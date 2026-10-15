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Правителството предлага 660 евро минимална заплата през 2027 година

Правителството предлага 660 евро минимална заплата през 2027 година

15 Октомври, 2026 08:17 685 4

  • минимална заплата-
  • доходи-
  • правителство-
  • наталия ефремова-
  • трудови възнаграждения

Увеличението е 6.4% спрямо тази година

Правителството предлага 660 евро минимална заплата през 2027 година - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари 2027 г. предлага правителството. Проектът за постановление е публикуван за обществено обсъждане от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Предложеният размер е с 12,80 евро под максималната стойност от 672,80 евро, която може да бъде достигната по новата формула. Сумата е и с 30 евро по-ниска от размера, който би се получил по досегашния автоматичен механизъм.

При минимална заплата от 620,20 евро през 2026 г. увеличението през следващата година ще бъде почти 40 евро, или 6,4 процента. Проектът е публикуван часове след като кабинетът е одобрил промените в наредбата за определяне на най-ниското трудово възнаграждение.

Нов механизъм с четири критерия

От 2027 г. размерът на минималната заплата ще се изчислява в диапазон. В него се включват производителността на труда, ръстът на медианната заплата, инфлацията и покупателната способност на минималното възнаграждение.

Министърът на труда Наталия Ефремова заяви при представянето на новия механизъм: Нейният размер ще се дефинира въз основа на четири критерия. По формулата се определя максимално възможна стойност, а конкретният размер трябва да бъде договорен между синдикатите и работодателите. Ако преговорите не доведат до споразумение, правителството може да определи сумата.

Предложението от 660 евро все още не е окончателно. То трябва да премине през общественото обсъждане и последващата процедура за приемане на постановлението.

Очаква се забавяне на ръста

Данните, цитирани от финансовото министерство, показват значително забавяне на увеличенията спрямо последните години. Минималната заплата е нараснала с 19,6 процента през 2024 г., с 15,4 процента през 2025 г. и с 12,6 процента през 2026 г.

За периода 2027–2029 г. се очакват ръстове съответно от 6,4 процента, 3 процента и 4,4 процента. Според прогнозата, цитирана от министерството, минималното възнаграждение през 2028 г. ще достигне 680 евро.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    11 0 Отговор
    левро, много нещо !

    08:21 15.10.2026

  • 2 Българин

    15 0 Отговор
    Чудно, а един пазар в лидл със стоки на намаление излиза 75 евро и хладилникът е празен. Сметка за ток без климатици е 75 евро. Представям си след като ги пусна. 660 евро за какво, за лекарства може би или за бензина, който направихте 4 лева? Цената за барел е все още по-ниска от времето когато беше минал "психологическата граница от 2 лева"

    08:22 15.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Даже по-малко отколкото "формулата" предвиждаше - 672!!!
    Гялъба усилено овладява инфлацията а?!

    08:48 15.10.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор
    УУУУУУУУ ААЗ ПРЕДЛАГАМ СЪЩИТЕ ДА ПОЛУЧАВАТ ТЕЗИ ГАВРИ МАЛОУМНИЦИТЕЕЕЕЕЕ ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯ ХАХАХА ХА В ГЪРЦИЯ ЩЕ Е 1000 ЕВРО НО ТУК ДА ИМА ЗА РАДЕВИТЕ ХАХАХА

    09:00 15.10.2026