите технологии, включително изкуственият интелект, автоматизацията и цифровото управление на производството.

Базираната в Абу Даби Al Gharbia Pipe Company (AGPC), специализирана в производството на стоманени тръби за петролопроводи и газопроводи, съобщи, че внедрява технологични решения за повишаване на качеството, безопасността и надеждността на доставките. Информацията е публикувана от Zawya.

Инициативата идва на фона на продължаващите рискове за корабоплаването в Близкия изток. Нарушенията по ключови морски маршрути показаха колко силно международната търговия с енергийни суровини зависи от ограничен брой транспортни коридори.

Алтернативни маршрути за износ на петрол

AGPC съобщава, че е доставила приблизително 360 километра стоманени тръби с общо тегло 220 000 тона за голям петролопроводен проект, предназначен да осигури алтернативен маршрут за износ на петрол от ОАЕ.

Според компанията подобна инфраструктура увеличава гъвкавостта на енергийните доставки и позволява на производителите да намалят зависимостта си от морските маршрути, изложени на геополитически рискове.

Особено значение има Ормузкият проток, през който традиционно преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

За да намали риска от прекъсвания на доставките, AGPC използва възможностите на няколко пристанища – Халифа и Джебел Али в Персийския залив и Фуджейра на Оманския залив.

Тази логистична структура позволява на компанията да пренасочва вноса на стоманени плочи и износа на готови тръби при затруднения по отделни транспортни маршрути.

Изкуствен интелект следи качеството и безопасността

В производствените си мощности AGPC използва системи с изкуствен интелект за контрол на качеството и наблюдение на безопасността.

Технологиите са предназначени да откриват потенциални дефекти в стоманените тръби, да подпомагат предотвратяването на трудови инциденти и да подобряват проследимостта на производствените процеси.

В комбинация с автоматизирани производствени линии и цифрови системи за управление те позволяват по-прецизен контрол върху продукцията, предназначена за стратегически енергийни проекти.

„Устойчивите вериги за доставки са от съществено значение за регионалните и световните икономики, за да ограничават последиците от прекъсванията по ключови търговски маршрути“, заяви главният изпълнителен директор на AGPC Норицугу Мифуне.

По думите му съвременното производство и логистичните възможности на компанията подпомагат изграждането на стратегически тръбопроводни мрежи, които повишават сигурността на енергийните доставки.

Подготовка за транспортиране на водород

Освен традиционните петролни и газови проекти AGPC развива възможности за производство на тръби, предназначени за транспортиране на водород.

Компанията посочва, че тези продукти отговарят на стандарта ASME B31.12, който определя техническите изисквания към тръбопроводите и съоръженията за пренос на водород.

Това е важно, тъй като водородът може да предизвика крехкост на определени метали и да увеличи риска от образуване на пукнатини.

Разработването на подходяща инфраструктура е част от усилията за постепенното въвеждане на нисковъглеродни енергийни технологии.