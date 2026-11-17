Изборът на летище може да се окаже решаващ за пътуването по Коледа. Проучване на AirAdvisor, обхванало 17 от най-натоварените летища във Великобритания, поставя Belfast International и Manchester начело на класацията по закъснели и отменени полети.

Анализът разглежда периода от 15 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. Като проблемни са отчетени полетите, пристигнали поне час след разписанието, както и отменените полети.

Belfast International е на последно място

Belfast International е с общ дял на засегнатите полети от 15,83%. На това летище 13,34% от полетите са пристигнали поне час по-късно.

Manchester заема предпоследното място с 15,30% закъснели или отменени полети. При него 13,06% от услугите са приключили с пристигане поне час след планираното време.

Aberdeen е трети по общ дял на нарушенията - 15,19%. Летището обаче се отличава с най-висок процент отменени полети сред изследваните големи аерогари: 7,22%, или приблизително един на всеки 14 полета.

Над 10% от полетите са били засегнати и на Birmingham - 11,52%, Southampton - 11,33%, и Liverpool - 10,58%.

Лондонските летища са начело по надеждност

Петте лондонски летища заемат първите пет места в положителната част на класацията. Най-добър резултат има Gatwick с 8,01% закъснели или отменени полети. Следват London City с 8,13%, Stansted с 8,59%, Heathrow с 8,68% и Luton с 8,85%.

Stansted има и най-ниския дял на отменени полети - 0,13%, или приблизително един на всеки 770 полета. В същото време 8,46% от полетите му са пристигнали поне час по-късно, което го поставя зад Gatwick и London City в общото подреждане.

„По Коледа закъснението не е просто неудобство - то може да означава пропусната Бъдни вечер със семейството или изпусната връзка към дома“, заявява Антон Радченко, авиационен адвокат, основател и главен изпълнителен директор на AirAdvisor.

По думите му данните показват, че летището на отпътуване може съществено да промени шансовете за пристигане навреме. Радченко съветва пътниците да предвидят допълнително време, да следят статуса на полета и да пазят бордните карти, касовите бележки и съобщенията от авиокомпанията.

Какви права имат пътниците

При условията на британските правила UK261 пътниците, които излитат от британско летище, или пристигат във Великобритания с британска или европейска авиокомпания, могат да имат право на обезщетение между 220 и 520 британски лири на човек. То се дължи при пристигане с повече от три часа закъснение или при краткосрочна отмяна, освен ако превозвачът докаже извънредно обстоятелство, например тежки метеорологични условия.

Независимо от причината за нарушението авиокомпанията трябва да осигури храна и напитки при продължително чакане, а при необходимост - и нощувка в хотел.