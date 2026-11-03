Дубай събира 2500 компании за бъдещето на храните

Дубай се превръща в център на световната хранителна индустрия от 3 до 5 ноември 2026 г., когато повече от 2500 изложители от 79 държави се събират в Dubai World Trade Centre, за да представят най-новите технологии за производство, преработка и дистрибуция на храни.

Четири международни изложения – Gulfood Manufacturing, GulfHost, ISM Middle East и Private Label Middle East – обединяват производители, доставчици на оборудване, технологични компании и инвеститори. Събитията заемат 21 изложбени зали и поставят акцент върху продоволствената сигурност, устойчивостта на веригите за доставки и модернизацията на производството, съобщава Asia Food Journal.

Форумите се провеждат в момент, когато геополитическото напрежение, промените в международната търговия и растящите производствени разходи принуждават хранителните компании да преосмислят начина, по който организират производството и доставките си.

ОАЕ искат да увеличат приноса на хранителната индустрия с 33%

Обединените арабски емирства си поставят за цел да увеличат приноса на хранителния сектор към брутния вътрешен продукт от 30 млрд. на 40 млрд. дирхама до 2028 г. Това представлява планиран ръст от приблизително 33%.

Стратегията предвижда разширяване на местното производство, привличане на инвестиции и внедряване на съвременни технологии, които да намалят зависимостта от внос и да повишат сигурността на хранителните доставки.

За първи път в изложенията участват Аржентина, Филипините, Мавритания, Сан Марино и Словакия.

Сред представените международни компании са Cargill, ADM, GEA, Givaudan, Krones, Tetra Pak, MULTIVAC и Symrise. В съпътстващия форум FoodTech Summit участват представители на Nestlé, PepsiCo, Ferrero, Mars, Microsoft и други големи компании.

Машини произвеждат над 100 000 бутилки на час

Една от основните теми на Gulfood Manufacturing 2026 е използването на технологиите за повишаване на производителността и намаляване на разходите.

Германската компания Krones представя интегрираната система ErgoBloc L, която може да обработва до 104 000 пластмасови бутилки на час.

GEA демонстрира енергийно ефективни решения за промишлено охлаждане, а Thompson Meat Machinery представя технология за преработка на месо, която използва азот за прецизен температурен контрол.

Значително внимание е отделено и на опаковките. Компанията SIG представя картонени опаковки Terra Alu-free + Full Barrier, които осигуряват защита на продуктите без използване на алуминиев слой. Според производителя технологията може да намали въглеродния отпечатък на опаковката с до 25%.

В сектора на сладкарските изделия Bunge представя технологията CBT Gold, която позволява производство на шоколад без традиционния процес на темпериране. Компанията посочва, че решението може да осигури икономии на разходи до 70% при определени производствени условия.

Изкуственият интелект навлиза в хранителните фабрики

Изкуственият интелект, роботиката и автоматизираните производствени линии са сред основните теми на FoodTech Summit.

Участниците обсъждат как цифровите технологии могат да подобрят управлението на суровините, да ограничат производствените загуби и да направят доставките по-предвидими.

Специално внимание е отделено на т.нар. интелигентни фабрики, в които автоматизирани системи наблюдават производствените процеси и подпомагат управлението на ресурсите.

Сред участниците в дискусиите са бившият главен изпълнителен директор на Unilever Пол Полман, експертът по устойчиво развитие Джон Елкингтън и специалистът по роботика и изкуствен интелект Кен Голдбърг.

Основният въпрос е кой ще финансира следващото поколение производствени мощности и как държавите могат да изграждат собствен капацитет за производство на храни.

Променя се световният модел за производство на храни

Паралелните изложения обхващат и други важни сегменти на хранителната индустрия.

GulfHost е насочено към професионалното кухненско оборудване и ресторантьорския сектор, ISM Middle East представя иновации при шоколадовите и захарните изделия, а Private Label Middle East се фокусира върху производството на стоки под собствени търговски марки.

Според организаторите все по-голямо конкурентно предимство ще имат държавите и компаниите, които могат да произвеждат ефективно, близо до крайните пазари и с по-малка зависимост от уязвими международни транспортни маршрути.

Тенденцията е особено важна за хранителната индустрия, където прекъсванията на доставките, високите енергийни разходи и недостигът на суровини могат бързо да се отразят върху крайните цени.

Събитията в Дубай показват, че бъдещето на сектора все повече ще се определя от съчетаването на местно производство, автоматизация, устойчиви опаковки и диверсифицирани вериги за доставки.