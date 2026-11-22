Филаделфия 76 победи Милуоки Бъкс със 132:129 в най-резултатния мач от последната завършила серия срещи в НБА. Домакините подобриха баланса си до 14 победи и 3 загуби, докато Милуоки остана с 1 успех и 16 поражения. Резултатите от програмата на 21 ноември са потвърдени от НБА и специализираните статистически бази.

Джоел Ембийд беше водещата фигура за Филаделфия с 26 точки, 17 борби и 9 асистенции. Леброн Джеймс добави 21 точки, като 13 от тях дойдоха в последната част. Тайлър Хиро даде отпор на домакините с рекордните в кариерата си 50 точки, 11 борби и 7 асистенции, но Бъкс не успяха да стигнат до продължение.

„Искаме да продължим да имаме място за подобрение. Не искаме да сме велики през ноември“, каза Леброн Джеймс след победата на Филаделфия.

Милуоки водеше с 129:128 в последните секунди, но след два наказателни удара на Ембийд и кош на Брейдън Бърис резултатът стана 130:129 за 76. Ембийд реализира още два наказателни удара 1,5 секунди преди края. Опитът на Хиро за тройка, която би изравнила мача, дойде след сирената.

Останалите резултати

Ню Йорк Никс – Портланд Трейл Блейзърс 97:96;

Далас Маверикс – Лос Анджелис Клипърс 110:100;

Сан Антонио Спърс – Ню Орлиънс Пеликанс 114:91;

Минесота Тимбъруулвс – Мемфис Гризлис 104:95.

Филаделфия ще приеме Портланд в следващия си мач, а Милуоки ще гостува на Торонто. Двата двубоя са насрочени за понеделник.

Източници: nba.com, espntoday.pages.dev, basketball.realgm.com