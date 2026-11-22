Филаделфия 76 победи Милуоки Бъкс със 132:129 в най-резултатния мач от последната завършила серия срещи в НБА. Домакините подобриха баланса си до 14 победи и 3 загуби, докато Милуоки остана с 1 успех и 16 поражения. Резултатите от програмата на 21 ноември са потвърдени от НБА и специализираните статистически бази.
Джоел Ембийд беше водещата фигура за Филаделфия с 26 точки, 17 борби и 9 асистенции. Леброн Джеймс добави 21 точки, като 13 от тях дойдоха в последната част. Тайлър Хиро даде отпор на домакините с рекордните в кариерата си 50 точки, 11 борби и 7 асистенции, но Бъкс не успяха да стигнат до продължение.„Искаме да продължим да имаме място за подобрение. Не искаме да сме велики през ноември“, каза Леброн Джеймс след победата на Филаделфия.
Милуоки водеше с 129:128 в последните секунди, но след два наказателни удара на Ембийд и кош на Брейдън Бърис резултатът стана 130:129 за 76. Ембийд реализира още два наказателни удара 1,5 секунди преди края. Опитът на Хиро за тройка, която би изравнила мача, дойде след сирената.
Останалите резултати
- Ню Йорк Никс – Портланд Трейл Блейзърс 97:96;
- Далас Маверикс – Лос Анджелис Клипърс 110:100;
- Сан Антонио Спърс – Ню Орлиънс Пеликанс 114:91;
- Минесота Тимбъруулвс – Мемфис Гризлис 104:95.
Филаделфия ще приеме Портланд в следващия си мач, а Милуоки ще гостува на Торонто. Двата двубоя са насрочени за понеделник.
Източници: nba.com, espntoday.pages.dev, basketball.realgm.com
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