Доларът остава силен към основните световни валути

Христо Мутафчиев пред ФАКТИ: На хората вече им писва да слушат глупости и ще излязат с пръчките и камъните пред НС

На първото заседание на 48-я парламент депутатите на успяха да постигнат компромис и да изберат председател на Народното събрание. Вежди Рашидов, койт ...