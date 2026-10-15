Правителството предлага 660 евро минимална заплата през 2027 година

Минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. предлага правителството. Проектът за постановление е публикуван за обществено обсъждане от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Предложеният размер е с 12,80 евро под максималната стойност от 672,80 евро, която може да бъде достигната по новата формула. Сумата е и с 30 евро по-ниска от размера, който би се получил по досегашния автоматичен механизъм.

При минимална заплата от 620,20 евро през 2026 г. увеличението през следващата година ще бъде почти 40 евро, или 6,4 процента. Проектът е публикуван часове след като кабинетът е одобрил промените в наредбата за определяне на най-ниското трудово възнаграждение.

Нов механизъм с четири критерия

От 2027 г. размерът на минималната заплата ще се изчислява в диапазон. В него се включват производителността на труда, ръстът на медианната заплата, инфлацията и покупателната способност на минималното възнаграждение.

Министърът на труда Наталия Ефремова заяви при представянето на новия механизъм: Нейният размер ще се дефинира въз основа на четири критерия. По формулата се определя максимално възможна стойност, а конкретният размер трябва да бъде договорен между синдикатите и работодателите. Ако преговорите не доведат до споразумение, правителството може да определи сумата.

Предложението от 660 евро все още не е окончателно. То трябва да премине през общественото обсъждане и последващата процедура за приемане на постановлението.

Очаква се забавяне на ръста

Данните, цитирани от финансовото министерство, показват значително забавяне на увеличенията спрямо последните години. Минималната заплата е нараснала с 19,6 процента през 2024 г., с 15,4 процента през 2025 г. и с 12,6 процента през 2026 г.

За периода 2027–2029 г. се очакват ръстове съответно от 6,4 процента, 3 процента и 4,4 процента. Според прогнозата, цитирана от министерството, минималното възнаграждение през 2028 г. ще достигне 680 евро.