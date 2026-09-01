Токаев иска централата на Банката за развитие на ШОС да се помещава в Казахстан

Казахстан е готов да бъде домакин на централата на Банката за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), ако всички държави-членки са съгласни.

„Казахстан подкрепя инициативата на Китай за създаване на Банка за развитие на ШОС. Смятаме, че би било целесъобразно ресурсите на банката да се съсредоточат предимно върху инфраструктурни, технологични и индустриални проекти. И ако има консенсус между държавите-членки, Казахстан би могъл да бъде домакин на тази институция и нейната централа“, каза президентът Касим-Жомарт Токаев на заседание на Съвета на държавните глави на ШОС в Бишкек.

Президентът на Казахстан отбеляза, че формирането на пълноценна инвестиционна рамка за организацията е отделен приоритет.

Китай ще реализира 100 научно-технически проекта съвместно със страните от ШОС през идните 3 години. Това обяви китайският президент Си Дзинпин на заседание на Съвета на държавните глави на ШОС в Бишкек.

„През следващите три години Китай ще реализира 100 проекта за научно и техническо сътрудничество съвместно със страните от ШОС“, цитира го Централната китайска телевизия.